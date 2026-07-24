Marco Ramírez Torreblanca: 20 años de trayectoria impulsan un nuevo servicio de asesoría
El mercado inmobiliario actual presenta nuevos retos para propietarios de terrenos y desarrolladores que buscan definir el futuro de sus activos.
Con más de veinte años de trayectoria en el sector, Marco Ramírez Torreblanca presenta un nuevo servicio de asesoría orientado a la optimización de activos inmobiliarios. La propuesta está dirigida a desarrolladores con proyectos activos (ACP) y propietarios de tierra sin un plan definido (ASP), dos perfiles que pueden requerir un análisis estratégico para avanzar en sus iniciativas.
La experiencia acumulada por Marco Ramírez Torreblanca durante más de dos décadas le ha permitido conocer la evolución del mercado inmobiliario y los diferentes desafíos a los que se enfrentan quienes cuentan con un activo, pero necesitan definir una estrategia clara para su desarrollo.
Su trayectoria comenzó en Guadalajara y ha continuado con diferentes proyectos y etapas profesionales vinculadas al sector inmobiliario. Este recorrido le ha permitido construir una visión amplia sobre las necesidades de propietarios y desarrolladores, así como sobre la importancia de analizar cada activo teniendo en cuenta sus características específicas.
El nuevo servicio de asesoría en optimización de activos inmobiliarios nace con el objetivo de acompañar a propietarios y desarrolladores en el análisis de sus proyectos y en la búsqueda de una mejor definición estratégica para sus activos. La propuesta parte de la importancia de contar con una visión estructurada antes de tomar decisiones relacionadas con el desarrollo inmobiliario.
Para Marco Ramírez Torreblanca, cada activo inmobiliario cuenta con unas características propias que requieren un análisis individualizado. Factores como el contexto del proyecto, las condiciones del mercado y los objetivos de cada propietario forman parte de los elementos que deben considerarse al momento de definir una estrategia.
El servicio está dirigido tanto a desarrolladores que cuentan con proyectos en marcha como a propietarios de tierra que todavía no han establecido un plan concreto para sus activos. En ambos casos, la asesoría busca aportar una visión externa y especializada que ayude a ordenar la información disponible y valorar posibles caminos de desarrollo.
Con esta nueva propuesta, Marco Ramírez Torreblanca pone a disposición del mercado la experiencia adquirida durante más de veinte años para acompañar a propietarios y desarrolladores en el análisis de sus activos inmobiliarios. Un enfoque basado en el conocimiento del sector y en la importancia de definir estrategias adaptadas a cada oportunidad.