¡Cuidado con las páginas falsas! Cómo evitar fraudes al reservar hoteles y proteger tu dinero

Organizar un viaje suele comenzar con la búsqueda del hospedaje ideal. Sin embargo, mientras más personas realizan reservaciones de hotel por internet, también aumentan los intentos de fraude mediante páginas falsas, ofertas engañosas y métodos de pago inseguros.

Aunque muchas plataformas cuentan con medidas de protección, los estafadores buscan convencer a los usuarios de salir de esos sitios para realizar depósitos o compartir información bancaria.

Evita fraudes al reservar hoteles verificando siempre el sitio oficial. Canva

Las señales que pueden ayudarte a detectar una reservación de hotel falsa

La mayoría de las estafas en hoteles siguen un patrón muy parecido. Identificar estas señales antes de pagar puede ayudarte a saber si la oferta realmente es confiable o si es mejor buscar otra opción.

No te confíes de los precios demasiado bajos

Encontrar descuentos es parte de cualquier búsqueda de hospedaje, pero cuando una habitación cuesta mucho menos que en otras plataformas es recomendable detenerse un momento.

Los estafadores suelen utilizar tarifas muy atractivas para llamar la atención y convencer a las personas de pagar cuanto antes.

En muchos casos también aparecen mensajes asegurando que la promoción termina en pocos minutos o que solo queda una habitación disponible.

Antes de realizar el pago, compara el precio en la página oficial del hotel y en otros sitios de reservaciones. Si la diferencia es demasiado grande, vale la pena investigar antes de continuar.

Las estafas en hoteles suelen comenzar con ofertas demasiado atractivas. Canva

Comprueba que realmente estás en el sitio oficial

Una página falsa puede parecer completamente auténtica. Algunas copian el diseño, los colores e incluso el logotipo de hoteles o agencias de viajes reconocidas.

Antes de ingresar tus datos personales, revisa que la dirección del sitio comience con HTTPS y verifica que el nombre del dominio esté escrito correctamente.

Un cambio mínimo en una letra puede indicar que se trata de una página diseñada para engañar a los usuarios.

Si llegaste al sitio mediante un anuncio o un enlace compartido en redes sociales, también es recomendable buscar directamente el nombre del hotel desde un navegador para confirmar cuál es su portal oficial.

Verifica que las fotografías sean reales

Las imágenes también pueden ayudarte a identificar un posible fraude.

Algunos anuncios utilizan fotografías tomadas de otros hoteles para hacer que la oferta parezca legítima. Si tienes dudas, puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes para comprobar si esas fotos aparecen en otros establecimientos o en diferentes páginas web.

Además, revisar las reseñas recientes y las fotografías publicadas por otros huéspedes permite comparar si el lugar realmente coincide con lo que promete el anuncio.

Revisar la reservación de hotel puede evitar pérdidas de dinero. Canva

Nunca aceptes pagar fuera de la plataforma

Una práctica muy común consiste en pedir que la conversación continúe por WhatsApp, Facebook Messenger o cualquier otra aplicación de mensajería.

Después, el supuesto representante ofrece un descuento adicional si el pago se realiza mediante transferencia bancaria o directamente a una cuenta personal.

Si comenzaste la reservación de hotel en una plataforma reconocida, lo más seguro es completar todo el proceso dentro de ese mismo sitio.

Cambiar el método de pago elimina gran parte de la protección que ofrecen estas plataformas.

Utiliza un método de pago que ofrezca mayor protección

La forma de pagar también puede marcar la diferencia si ocurre un fraude.

Especialistas en seguridad digital recomiendan utilizar tarjetas de crédito, ya que suelen ofrecer mecanismos para reportar cargos indebidos o solicitar aclaraciones cuando un servicio contratado nunca fue entregado.

En cambio, recuperar el dinero después de una transferencia bancaria suele ser mucho más complicado.

Confirma directamente con el hotel que tu reservación existe. Canva

Confirma tu reservación directamente con el hotel

Una vez realizado el pago, todavía queda un paso importante.

Comunícate con el establecimiento utilizando el número telefónico que aparece en la página oficial del hotel y solicita que confirmen tu reservación. Así podrás verificar que la habitación quedó registrada correctamente y resolver cualquier inconveniente antes de viajar.

Una llamada de unos minutos puede evitar que descubras el problema hasta el momento de hacer el check-in.

¿Qué hacer si sospechas que una reservación es un fraude?

Si después de pagar descubres que el hotel no tiene registrada tu reserva o notas comportamientos sospechosos, lo primero es evitar realizar nuevos depósitos, aunque la otra persona asegure que son necesarios para solucionar el problema.

También es recomendable conservar los comprobantes de pago, los correos electrónicos, las conversaciones y cualquier otra evidencia relacionada con la operación.

Esa información puede ser útil al momento de presentar una aclaración con tu banco o realizar una denuncia.

Si utilizaste una tarjeta de crédito, comunícate lo antes posible con la institución financiera para reportar el cargo y conocer las opciones disponibles.

Finalmente, si la estafa ocurrió a través de un sitio web o de redes sociales, reporta la publicación en la plataforma donde la encontraste.