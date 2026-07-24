Sientes el suave roce de tus dedos, miras tus manos y sabes que merecen lucir espectaculares. Al buscar uñas de gel, acrílicas o nuevas alternativas de manicura duradera, la indecisión puede apoderarse de ti.

Para proteger la salud de tu matriz ungueal, especialistas de institutos internacionales de belleza y academias certificadas de manicure recomiendan evaluar la porosidad y flexibilidad del lecho ungueal antes de seleccionar cualquier sistema de extensión.

¿Qué es mejor: uñas de gel, acrílicas, polygel o soft gel? Canva

Uñas acrílicas: la estructura clásica de máxima resistencia

Empezamos con un clásico indestructible, las uñas acrílicas se construyen mezclando un líquido monómero con un polímero en polvo para crear una masa moldeable sobre la uña natural o el tip.

Esta técnica no requiere de lámpara UV/LED para curarse, ya que el producto se secará directamente al contacto con el aire.

Ventajas clave del acrílico

Resistencia excepcional: Es el sistema más rígido y duro, resistiendo impactos sin doblarse.

Es el sistema más rígido y duro, resistiendo impactos sin doblarse. Longitudes extremas: Permite esculpir estructuras muy largas o formas artísticas complejas.

Permite esculpir estructuras muy largas o formas artísticas complejas. Durabilidad garantizada: Aguanta perfectamente entre 3 y 4 semanas antes de requerir un retoque.

Aspectos a considerar

Olor intenso: La mezcla despedirá un aroma químico fuerte durante el moldeado.

La mezcla despedirá un aroma químico fuerte durante el moldeado. Retiro riguroso: Exige limado profundo o remojo prolongado en acetona pura.

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Uñas de gel: el acabado natural y flexible con brillo impecable

Si buscas frescura, ligereza y un brillo deslumbrante que no se apague con los días, el gel tradicional es tu aliado indiscutible.

A diferencia del acrílico, este gel espeso se aplica en varias capas y necesita secarse obligatoriamente bajo una lámpara UV o LED.

Ventajas clave del gel

Acabado cristalino y brillante : Aporta un aspecto muy natural, flexible y fresco a tus manos.

: Aporta un aspecto muy natural, flexible y fresco a tus manos. Sin olores molestos : Su aplicación es completamente inodora en comparación con el monómero.

: Su aplicación es completamente inodora en comparación con el monómero. Mayor flexibilidad: Absorbe mejor los pequeños golpes gracias a su elasticidad.

Aspectos a considerar

Secado bajo lámpara: Requiere fotocurado capa por capa para endurecer.

Requiere fotocurado capa por capa para endurecer. Sensibilidad al calor: Una mala aplicación puede generar pequeños picos de calor en la lámpara.

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Polygel: la fusión perfecta entre fuerza y ligereza

¿Por qué elegir solo un bando cuando puedes tener lo mejor de dos mundos? El polygel (o acrygel) es una pasta moldeable que combina el polvo acrílico en una base de gel.

Viene contenido en tubo y se manipula cómodamente sobre la uña con un pincel humedecido en solución moldeadora (slip solution).

Ventajas clave del polygel

Control total: No se seca ni se corre hasta que lo introduces bajo la lámpara LED/UV.

No se seca ni se corre hasta que lo introduces bajo la lámpara LED/UV. Ligereza absoluta: Es significativamente más liviano de llevar que las extensiones tradicionales de acrílico.

Es significativamente más liviano de llevar que las extensiones tradicionales de acrílico. Sin emanaciones químicas: Ofrece una aplicación limpia y totalmente libre de aromas fuertes.

Aspectos a considerar

Técnica de moldeado : Exige una técnica precisa con la solución deslizante para evitar que el material quede muy grueso.

: Exige una técnica precisa con la solución deslizante para evitar que el material quede muy grueso. Duración promedio: Ofrece entre 2 y 4 semanas de impecabilidad según la calidad del producto y el cuidado personal.

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Soft gel: la revolución liviana para proteger tu uña natural

¡Prepárate para enamorarte! Las uñas de soft gel son puntas preformadas elaboradas con gel flexible que se adhiere directamente a toda la uña mediante una base de gel de curado.

Es la opción favorita para quienes desean extender sus uñas en poco tiempo obteniendo un efecto ultranatural y cómodo.

Ventajas clave del soft gel

Flexibilidad y dinamismo: Acompaña el movimiento de la uña natural sin sentirse pesada.

Acompaña el movimiento de la uña natural sin sentirse pesada. Retiro respetuoso: Se disuelve de manera más amigable con la acetona sin necesidad de limados agresivos.

Se disuelve de manera más amigable con la acetona sin necesidad de limados agresivos. Colocación estilizada: Ideal para dar un refuerzo protector o kapping gel mientras tus uñas naturales crecen de manera uniforme.

Aspectos a considerar

Requiere lámpar a: Cada tip necesita ser fijado individualmente mediante luz LED/UV.

a: Cada tip necesita ser fijado individualmente mediante luz LED/UV. Mantenimiento sugerido: Su durabilidad habitual oscila entre 3 y 4 semanas con un cuidado adecuado.

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Guía rápida para elegir la mejor técnica según tu estilo de vida

El secreto del éxito está en adaptar el sistema a tu rutina diaria:

Si trabajas mucho con tus manos o buscas máxima longitud. Elige acrílico. Su rigidez protegerá la estructura de quebraduras frente a actividades exigentes o mecanografía constante. Si buscas un aspecto sumamente natural sin peso extra. El soft gel o el gel tradicional son tus mejores alternativas. Te darán ese toque de elegancia ligera y saludable. Si buscas fuerza sin olores y moldeado personalizado. El polygel cumplirá todas tus expectativas. Es liviano, resistente a impactos y permite esculpir la forma exacta que deseas.

Cuidados esenciales y salud ungueal al retirar tus extensiones

Cualquier sistema de manicura es seguro si se aplica y retira correctamente por manicuristas experimentadas.

Evita a toda costa arrancar, pelar o palanquear tus extensiones postizas, ya que esto desprende capas del lecho ungueal, dejando tus uñas débiles y quebradizas.

Aplica aceite de cutícula diariamente y mantén tus manos profundamente hidratadas para atenuar la sequedad que producen los solventes en la piel.