Eric Solís y Oscar Cánovas impulsan desarrollos residenciales en Guadalajara

Entre los desarrollos más recientes destacan Warhol Providencia, Imperia Tirreno y Sora Style Tower; tres proyectos que reflejan la visión de los responsables de la compañía, Eric Solís Palma y Oscar Cánovas Román, sobre cómo crear comunidades que fomenten la interacción entre los residentes y ofrezcan espacios con identidad propia.

Sora Style Tower propone un concepto residencial orientado a la comodidad y la funcionalidad, con áreas cuidadosamente distribuidas y amenidades como lobby con acceso controlado, alberca, gimnasio y cowork, diseñadas para adaptarse al estilo de vida urbano y moderno de los residentes.

Warhol Providencia se centra en crear un entorno donde el diseño y la planificación de los espacios favorecen la convivencia y el bienestar de los residentes. Entre sus amenidades destacan roof garden, game room, gimnasio y zonas de yoga y meditación, integrando el diseño arquitectónico con la experiencia de comunidad.

Imperia Tirreno completa la propuesta de RISE, con un concepto propio que mantiene la coherencia del portafolio, integrando planificación, diseño y funcionalidad. El proyecto se enfoca en la distribución de los espacios y el confort de los residentes, ofreciendo una experiencia residencial de lujo completa.

Actualmente, estos desarrollos se encuentran en fases avanzadas de comercialización, con unidades disponibles para quienes buscan formar parte de estas comunidades cuidadosamente diseñadas. Cada proyecto ofrece una propuesta adaptada al estilo de vida actual, combinando diseño, funcionalidad y calidad constructiva.

Para RISE, cada desarrollo representa una oportunidad para crear comunidades sólidas, donde planificación, diseño y distribución de espacios se combinan para ofrecer alternativas residenciales diferenciadas. La compañía busca no solo entregar departamentos, sino generar entornos que fomenten la interacción y la identidad de comunidad entre los residentes.

Con esta visión, RISE continúa consolidando su propuesta de vivienda residencial, desarrollando proyectos que integran diseño, funcionalidad y planificación, asegurando que cada comunidad represente un concepto pensado para el presente y el futuro.