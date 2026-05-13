Estrenan espejo de agua en Chapultepec, CDMX

Un nuevo espejo de agua fue inaugurado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. El humedal se ubica entre el Museo Nacional de Antropología y el Museo Tamayo.

Espejo de agua

La intervención fue realizada por el trabajo conjunto entre Gobierno de la Ciudad de México, la Fundación HSBC, el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y especialistas en paisaje urbano, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

“Como parte de las acciones para recuperar y fortalecer espacios públicos emblemáticos de la capital”, indicó la dependencia en un comunicado.

Espejo de agua

Honor Award for General Design

El espejo de agua fue diseñado originalmente por el arquitecto Mario Schjetnan y recibió en 2008 el Honor Award for General Design, otorgado por la American Society of Landscape Architects (ASLA).

En esta nueva etapa, el espacio fue actualizado bajo su dirección, conservando su valor paisajístico, histórico e incorporando criterios sustentables acordes con los retos ambientales actuales de la ciudad.

Entre los ajustes que se realizaron están la reducción del volumen de agua de 180 metros cúbicos a 60, lo que representa una disminución aproximada del 66.6 por ciento.

El sistema de bombeo pasó de 10 caballos de fuerza a cinco y las horas de bombeo disminuyeron de 12 a tres horas diarias.

El proyecto contempla el uso de agua tratada en sustitución de agua potable.

“El espacio cuenta con nuevos humedales y soluciones sustentables para mejorar su funcionamiento ambiental, paisajístico y operativo, fortaleciendo la biodiversidad y la experiencia de los visitantes mediante soluciones basadas en la naturaleza”, indicó la dependencia.

*bb