¡Cero olas, pura diversión! 5 playas tranquilas e ideales para viajar con abuelos y niños

Planea unas vacaciones 100% familiares en estas playas tranquilas para nadar, ideales para niños y adultos mayores. La logística detrás de este viaje se verá mucho más sencilla cuando llegues y veas el paraíso frente a tus ojos.

Cuando el plan incluye mar, el factor decisivo para que las vacaciones sean un éxito rotundo o un dolor de cabeza radica en la naturaleza del agua: nadie quiere pasar el día angustiado por olas traicioneras o riesgos a las orillas.

Lo bueno es que existe la posibilidad de cumplir con el deseo de aventura de los más pequeños de la casa; con la necesidad de descanso, seguridad y accesibilidad que requieren los adultos mayores.

En México, existen playas tranquilas para nadar, comúnmente llamadas "playas alberca”, que son verdaderos paraísos de aguas calmas. ¡Conócelas!

Playa Norte playanorte.com

5 playas tranquilas para niños y adultos mayores

Playa Norte

¿Dónde? Isla Mujeres, Quintana Roo

Playa Norte tiene una profundidad del agua ridículamente baja: se pueden caminar más de 40 o 50 metros mar adentro y la marea apenas llegará a la cintura de un adulto. El fondo es de arena suave sin piedras, erizos ni desniveles, lo que permite a los adultos mayores caminar con firmeza y sin miedo a dar un mal paso.

Al ser un entorno familiar, las caminatas tanto dentro del mar como en la arena son básicas; pero también la práctica de esnórquel debido a la claridad del agua y la ausencia de corriente.

La playa cuenta con múltiples restaurantes y clubes que ofrecen camastros, sombrillas y servicio a la mesa, lo que facilita el descanso a la sombra de los adultos mayores.

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Playa Balandra

¿Dónde? La Paz, Baja California Sur

Ubicada en la entrada del Golfo de California, Balandra es considerada como una de las playas más hermosas y seguras de todo el continente americano.

Esta Área Natural Protegida se asemeja a una laguna marina; incluso el acceso vehicular está regulado en dos turnos diarios para controlar el aforo y proteger el entorno. Al ser una bahía casi cerrada, puedes cruzar caminando de un extremo a otro con el agua a la altura de las rodillas o los muslos.

Entre las actividades que puedes hacer, está la caminata acuática hasta el famoso “Hongo de Balandra”, una formación rocosa. También hay paseos en kayak, descansar en las palapas y ver de cerca la fauna marina.

Playa Las Gatas

¿Dónde? Zihuatanejo, Guerrero

Playa Las Gatas es una de las joyas de la costa del Pacífico mexicano. La barrera arrecifal funciona como un rompeolas que detiene las marejadas del océano antes de que toquen la playa.

Al estar el mar tan calmado, es uno de los mejores sitios del Pacífico para que abuelos y nietos hagan esnórquel juntos, observando corales, peces cirujano y erizos a poca profundidad.

La costa está repleta de restaurantes tradicionales a pie de playa, donde se sirven pescadillas, ceviches frescos y pescado a la talla; otra recomendación es el muelle, que brinda una postal perfecta para presumir tus vacaciones.

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Bahía de Maguey

¿Dónde? Huatulco, Oaxaca

Si bien muchas de las bahías de Oaxaca son de mar abierto con oleaje fuerte, la Bahía de Maguey es la excepción a la regla. La razón es que posee una entrada estrecha y flanqueada por cerros boscosos que cortan el viento y amortiguan el oleaje que viene del Pacífico.

El agua en la orilla es suave, tibia y de color verde esmeralda. Además de disfrutar el nado en una bahía de corte familiar, puedes rentar lanchas con sombra para explorar las caras rocosas del Parque Nacional Huatulco sin cansarte.

Otro punto a su favor es la posibilidad de disfrutar de banquetes de mariscos a la orilla del mar, pues encuentras de todo en las palapas cercanas.

Playa Bonita

¿Dónde? Puerto Peñasco, Sonora

Playa Bonita se sitúa en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora; puedes hospedarte directamente en los resorts con acceso directo a la playa, rampas para sillas de ruedas, pasarelas de madera y todas las comodidades urbanas.

Gracias a su ubicación en el golfo de California, carece de un oleaje de gran impacto. Y si la marea está baja, el mar deja al descubierto una franja de arena completamente plana, firme y con pequeñas pozas de agua tibia que no cubren más allá de los tobillos.

Los abuelos pueden caminar kilómetros sobre una superficie plana y firme sin cansancio, mientras los niños exploran las alberquitas naturales sin ningún peligro. Ambos pueden caminar de forma segura e incluso hacer búsqueda de conchitas, cangrejos o estrellas de mar.

En estos rincones playeros tranquilos, el mar se presenta como una superficie plana, donde los niños pequeños pueden chapotear con total confianza mientras los abuelos disfrutan de un baño relajante.