¿Cada cuánto debes cambiar las sábanas? Esto recomiendan los expertos

Mantener las sábanas limpias no solo es una cuestión de higiene, también puede influir directamente en la salud y en la calidad del sueño. Mientras dormimos, el cuerpo libera sudor, células muertas de la piel y otros residuos que se acumulan en la ropa de cama, creando un ambiente ideal para la proliferación de ácaros, bacterias y otros microorganismos.

Por ello, especialistas en microbiología y dermatología recomiendan no esperar demasiado tiempo para cambiarlas.

Foto: Pixabay

¿Por qué las sábanas acumulan bacterias y ácaros?

Cada noche, el cuerpo elimina de manera natural células de la piel y produce sudor, incluso cuando no se percibe. Estos restos orgánicos quedan atrapados en las sábanas y sirven de alimento para los ácaros del polvo y otros microorganismos.

Con el paso de los días, esta acumulación puede favorecer la presencia de bacterias y aumentar el riesgo de problemas relacionados con la higiene del dormitorio.

¿Qué problemas de salud pueden provocar las sábanas sucias?

Dormir durante varios días sobre ropa de cama sin lavar puede contribuir al empeoramiento de alergias, irritaciones en la piel, dermatitis o eccema, especialmente en personas con piel sensible.

Además, si existe humedad en el ambiente o en los tejidos, también pueden desarrollarse hongos, los cuales representan un riesgo para la salud si encuentran condiciones favorables para crecer.

Foto: Imagen generada con IA

¿Cada cuánto tiempo recomiendan cambiarlas?

De acuerdo con el microbiólogo Charles Gerba, de la Universidad de Arizona, y el dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista del Hospital Clínico de Barcelona, lo más recomendable es cambiar las sábanas una vez por semana.

Según los especialistas, esta frecuencia ayuda a disminuir la presencia de ácaros y alérgenos, además de favorecer un ambiente más limpio para dormir y contribuir al bienestar general.

¿En qué casos conviene lavarlas con mayor frecuencia?

Los expertos señalan que hay situaciones en las que la ropa de cama debe cambiarse antes de cumplir una semana.

Entre ellas destacan cuando la persona está enferma, ya que mantener las mismas sábanas podría dificultar la recuperación o favorecer una nueva exposición a microorganismos.

También aconsejan aumentar la frecuencia del lavado cuando las mascotas duermen sobre la cama, si se comparte con niños pequeños, cuando se acostumbra comer en ella o si alguno de los habitantes del hogar padece alergias.

Foto: Pixabay

¿Cómo influye este hábito en el descanso?

Mantener las sábanas limpias no solo ayuda a reducir la presencia de bacterias y alérgenos. Un entorno más higiénico también puede favorecer un descanso más cómodo y disminuir molestias como picazón, congestión nasal o irritaciones que interfieren con el sueño.

Incorporar el cambio semanal de la ropa de cama como parte de la rutina de limpieza puede convertirse en una medida sencilla para cuidar tanto la salud como la calidad del descanso.