Turismo musical: Conoce el mundo siguiendo a tu artista favorito

Las razones para viajar han cambiado con los años; hoy no solo se reduce a conocer nuevos lugares, también implica estudiar, recibir tratamiento médico, trabajar y hasta asistir a un concierto de nuestro artista favorito. Eso es el turismo musical.

La industria musical ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente los conciertos en vivo. Ya sea la gira internacional de algún solista o grupo, o un festival, siempre hay algo que ver en cualquier parte del mundo.

Esto ha llevado al nacimiento del gig tripping o turismo musical. Es decir, personas que planifican viajes donde la música es el eje central, pero aprovechan su estancia para explorar la ciudad y sus alrededores, además de adentrarse en la cultura local.

Esta tendencia se ha vuelto muy popular entre los millennials y la generación Z, convirtiéndose en un motor económico para muchas ciudades. Según cifras, en México generó cerca de 68 mil 990 millones de pesos durante 2025.

De esta forma, nuestro país se a posicionado como el tercer mercado más importante del mundo en música en vivo. La prueba más reciente fue el fenómeno de BTS que atrajo a ARMY del interior de la República Mexicana, pero también de otros países.

La forma de viajar ha cambiado y hoy las motivaciones son varias, incluyendo la música Canva

BTS convirtió a la CDMX en epicentro del turismo musical

Información de Despegar, empresa de viajes líder en Latinoamérica, señala que para la semana de los conciertos de BTS en la Ciudad de México, se registró un incremento del 110 por ciento en las búsquedas hacia la capital, frente al mismo periodo del año anterior.

De esta forma, se confirmó que la cultura pop y, especialmente, la música, se ha convertido en un motor clave para el turismo.

Como explica Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México, “la música ya no se limita a hacernos bailar y conectar emocionalmente; impulsa desplazamientos, dinamiza destinos y redefine la forma en que se construyen los viajes”.

Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, no solo los mexicanos buscaban asistir a estos conciertos en CDMX, sino personas de mil 300 ciudades alrededor del mundo, como Lima, en Perú; Santiago, en Chile, y Bogotá, en Colombia.

En consecuencia, el impacto económico del turismo musical es de millones de pesos, hablando de México, lo que podría traducirse en miles de dólares en otros países.

¿Cómo impacta el turismo económico en la economía local?

Cuando viajas para ver a tu artista o grupo favorito a otra ciudad o país, no solo pagas el boleto, también el transporte que te llevará ahí. Asimismo, se ha visto un incremento en quienes no solo viajan de ida y vuelta, sino que aprovechan para conocer el destino.

Esto implica una inversión en hospedaje, restaurantes, atracciones turísticas y comercio local. De esta forma, la industria musical da pie a la derrama económica en otras industrias, así como la generación de empleo.

Países con mayor presencia de Turismo Musical

México. Se ha consolidado como uno de los países clave, principalmente en Latinoamérica, gracias a su creciente industria de eventos en vivo. En 2025, ocupó el tercer lugar mundial en ingresos por entretenimiento musical.

Las principales ciudades son la CDMX, Guadalajara y Monterrey, epicentros de conciertos y festivales que atraen a turistas nacionales e internacionales.

Estados Unidos. Es uno de los pilares del turismo musical a nivel mundial, básicamente, porque es el mercado musical más grande del mundo y cuenta con una infraestructura capaz de albergar eventos masivos durante todo el año.

Además, alberga algunos de los festivales más influyentes del mundo, como Coachella o Lollapalooza. Las principales ciudades son Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Coachella es uno de los festivales más importantes para el turismo musical en Estados unidos Canva

Reino Unido. Este país destaca por su enorme legado musical. Justamente, es uno de los destinos más importantes para el turismo musical, por su capacidad de convertir la historia de la música en experiencias turísticas.

Además, es sede de uno de los festivales más importantes del planeta: Glastonbury, considerado un referente cultural. Las principales ciudades son Londres y Liverpool.

España. Se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para el turismo musical, gracias a su amplia oferta de festivales. Entre estos destacan el Primavera Sound en Barcelona y los festivales de música electrónica en Ibiza.

Además, ciudades como Madrid y Barcelona cuentan con una escena musical diversa que abarca desde conciertos masivos hasta propuestas independientes.

Definitivamente, la manera de viajar ha cambiado. Hoy lo hacemos con muchos más fines que solo conocer el destino y la música se ha convertido en un importante motor para llegar a diferentes lugares. ¿Eres fan del turismo musical?