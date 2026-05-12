¿Por qué todo el mundo está hablando del nuevo Swatch x Audemars Piguet?

El mundo de la relojería acaba de recibir uno de los anuncios más inesperados de los últimos años. Swatch y Audemars Piguet unieron fuerzas para lanzar Royal Pop, una colección que ya está generando filas frente a tiendas, debates entre coleccionistas y miles de publicaciones en redes sociales incluso antes de llegar oficialmente al mercado.

¿Por qué es importante la colaboración de Swatch x Audemars Piguet?

Para muchos aficionados, esta colaboración marca un momento clave en la industria del lujo: la posibilidad de que una de las casas relojeras más exclusivas del planeta abra la puerta a un público mucho más amplio. Desde que se reveló el proyecto, internet explotó.

El diseño se inspira en el icónico Royal Oak de Gerald Genta. Cortesía swatch

La razón: Audemars Piguet jamás había participado en una colaboración de este tipo con Swatch, algo que parecía prácticamente imposible hace apenas unos meses. A diferencia de alianzas anteriores como el MoonSwatch con Omega o la colección junto a Blancpain, esta vez el impacto cultural parece todavía mayor.

¿Cómo es la colección de relojes Royal Pop?

El nuevo Royal Pop toma inspiración del legendario Royal Oak, el reloj diseñado por Gerald Genta en 1972 que transformó para siempre la relojería de lujo deportiva. Pero en lugar de replicar simplemente el modelo clásico, Swatch y Audemars Piguet apostaron por una propuesta mucho más experimental.

La colección incluye ocho relojes llenos de color y estética pop. IG audemarspiguet

La colección incluye ocho modelos ultracoloridos con nombres como Huit Blanc, Otto Rosso, Green Eight y Ocho Negro. Todos giran alrededor de un mismo concepto: el número ocho, referencia directa al icónico bisel octagonal del Royal Oak.

Visualmente, los relojes mantienen elementos reconocibles del ADN de Audemars Piguet. Están los ocho tornillos visibles, la forma octagonal y detalles inspirados en la clásica esfera “Petite Tapisserie”. Sin embargo, el resultado final se siente mucho más pop, atrevido y cercano a una pieza de moda que a un reloj tradicional de alta relojería.

Royal Pop puede usarse como reloj de pulsera o de bolsillo. IG audemarspiguet

¿Qué hace llamativo a los relojes Royal Pop?

Pero lo que realmente ha llamado la atención es su formato. El Royal Pop no fue concebido únicamente como reloj de pulsera. También puede desmontarse y utilizarse como reloj de bolsillo o incluso como accesorio colgado al cuello o en un bolso, retomando la esencia de los Swatch POP de los años 80.

En otras palabras: Audemars Piguet acaba de entrar en el terreno de la cultura pop de una manera que nadie esperaba. Otro detalle que sorprendió a los entusiastas es el movimiento mecánico.

El reloj incorpora un movimiento mecánico SISTEM51 modificado. Cortesía swatch

Aunque muchos imaginaban un reloj de cuarzo, la colección incorpora una versión modificada del SISTEM51 de Swatch, transformado en mecanismo de cuerda manual con una impresionante reserva de marcha de 90 horas.

Incluso hay detalles técnicos pensados para seducir a los coleccionistas más obsesivos. El barrilete cambia visualmente de color según el nivel de energía del reloj: gris cuando necesita cuerda y dorado cuando está completamente cargado.

¿Qué referencias tienen los relojes Royal Pop?

La colaboración también tiene un fuerte componente artístico. Algunas versiones incorporan elementos inspirados en el Pop Art y referencias visuales que recuerdan a obras de Andy Warhol. El modelo Otg Roz, por ejemplo, evoca el famoso retrato de Marilyn Monroe creado por el artista estadounidense.

Sin embargo, detrás del entusiasmo también surgió una gran pregunta: ¿este tipo de colaboraciones están acabando con la exclusividad del lujo?

Para algunos coleccionistas tradicionales, ver el lenguaje visual de Audemars Piguet en un reloj mucho más accesible representa una ruptura radical con el concepto clásico de exclusividad. Después de todo, conseguir un Royal Oak auténtico puede implicar listas de espera, relaciones con boutiques y precios que superan fácilmente los cientos de miles de pesos.

La colección llegará únicamente a tiendas físicas seleccionadas de Swatch. IG audemarspiguet

¿Cuánto cuesta la colección de relojes Royal Pop?

Royal Pop cambió por completo esa lógica. Los nuevos modelos tendrán precios desde aproximadamente 7,800 pesos mexicanos y estarán disponibles exclusivamente en tiendas físicas seleccionadas de Swatch a partir del 16 de mayo.

La estrategia recuerda inevitablemente al fenómeno MoonSwatch de 2022, cuando miles de personas hicieron filas interminables alrededor del mundo para comprar un reloj que reinterpretaba el legendario Omega Speedmaster. Pero esta vez el fenómeno podría ser todavía más intenso.

Audemars Piguet ocupa un lugar muy distinto dentro de la cultura del lujo contemporáneo. La marca no pertenece al Grupo Swatch y durante décadas cultivó una imagen mucho más exclusiva. Precisamente por eso Royal Pop está causando tanto ruido.

Ahora queda por ver si esta colaboración será recordada como una genialidad capaz de democratizar la relojería de lujo o como el inicio de una nueva era donde la exclusividad ya no significa inaccesibilidad.