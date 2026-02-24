¿A dónde viajan los mexicanos? Tendencias de viaje en el año mundialista

México es reconocido como uno de los destinos que más turistas atrae en el mundo. Sin embargo, los mexicanos también son viajeros: ¿a dónde viajan? Te contamos cuáles son las tendencias de viaje en 2026, según expertos.

Este año, más que otros, los ojos del mundo están puestos en México como un importante destino, pues tres de sus ciudades son sedes del Mundial 2026. Esto traerá una fuerte derrama económica para el país.

Sin embargo, también hará que quienes no son muy afines al futbol busquen destinos menos saturados. De acuerdo con las tendencias observadas por expertos de viaje, los destinos más populares serán aquellos que ofrezcan más que futbol.

Cifras revelan que alrededor del 73 por ciento de los viajeros en 2026 buscan ciudades con ofertas de cultura, naturaleza y aprendizaje. Japón está en el top tres, siguiendo con la tendencia de crecimiento de Asia como destino.

Para conocer más sobre a dónde viajan los mexicanos y lo que se espera para este 2026, platicamos con Gerardo Castañeda, director Comercial de Mundo Joven.

En el 2026 se espera que el turismo se concentre en México, Estados Unidos y Canadá Canva

Tendencias de viaje para 2026

De acuerdo a información de Mundo Joven, se espera que este año haya un crecimiento entre el 20 y 23 por ciento en las reservas internacionales. Esta es una constante que se ha mantenido desde el cese de la pandemia, pues la gente regresó con ganas de viajar.

Para 2026 se espera que, aunque hay destinos que se mantienen en tendencia pese a los años, como Europa, continúe el interés por otros destinos.

En ese sentido, Asia y Medio Oriente muestran una buena oportunidad de crecimiento, en especial porque Medio Oriente está logrando una estabilidad en temas políticos.

Al ser año mundialista, se espera que tanto México como Estados Unidos y Canadá reciban muchos visitantes. Sin embargo, también existen ciudades que se perfilan como una opción alternativa para quienes buscan lugares con una oferta más amplia.

Según análisis, este top lo lidera Osaka, una ciudad japonesa famosa por su arquitectura, vida nocturna y comida callejera. Le sigue Tokio, también en Japón, que destaca por combinar lo moderno de sus rascacielos con lo tradicional de sus templos.

Japón sigue siendo tendencia entre los viajeros Canva

Finalmente, están Vancouver, Madrid y Londres. Todas estas ciudades coinciden en algo: tienen planes para todos los gustos, desde museos y rutas históricas hasta espacios de entretenimiento o pensados para niños.

Pero no todo es Europa o Norteamérica. Según las tendencias de viaje, el interés por América Latina también va en ascenso. En el caso de los mexicanos, se vio un aumento del 16 por ciento en el deseo por viajar a estos países.

Entre los destinos que han visto un aumento, especialmente después del Super Bowl, están San Juan, en Puerto Rico; Santo Domingo, en República Dominicana, y Medellín, en Colombia.

También Punta Cana, en República Dominicana, se ha convertido en un destino relevante, tanto para extranjeros como mexicanos, como una alternativa en el Caribe a Cancún y otras playas mexicanas que han sido víctimas del sargazo y otros factores.

Pero un tema del que poco se habla y que también ha ido en ascenso es el interés por los viajes educativos. Y no nos referimos a viajar para visitar museos y monumentos importantes, sino para estudiar en el extranjero.

En ese sentido, aunque Canadá sigue liderando el top de países para realizar un intercambio, también se está posicionando fuertemente Reino Unido, especialmente en respuesta a las políticas canadienses para el ingreso a su país.

Las tendencias de viaje las cierran dos nichos que han ganado popularidad: mujeres viajando solas y adultos mayores que deciden viajar al extranjero. Las primeras priorizan la seguridad en destinos como Japón, Islandia o Nueva Zelanda, y los segundos, la comodidad y viajes más lentos.

La tendencia de mujeres viajando solas también se mantendrá Canva

Viajeros mexicanos: datos relevantes para el 2026