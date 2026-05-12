Pura Vida: por qué Costa Rica puede ser tu nuevo destino favorito

Hay viajes que se planean por impulso y otros que parecen llegar justo en el momento adecuado. Costa Rica podría ser ambas cosas.

A poco más de tres horas de vuelo desde CDMX este pequeño país centroamericano se ha convertido en uno de esos destinos capaces de reunir casi todo lo que uno busca al viajar: naturaleza, descanso, aventura, buena comida, playas espectaculares y una filosofía de vida que parece contagiarse apenas se aterriza.

Ideal para recorrer en familia, pareja o incluso en solitario, Costa Rica ofrece mucho más que postales bonitas. Entre volcanes, selvas tropicales, ciudades vibrantes y más de 600 playas, este país se ha ganado un lugar especial entre quienes buscan desconectarse, pero también volver con otra perspectiva sobre cómo vivir.

Aunque destinos como México, República Dominicana, Brasil, Colombia o Chile suelen encabezar las listas de los países más visitados de América Latina, de acuerdo con ONU Turismo, si estás pensando en descubrir un nuevo rincón de la región, Costa Rica podría convertirse en tu próximo destino favorito.

Guía de Turismo en Costa Rica: Volcanes, playas y qué saber antes de viajar Canva

Dónde está Costa Rica y qué debes saber antes de viajar

Costa Rica se encuentra en Centroamérica, limitada al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Tiene una ubicación privilegiada: el mar Caribe la abraza por el este y el océano Pacífico por el oeste, lo que significa que en un mismo viaje podrías conocer dos costas completamente distintas.

La mayoría de los viajeros internacionales llegan a San José, la capital del país, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Aunque para muchos es solo un punto de entrada, la ciudad también merece atención.

San José, ubicada en el Valle Central, combina arquitectura histórica, una creciente escena gastronómica, museos, mercados y hoteles modernos. Puede ser el punto de partida ideal para explorar el resto del país o incluso una base cómoda durante algunos días.

Si viajas desde México, necesitarás pasaporte vigente para ingresar. En cuanto a la visa, dependerá de tu nacionalidad, aunque muchos viajeros de América y Europa pueden entrar sin necesidad de tramitar una.

Otro dato útil: aunque el idioma oficial es el español, muchos costarricenses hablan muy bien inglés, especialmente en zonas turísticas, lo que hace más sencilla la experiencia para visitantes internacionales.

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Cuál es la mejor época para viajar a Costa Rica

Una de las grandes ventajas de Costa Rica es que puede disfrutarse prácticamente durante todo el año.

La temporada alta suele ir de diciembre a abril, cuando el clima es más seco y soleado, ideal para disfrutar de playas y actividades al aire libre.

Sin embargo, si prefieres viajar con mayor tranquilidad, menos turistas y precios potencialmente más accesibles, el resto de los meses puede ser incluso mejor opción. La temporada verde, como llaman al periodo más lluvioso, también tiene su encanto: paisajes más intensos, vegetación exuberante y menos aglomeraciones.

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Un país pequeño con el 5% de la biodiversidad mundial

Bosque, playa, vegetación y biodiversidad. Costa Rica concentra cerca del 5% de la biodiversidad del planeta, una cifra impresionante considerando el tamaño de su territorio.

Eso significa que mientras recorres una playa o una reserva natural, es completamente normal encontrarte con monos, tucanes, perezosos o iguanas compartiendo espacio contigo.

Además, el país es reconocido por su compromiso con la conservación ambiental. Gran parte de su territorio está protegido a través de parques nacionales y reservas naturales, lo que permite disfrutar de paisajes espectaculares mientras se protege el hábitat de cientos de especies.

Viajar aquí también implica aprender a convivir con esa naturaleza y entender por qué para Costa Rica preservar su flora y fauna no es una tendencia, sino una prioridad nacional.

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Qué hacer en Costa Rica: mucho más que playas

Aunque muchas personas piensan inmediatamente en sus playas cuando imaginan Costa Rica, la realidad es que el país ofrece experiencias para casi cualquier tipo de viajero.

Claro que están sus más de 600 playas, donde puedes elegir entre aguas tranquilas para descansar o escenarios ideales para practicar surf. Pero también hay volcanes activos, senderos en la selva, aguas termales, cascadas, deportes extremos y pequeños pueblos donde el tiempo parece avanzar más lento.

Lo mejor es que muchas de estas experiencias ocurren rodeadas de naturaleza viva, por lo que no es raro disfrutar del sol mientras escuchas aves exóticas o ver un perezoso en medio del camino hacia tu hotel. Costa Rica es un destino para relajarse, pero también para moverse, explorar y sorprenderse.

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La filosofía “Pura Vida”: mucho más que una frase

Si hay algo que escucharás desde el primer momento en Costa Rica es “Pura Vida”. En Costa Rica, “Pura Vida” es saludo, despedida, agradecimiento, respuesta positiva y, sobre todo, una manera de entender la vida.

Significa estar bien, disfrutar el presente, agradecer lo cotidiano, aceptar los retos con calma y valorar las cosas simples.

Lo curioso es que, aunque hoy es una expresión profundamente costarricense, su origen no nació ahí. La frase comenzó a popularizarse en Costa Rica después de la proyección de la película mexicana ¡Pura Vida! (1956), protagonizada por Antonio Espino “Clavillazo”, cuyo personaje la repetía constantemente.

Poco a poco, los costarricenses la hicieron suya hasta convertirla en una declaración cultural. Hoy, “Pura Vida” resume perfectamente el espíritu del país.

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Costa Rica, uno de los países más felices del mundo

Quizá no sea casualidad que Costa Rica aparezca constantemente entre los países más felices del planeta. De acuerdo con el World Happiness Report 2025, el país ha alcanzado una de las posiciones más altas registradas por una nación latinoamericana, colocándose incluso junto a países nórdicos como Finlandia, Islandia y Dinamarca.

Parte de esa estabilidad se explica por varios factores: una democracia sólida, su decisión histórica de no tener ejército desde 1948, su apuesta por la sostenibilidad y una fuerte valoración del bienestar social.

Todo eso parece traducirse en una vida cotidiana más tranquila, más conectada con la naturaleza y menos enfocada en la prisa.

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El café de Costa Rica: una parada obligatoria

Hablar de Costa Rica también es hablar de café. El café costarricense es uno de los más reconocidos a nivel mundial por su calidad, sabor y tradición.

Así que más allá de llevarte una bolsa como souvenir, vale la pena visitar alguna finca cafetalera, conocer su proceso de producción y entender por qué esta bebida forma parte esencial de la identidad del país.

Cuál es la moneda en Costa Rica y cuánto vale

La moneda oficial es el colón costarricense, aunque también se aceptan dólares estadounidenses en muchos establecimientos.

Como referencia, actualmente un peso mexicano equivale aproximadamente a 26.50 colones, aunque siempre conviene revisar el tipo de cambio actualizado antes de viajar. Llevar una combinación de efectivo y tarjeta suele ser la mejor opción.

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Por qué Costa Rica podría convertirse en tu próximo destino favorito

Hay lugares que se visitan por sus paisajes y otros que terminan quedándose contigo por cómo te hacen sentir. Costa Rica parece ofrecer ambas cosas.

Entre playas, volcanes, selvas, café, biodiversidad y esa filosofía de Pura Vida que parece tenerlo todo, este pequeño país demuestra que viajar también puede ser una forma de desacelerar, reconectar y recordar que vivir bien a veces es mucho más simple de lo que pensamos. Tal vez por eso Costa Rica no solo sea un destino para conocer, sino uno al que probablemente quieras volver.