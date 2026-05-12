Manitas que leen: la magia de descubrir el mundo a través del tacto 

¿Cuándo es el momento adecuado para empezar a leerle a un bebé? La respuesta de los especialistas en neurodesarrollo y pedagogía infantil es unánime: desde el primer día.

Aunque en sus primeros meses de vida los bebés no descifran palabras ni siguen narraciones complejas, la lectura en la primera infancia es un acto puramente sensorial, afectivo y exploratorio. Para un bebé o un niño pequeño, "leer" es sinónimo de tocar, mirar, morder y escuchar la voz de mamá y papá.

En la primera etapa, el libro es en realidad un juguete y como tal, debe ser de colores llamativos y resistente, ya que tu bebé aprenderá a regular su fuerza para pasar la página.

El tacto como primer lenguaje

Una propuesta editorial pensada en la estimulación temprana es la colección Manitas curiosas del sello Capicúa, conformada por cuatro libros que le ayudarán a tu pequeño a explorar el mundo.

Colección Manitas Curiosas Cortesía

Seguro has notado que en los libros para los más pequeños, las texturas no pueden faltar, y esto tiene una razón poderosa, pues al interactuar con materiales táctiles, el cerebro del bebé crea nuevas conexiones neuronales a través de la exploración de lo que le rodea.

Los libros de esta colección tienen solapas y páginas con diversas texturas y colores, además de ventanas y relieves que permiten explorar el libro como objeto.

Cada tomo invita a los niños a "usar sus manos para descubrir". La acción de deslizar una pestaña, levantar una solapa o frotar una textura no solo perfecciona la motricidad fina y la coordinación ojo-mano, sino que transforma el aprendizaje de conceptos básicos como los opuestos y los colores.

Los colores y personajes son clave en los primeros libros

En esta primera etapa lectora, los personajes se vuelven muy relevantes y es común que sean animales ya que así es como los pequeños también van descubriendo el mundo.

Con la guía de animales entrañables y coloridos, el libro fomenta el reconocimiento visual y el desarrollo del lenguaje. Mientras mamá o papá nombran los opuestos y señala las dinámicas de la página, el bebé absorbe el vocabulario, asocia imágenes con palabras y, lo más importante, vincula la lectura con una experiencia placentera, de refugio y diversión en familia.

La lectura en la primera infancia es una exploración. Cortesía

Fomentar la lectura en bebés no implica crear genios, sino seres humanos curiosos, seguros y emocionalmente conectados con mamá o papá. Libros texturizados son herramientas clave para comenzar con la exploración y la diversión. Si buscas inaugurar la biblioteca de tu bebé o dar un regalo con verdadero valor de desarrollo, esta es una gran opción para que las manos más pequeñas comiencen a explorar el infinito universo de los libros.