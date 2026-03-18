¿Te sientes rígida? Esta rutina de pilates en casa puede ayudarte a recuperar flexibilidad

Practicar pilates en casa se ha convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan mantenerse activos sin necesidad de acudir a un gimnasio. Además de ser accesible, esta disciplina ha demostrado beneficios en la fuerza, la resistencia y la movilidad, especialmente en adultos mayores.

Según la Organización Mundial de la Salud, mantenerse activo es clave para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos musculoesqueléticos. Se recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.

Rutina de pilates que puedes realizar en casa Canva.

Beneficios de practicar pilates

Hacer pilates en casa elimina barreras de tiempo y costo, lo que favorece la constancia. Un estudio publicado en ResearchGate señala que las disciplinas de cuerpo y mente son cada vez más populares para combatir el estrés crónico y mejorar la salud metabólica.

Al enfocarse en la respiración controlada y el trabajo del “core” (centro de energía), esta práctica no solo tonifica el cuerpo, sino que también ayuda a regular el sistema nervioso autónomo, generando una sensación de calma y concentración.

El pilates mejora la resistencia muscular, la postura y la movilidad, favoreciendo la alineación corporal, la flexibilidad y la funcionalidad en las actividades diarias.

Rutina de pilates que puedes realizar en casa Canva.

¿Cómo hacer pilates en casa paso a paso?

La siguiente rutina puede realizarse sin equipo especializado y dura entre 20 y 25 minutos. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda la práctica de estas secuencias de tres a cuatro veces por semana para alcanzar resultados visibles en la postura y la fuerza central.

Respiración: Inhala por la nariz (expandiendo las costillas) y exhala por la boca (como soplando un popote), llevando el ombligo hacia adentro.

Control: Prioriza la precisión sobre la velocidad. Si sientes dolor agudo, detente.

Alineación: Mantén la columna en posición neutra, respetando su curvatura natural.

1. El Cien (The Hundred) – Calentamiento

Posición: Boca arriba, rodillas a 90° (posición de mesa). Eleva cabeza y hombros.

Acción: Mueve los brazos arriba y abajo de forma rítmica.

Conteo: Inhala cinco tiempos y exhala cinco tiempos hasta llegar a 100 pulsaciones.

Nota: Si hay molestia cervical, apoya la cabeza.

2. Roll Up – Movilidad de columna

Posición: Sentado con piernas estiradas.

Acción: Desciende vértebra por vértebra y luego regresa articulando la columna.

Repeticiones: cinco a ocho.

Tip: Puedes flexionar ligeramente las rodillas si es necesario.

3. Círculos con una pierna – Estabilidad de cadera

Posición: Boca arriba, una pierna extendida y la otra hacia el techo.

Acción: Dibuja círculos pequeños sin mover la pelvis.

Repeticiones: Cinco en cada dirección por pierna.

4. Estiramiento de una sola pierna – Fuerza abdominal

Posición: Rodillas al pecho, cabeza elevada.

Acción: Alterna piernas de forma fluida.

Repeticiones: 10 por lado.

5. Puente de hombros – Glúteos y espalda

Posición: Boca arriba, pies apoyados.

Acción: Eleva la pelvis formando una línea recta de hombros a rodillas.

Repeticiones: 10.

Nota: Evita cargar el peso en el cuello.

6. Extensión y cierre (cinco minutos)

Swan Prep (El Cisne): Fortalece la espalda.

Child’s Pose: Relaja la musculatura.

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Equipo mínimo para resultados máximos

Para realizar pilates de piso, la inversión es casi nula. Solo necesitas considerar tres puntos:

Un mat adecuado: El grosor ideal es de 6mm para proteger los huesos de la columna del contacto con el suelo. Ropa cómoda: Utiliza prendas que permitan el movimiento libre pero que sean ajustadas para que revises tu alineación frente a un espejo. Espacio: Un área de dos metros cuadrados es suficiente para moverte con seguridad.

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Seguridad y prevención

Expertos de la Universidad de Harvard advierten sobre errores que pueden causar lesiones. Evita contener la respiración, ya que esto genera tensión muscular innecesaria.

Asimismo, asegúrate de que el esfuerzo nazca del abdomen y no del cuello. Si tienes alguna condición médica previa, como una hernia de disco, la consulta con un fisioterapeuta es obligatoria antes de iniciar.

Si tienes alguna condición previa, como una hernia de disco, es recomendable consultar con un especialista antes de comenzar.

El pilates en casa se presenta como una alternativa sólida para integrar la actividad física en la vida cotidiana sin las complicaciones logísticas de un centro deportivo.

Su práctica constante contribuye no solo al fortalecimiento del sistema musculoesquelético, sino también a la mejora de la capacidad respiratoria y la estabilidad emocional a través del control del movimiento.

Adoptar esta disciplina bajo los parámetros de seguridad mencionados permite un envejecimiento más activo y una mejor calidad de vida funcional.