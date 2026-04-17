¿Hielo y sal en el ventilador? El truco para combatir el calor en casa

Durante las temporadas de calor intenso en México, cuando el termómetro alcanza casi los 30 grados, muchas personas recurren al ventilador como su principal aliado. Sin embargo, en lugar de refrescar, este aparato suele limitarse a mover aire caliente, generando una sensación incómoda dentro de casa.

Este fenómeno ocurre porque el ventilador no enfría el aire, solo lo desplaza. Por eso, cuando la temperatura ambiente es elevada, lo único que hace es distribuir el calor por toda la habitación.

¿Por qué funciona el truco del hielo y la sal?

Aunque pueda parecer una simple ocurrencia, este método tiene una base científica. El secreto de este truco está en la reacción que ocurre al mezclar hielo con sal, conocida como descenso del punto de congelación.

Cuando agregas sal al hielo, este comienza a derretirse más rápido, pero en el proceso absorbe calor del entorno. Esto provoca que la mezcla alcance temperaturas más bajas que el hielo por sí solo, incluso por debajo de los 0 grados.

Sal canva

El resultado es una superficie mucho más fría. Cuando el aire del ventilador pasa sobre esta mezcla, se enfría antes de llegar a ti, generando una sensación térmica más agradable.

Cómo hacer tu "aire acondicionado" casero paso a paso

Para que este truco realmente funcione y no termine siendo un desastre, es importante seguir algunos pasos sencillos:

1. Usa botellas de plástico

En lugar de recipientes abiertos, utiliza botellas de agua o refresco. Llénalas hasta aproximadamente el 80% para evitar que se deformen al congelarse.

2. Agrega sal

Antes de meterlas al congelador, añade varias cucharadas de sal dentro de cada botella. Esto potenciará el efecto de enfriamiento.

3. Congela completamente

Deja las botellas en el congelador hasta que el contenido esté completamente sólido.

4. Colócalas frente al ventilador

Ubica las botellas en una bandeja para evitar derrames y colócalas frente al flujo de aire del ventilador.

5. Mantén cierta distancia

No pegues las botellas al ventilador. Deja un espacio para que el aire circule correctamente y se enfríe al pasar.

ventilador Canva

¿Realmente enfría una habitación?

Este truco puede ser muy útil, pero es importante tener expectativas realistas. No sustituye a un aire acondicionado, pero sí puede ofrecer un alivio inmediato, especialmente si estás cerca del ventilador.

Su efectividad depende de factores como el tamaño del espacio y la humedad. En lugares secos, el efecto es más notable, mientras que en ambientes húmedos puede ser más limitado, aunque aún funcional.

En pocas palabras, no enfriará toda la casa, pero sí puede hacer más soportable el calor en espacios pequeños o durante momentos específicos, como al dormir o trabajar.

Ventilador Canva

Una solución simple y económica

En medio de las olas de calor, encontrar alternativas accesibles puede marcar la diferencia. El truco del hielo y la sal demuestra que, con un poco de ingenio y conocimiento básico, es posible mejorar la sensación térmica en casa sin gastar de más.

No es magia, es física aplicada de forma sencilla. Y aunque no reemplaza sistemas más avanzados, sí puede convertirse en un aliado práctico para sobrevivir al calor.

Si tu ventilador ya no es suficiente, este método podría ser justo lo que necesitas para sentir un poco de frescura sin afectar tu bolsillo.

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