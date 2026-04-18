¿Sin plan para el Día del Niño? Estos circos en CDMX son imperdibles

El circo es una de las experiencias más mágicas y envolventes tanto para niños como para adultos. Si tienes hijos y quieres festejar en grande el Día del Niño, asistir a un espectáculo circense puede ser una gran opción para sorprenderlos y salir de la rutina.

En esta temporada, la Ciudad de México se llena de color, acrobacias y risas. Si estás buscando planes familiares, aquí te dejamos algunos circos que puedes disfrutar con los más pequeños.

¿Beneficios del circo para los niños?

Ir al circo no solo es entretenimiento: también es una experiencia significativa para los niños, especialmente si disfrutan las sorpresas y los espectáculos en vivo.

La risa durante las funciones ayuda a reducir el estrés y puede fortalecer el sistema inmunológico. Además, los pequeños aprenden sobre el trabajo en equipo al ver cómo los artistas coordinan cada acto.

También es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables en familia, fortalecer vínculos y compartir tiempo de calidad con mamá y papá.

Circos en CDMX para celebrar el Día del Niño Foto: Canva

Circos en CDMX

Vie de Cirque Ciudad de México

Si buscas un espectáculo lleno de música, payasos y actos sorprendentes, esta es una gran opción para disfrutar en familia.

Estará por corta temporada, con funciones del 6 de marzo al 10 de mayo de 2026. Se ubica en Periférico Sur 4125 y puedes conseguir boletos en Boletópolis.

Los precios van desde 199 hasta 1,499 pesos.

Circo Hermanos Corona cdmx

Un espacio donde la diversión es protagonista. Este circo ofrece distintos espectáculos e invitados especiales, ideales para mantener a todos sorprendidos.

Se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza, en Av. Río Consulado 2355. Se recomienda consultar su cartelera y horarios directamente en su página oficial.

Circo Fuentes Gasca

Este circo destaca por sus shows llenos de luz, color y actos que asombran a niños y a grandes, al ser una oportunidad ideal para pensar en distraerse.

Cuenta con varias sedes, tanto en la CDMX como en otros estados, por lo que puedes elegir la más cercana.

Los precios comienzan desde los 200 pesos, y suelen tener promociones y descuentos.

Circo Atayde Hermanos

Uno de los circos más emblemáticos del país, con una larga trayectoria que lo ha convertido en referente del espectáculo circense.

Ofrece funciones especiales en distintas sedes, por lo que es importante revisar su programación, horarios y elenco en su página oficial.

Antes de asistir, recuerda revisar horarios, ubicaciones y disponibilidad de boletos. Llegar con anticipación también te permitirá disfrutar mejor la experiencia.

El circo sigue siendo una de las mejores actividades para compartir en familia: una mezcla de emoción, risas y asombro que los niños recordarán por mucho tiempo.