¿Tiene fecha de caducidad? El estudio científico que revela cuándo se terminará la vida en la Tierra

¿La Tierra tiene fecha de caducidad? Aunque parece una pregunta imposible de responder, un grupo de investigadores intentó averiguarlo utilizando simulaciones por computadora para analizar cómo cambiará nuestro planeta en el futuro.

Y es que la vida en la Tierra podría continuar durante aproximadamente mil millones de años más antes de enfrentar un cambio que haría imposible la supervivencia de la mayoría de las especies que conocemos hoy.

El estudio, realizado con la participación de científicos vinculados a la NASA y la Universidad Toho de Japón, analizó cómo evolucionará la atmósfera terrestre con el paso del tiempo y cómo influirá el envejecimiento natural del Sol.

¿Cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra? Canva

¿Cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra?

Según los cálculos de los investigadores, la Tierra podría mantener condiciones adecuadas para la vida durante cerca de mil millones de años más.

Después de ese periodo, la cantidad de oxígeno en la atmósfera comenzaría a disminuir hasta niveles que ya no permitirían la existencia de la mayoría de los seres vivos.

Esto no significa que el planeta vaya a desaparecer o explotar.

La Tierra seguiría existiendo, pero ya no tendría las condiciones necesarias para sostener a los animales, las plantas y los seres humanos.

De acuerdo con el estudio, este proceso ocurriría de manera gradual y estaría relacionado con cambios naturales en el Sol.

Por esa razón, los científicos consideran que se trata de una evolución inevitable a muy largo plazo y no de una amenaza inmediata para la humanidad.

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Por qué los científicos creen que el oxígeno desaparecerá

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron cerca de 400 mil simulaciones informáticas.

El objetivo era observar cómo cambiarán la atmósfera terrestre y el comportamiento del Sol durante miles de millones de años.

Los resultados sugieren que, conforme el Sol envejezca, provocará cambios que terminarán reduciendo la cantidad de oxígeno disponible en el planeta.

Ese descenso sería suficiente para alterar por completo las condiciones que hoy permiten la existencia de vida compleja.

Sin oxígeno, los seres humanos y la mayoría de las especies animales no podrían sobrevivir.

La investigación plantea que, llegado ese momento, únicamente algunos microorganismos capaces de vivir sin oxígeno tendrían posibilidades de mantenerse activos.

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La vida podría terminar antes por otras razones

Aunque el estudio habla de mil millones de años, algunos científicos consideran que existen otros factores que podrían afectar la habitabilidad del planeta mucho antes.

Entre ellos aparecen fenómenos como cambios climáticos extremos, grandes erupciones volcánicas, impactos de asteroides o transformaciones naturales de la superficie terrestre.

De hecho, investigadores de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, realizaron otro estudio que plantea un escenario diferente.

Según sus cálculos, dentro de aproximadamente 250 millones de años la Tierra podría experimentar temperaturas tan elevadas que gran parte de su superficie sería mucho más difícil de habitar para los mamíferos.

Aunque estas cifras siguen estando muy lejos de nuestra época, muestran que el futuro del planeta dependerá de múltiples factores y no únicamente de la pérdida de oxígeno.

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¿La humanidad podría evitar ese escenario?

Actualmente, agencias espaciales como la NASA trabajan en proyectos relacionados con la exploración de Marte y otros mundos, además de buscar planetas fuera del Sistema Solar que puedan reunir condiciones similares a las de la Tierra.

Los científicos creen que los avances tecnológicos seguirán transformando la forma en que la humanidad enfrenta los desafíos del espacio y del planeta.

Por ahora, la respuesta a la pregunta sobre cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra parece tranquilizadora. Según las estimaciones más recientes, nuestro planeta seguirá siendo habitable durante cientos de millones de años más, un periodo tan largo que supera por mucho toda la historia conocida de la civilización humana.