El Golden Gate Bridge es el monumento de ingeniería más fotografiado de San Francisco, pero pocos turistas conocen la impresionante cantidad de metal que sostiene su estructura.

De acuerdo con los registros históricos de la fundación pública PBS American Experience y los archivos técnicos de la NEH, este puente colgante revolucionó la construcción civil en 1937.

Su icónico color naranja internacional no solo oculta remaches, sino una de las redes de alambres entrelazados más densas y extensas jamás fabricadas por la humanidad.

¿Sabías esto del Golden Gate Bridge? Sus cables tienen suficiente acero para envolver la Tierra Canva

¿Cuánto acero tienen los cables del Golden Gate Bridge?

Los cables principales del Golden Gate Bridge contienen un total de 129,000 kilómetros de finos hilos de acero en su interior, una longitud descomunal que bastaría para rodear la línea del Ecuador más de tres veces.

Cada uno de los dos cables principales mide casi un metro de diámetro y está compuesto por exactamente 27,572 alambres individuales de zinc galvanizado.

Para lograr esta hazaña en los años treinta, las cuadrillas utilizaron un proceso llamado hilado de cables (técnica de tejer alambres en pleno aire mediante poleas móviles).

Esta técnica permitió comprimir los cables con prensas hidráulicas especiales antes de envolverlos con un alambre continuo para sellarlos herméticamente contra la corrosión marina.

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El desafío de ingeniería que desafió al océano Pacífico

La estructura del puente tuvo que diseñarse para soportar los vientos extremos de la bahía y las feroces corrientes del océano Pacífico que azotan la zona diariamente.

El ingeniero jefe Joseph Strauss lideró este diseño colgante, desafiando a los críticos que aseguraban que era imposible construir un puente en un estrecho tan profundo y neblinoso.

Gracias a la flexibilidad de sus cables de acero, el puente puede balancearse lateralmente hasta 8.2 metros y ascender o descender más de 3 metros según la temperatura.

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Datos curiosos que hacen único al titán de San Francisco

Más allá de sus impresionantes dimensiones metálicas, el Golden Gate esconde secretos de mantenimiento y diseño que desafían la lógica del turismo convencional.

El puente nunca ha dejado de pintarse; un equipo de pintores profesionales retoca las zonas desgastadas por la salinidad los 365 días del año.

El color naranja no iba a ser el definitivo, ya que la Marina de Estados Unidos quería pintarlo con rayas amarillas y negras para mejorar su visibilidad.

Durante su inauguración en mayo de 1937, el puente se abrió exclusivamente para los peatones, permitiendo que unas 200,000 personas caminaran sobre él.

La próxima vez que mires una fotografía de este gigante de San Francisco, no verás solo un puente, sino un lazo de acero capaz de unir al mundo entero. ¿Te atreverías a cruzarlo en bicicleta durante una tarde de densa neblina californiana?