Lluvia de estrellas, planetas alineados y Luna de Fresa: Todo lo que verás en junio 2026

Si te gusta observar el cielo nocturno, las próximas semanas traen varios eventos que vale la pena seguir de cerca. El calendario astronómico de junio de 2026 viene cargado de actividades que se podrán disfrutar de forma directa.

Lo mejor de todo es que la mayoría de estos fenómenos se verán a simple vista, por lo que no vas a necesitar binoculares ni telescopios avanzados para pasar un buen rato mirando las estrellas.

De acuerdo con plataformas de monitoreo como Sky Tonight, las noches de este mes tendrán condiciones muy favorables para el público en general.

Para apreciar bien cada evento, el único requisito es buscar un lugar con poca luz artificial, un cielo despejado y mirar hacia el horizonte justo después de que se oculte el Sol.

Eventos astronómicos de junio 2026: Todo lo podrás ver a simple vista Canva

Los eventos astronómicos que podrás ver en junio 2026

A continuación, te compartimos las fechas clave y lo que ocurrirá en el cielo durante este mes para que programes tus observaciones:

9 de junio - Alineación de Venus y Júpiter: Ocurrirá un acercamiento visual importante donde ambos planetas se colocarán muy cerca hacia el oeste. Identificarlos será sencillo: Venus será el punto más brillante del cielo nocturno, mientras que Júpiter se ubicará un poco más abajo con un destello ligeramente menor. Ese mismo día, Mercurio mostrará exactamente la mitad de su cara iluminada desde la perspectiva terrestre.

Ocurrirá un acercamiento visual importante donde ambos planetas se colocarán muy cerca hacia el oeste. Identificarlos será sencillo: Venus será el punto más brillante del cielo nocturno, mientras que Júpiter se ubicará un poco más abajo con un destello ligeramente menor. Ese mismo día, Mercurio mostrará exactamente la mitad de su cara iluminada desde la perspectiva terrestre. 10 de junio - Lluvia de estrellas Ariétidas: Esta lluvia de meteoros tendrá su pico de actividad en las horas previas al amanecer, ofreciendo un estimado de hasta 50 trazos de luz por hora en zonas con cielos despejados.

Esta 13 y 15 de junio - El mejor momento para ver a Mercurio: Al ser el planeta más cercano al Sol, normalmente se pierde en el resplandor del día. Sin embargo, en estas fechas alcanzará su punto más alto de la tarde. Para encontrarlo, se recomienda mirar hacia el oeste una media hora después del atardecer.

Al ser el planeta más cercano al Sol, normalmente se pierde en el resplandor del día. Sin embargo, en estas fechas alcanzará su punto más alto de la tarde. Para encontrarlo, se recomienda mirar hacia el oeste una media hora después del atardecer. 15 de junio - Cielos oscuros por Luna Nueva: La ausencia de luz lunar entre el 13 y el 17 de junio dejará el cielo completamente negro. Esta oscuridad es la oportunidad perfecta para salir a lugares abiertos y observar la estructura de la Vía Láctea o buscar las nebulosas del Águila y de la Laguna hacia el sureste.

La ausencia de luz lunar entre el 13 y el 17 de junio dejará el cielo completamente negro. Esta oscuridad es la oportunidad perfecta para salir a lugares abiertos y observar la estructura de la Vía Láctea o buscar las nebulosas del Águila y de la Laguna hacia el sureste. 17 de junio - La Luna se cruza con Júpiter y Venus: Una delgada Luna creciente se aproximará visualmente a ambos planetas. El momento más estético ocurrirá cuando la Luna y Venus queden casi pegados en el cielo, una alineación que se podrá fotografiar de forma limpia incluso con teléfonos celulares.

Una delgada Luna creciente se aproximará visualmente a ambos planetas. El momento más estético ocurrirá cuando la Luna y Venus queden casi pegados en el cielo, una alineación que se podrá fotografiar de forma limpia incluso con teléfonos celulares. 21 de junio - Solsticio de verano: El evento que marca el cambio de estación ocurrirá exactamente a las 02:24 horas del centro de México. Este día dará inicio formal al verano y representará la jornada con más horas de luz solar de todo el año.

El evento que marca el cambio de estación ocurrirá exactamente a las 02:24 horas del centro de México. Este día dará inicio formal al verano y representará la jornada con más horas de luz solar de todo el año. 27 de junio - Lluvia de estrellas Bootidas: Llegará el pico de esta ráfaga de meteoros, la cual es famosa por ser variable; hay años donde se ven muy pocas estrellas fugaces y otros donde sorprende con destellos constantes en poco tiempo.

Eventos astronómicos de junio 2026: Todo lo podrás ver a simple vista Canva

El mito del color y los horarios para ver la Luna de Fresa

El mes terminará con la esperada Luna de Fresa el 29 de junio. El satélite natural llegará a su fase de Luna llena y mostrará su brillo más fuerte a las 23:56 horas, ubicado del lado de la constelación de Sagitario.

Hay que aclarar un dato básico para evitar confusiones: la Luna no se va a pintar de color rosa ni rojo. El nombre de “Luna de Fresa” no tiene nada que ver con su aspecto físico, sino con una tradición agrícola de los pueblos nativos de Norteamérica.

Estas comunidades usaban la aparición de la Luna llena de finales de primavera como un aviso para empezar a cosechar las fresas silvestres de los campos.

Para cerrar el paisaje del mes, durante las últimas madrugadas de junio el planeta Marte pasará visualmente cerca del grupo de estrellas conocido como las Pléyades, terminando un periodo ideal para salir al patio o a la azotea a revisar el firmamento.