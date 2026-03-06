¿Ventosas para el dolor muscular? Lo que dice la ciencia de esta terapia

Las marcas circulares que a veces aparecen en la espalda de atletas o pacientes de fisioterapia llaman la atención de inmediato. Aunque para algunos parecen moretones, en realidad suelen ser el resultado de una técnica conocida como terapia con ventosas.

Esta práctica tiene siglos de historia en distintas culturas y hoy vuelve a generar interés entre especialistas y público general, especialmente por sus posibles efectos en la circulación sanguínea y el alivio de molestias musculares.

Terapia con ventosas: qué es y cómo puede influir en la circulación sanguínea. Canva.

¿Qué es la terapia con ventosas y cómo funciona en el cuerpo?

La terapia con ventosas consiste en colocar pequeñas copas de vidrio, plástico o silicona sobre la piel para crear un efecto de succión. Ese vacío se produce mediante calor o con dispositivos manuales que extraen el aire del interior de la copa.

Cuando la ventosa se adhiere a la piel, levanta ligeramente el tejido. Esto provoca que la sangre fluya hacia la zona tratada y que los vasos sanguíneos superficiales se dilaten. Por esta razón suelen aparecer marcas circulares de color rojo o morado que pueden durar varios días.

El National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), explica que esta técnica forma parte de la medicina tradicional en varias culturas, especialmente en Asia y Medio Oriente. En la actualidad se utiliza como terapia complementaria en algunos tratamientos para el dolor o la tensión muscular.

A diferencia de un masaje tradicional, que presiona los músculos hacia abajo, las ventosas realizan el efecto contrario: elevan el tejido. Algunos especialistas describen este proceso como una forma de liberar la tensión en la fascia, la capa de tejido que rodea músculos y órganos.

Este mecanismo puede ayudar a disminuir la rigidez en determinadas zonas del cuerpo y generar una sensación temporal de alivio.

¿Por qué se dice que las ventosas mejoran la circulación sanguínea?

Uno de los argumentos más comunes a favor de la ventosaterapia es su posible efecto sobre la circulación sanguínea.

Cuando se crea el vacío dentro de la copa, los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel se dilatan. Este fenómeno atrae más sangre hacia la zona tratada. Según especialistas de Cleveland Clinic, este aumento del flujo sanguíneo puede activar mecanismos naturales del cuerpo que participan en la reparación de tejidos.

Este proceso también explica por qué las marcas circulares aparecen en la piel. No se trata de hematomas por golpes, sino de pequeñas rupturas de vasos sanguíneos superficiales que ocurren por la presión negativa de la ventosa.

Algunos estudios científicos han analizado este fenómeno desde el punto de vista fisiológico. Investigaciones publicadas en la revista científica Journal of Bodywork and Movement Therapies encontraron que la terapia con ventosas puede modificar temporalmente la microcirculación y la oxigenación del tejido muscular en la zona tratada.

En resumen, la técnica parece estimular el flujo de sangre en áreas específicas del cuerpo. Sin embargo, los expertos subrayan que estos cambios suelen ser locales y temporales.

Qué beneficios se le atribuyen a la terapia con ventosas y cuáles siguen en debate

En medicina complementaria, la terapia con ventosas suele utilizarse para tratar molestias musculares y articulares. Entre los beneficios que con mayor frecuencia se mencionan se encuentran:

Alivio del dolor muscular

Reducción de la inflamación

Mejora de la movilidad

Recuperación después del ejercicio

Relajación de tejidos tensos

En los últimos años, investigadores han estudiado estos posibles efectos. Una revisión sistemática publicada en Complementary Therapies in Medicine analizó diversos ensayos clínicos sobre pacientes con dolor lumbar. Los resultados indicaron que la terapia con ventosas podría ayudar a disminuir el dolor y mejorar la capacidad funcional en algunos casos.

Sin embargo, los autores del estudio también señalaron que los resultados dependen de varios factores, como el tipo de ventosa utilizada, la duración del tratamiento y las características del paciente.

Otra investigación publicada en Frontiers in Neurology revisó múltiples metaanálisis sobre ventosaterapia y dolor. El análisis concluyó que existen señales de beneficio en algunas condiciones, pero la calidad general de la evidencia científica todavía se considera baja o moderada.

Esto significa que los resultados no son concluyentes y que se necesitan estudios más amplios y mejor diseñados para confirmar los efectos terapéuticos de esta técnica.

¿Cuándo no se recomienda usar ventosas?

Aunque muchas personas consideran la terapia con ventosas como un procedimiento seguro, no está completamente libre de riesgos.

El NCCIH señala que los efectos secundarios más comunes incluyen:

Marcas circulares en la piel

Hematomas o decoloración

Irritación cutánea

Sensibilidad en la zona tratada

En algunos casos poco frecuentes pueden presentarse quemaduras o infecciones si el equipo no se esteriliza adecuadamente o si el procedimiento se realiza sin la preparación correcta.

Las personas con trastornos de coagulación, enfermedades dermatológicas o que toman medicamentos anticoagulantes deben consultar con un profesional de salud antes de recurrir a esta terapia.

Qué dice la evidencia médica sobre la terapia con ventosas

La investigación sobre ventosaterapia ha aumentado en los últimos años. Aun así, la comunidad científica mantiene una postura cautelosa sobre sus beneficios.

Diversos estudios coinciden en que la técnica puede generar cambios fisiológicos como aumento del flujo sanguíneo local y relajación muscular. También se han observado reducciones temporales del dolor en algunos pacientes.

Sin embargo, muchos estudios presentan limitaciones importantes, como muestras pequeñas o diferencias en las técnicas utilizadas.

Por esta razón, especialistas en medicina integrativa consideran que la terapia con ventosas puede funcionar como un complemento en el manejo del dolor musculoesquelético, pero no como un reemplazo de tratamientos médicos con mayor respaldo científico.

La terapia con ventosas es una técnica antigua que hoy forma parte de algunas prácticas de medicina complementaria y fisioterapia. Su principal efecto parece relacionarse con cambios temporales en la circulación sanguínea local y con la relajación de los tejidos musculares.

Aunque algunos estudios sugieren beneficios en ciertos tipos de dolor, la evidencia científica disponible todavía es limitada. La investigación continúa para comprender mejor su impacto en la salud y determinar en qué casos puede resultar realmente útil.

Como ocurre con cualquier tratamiento, la recomendación general de los especialistas es consultar con profesionales de salud antes de iniciar una terapia de este tipo y considerar siempre la evidencia científica disponible.