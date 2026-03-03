Medicina integrativa: qué es y su importancia para la prevención y tratamiento

Durante muchos años hemos visto la medicina como una herramienta para curar enfermedades que amenazan nuestra salud. Sin embargo, cada vez gana más terreno el enfoque de la prevención; es aquí donde la medicina integrativa tiene un papel clave, pero ¿qué es?

Siendo honesto: ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo médico completo? Vivimos en una cultura donde solo vamos al médico cuando nos sentimos mal, para que “arregle” el problema.

Sin embargo, muchas veces, la intervención de especialistas termina siendo un parche, pues no atacamos el problema de raíz.

Pues, aunque cada vez lo escuchemos más, solemos ignorar que lo que comemos, cuánto dormimos, nuestra actividad física, el estrés al que estamos sometidos y muchos factores más son determinantes en nuestra salud.

Por eso, en un mundo acelerado, la medicina integrativa cobra tanta importancia, pues ve a la salud como un todo donde la parte física converge con la emocional, mental y energética, para lo cual la medicina tradicional no es la única respuesta.

En el marco de la firma de convenio de colaboración entre SHA y TecSalud, con el objetivo de fortalecer la salud preventiva, la innovación médica y el desarrollo de modelos de atención basados en ciencia y evidencia clínica, te contamos más sobre este método.

Como contexto, SHA (con sede en Alicante, España, e Isla Mujeres, México) es una clínica de bienestar pionera, pues se basa en un método de medicina integrativa y longevidad, mientras que TecSalud es el sistema de salud del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey. De ahí la importancia de esta colaboración.

Tradicionalmente, vemos la medicina como cura, no como prevención Canva

¿Qué es la medicina integrativa?

En un mundo donde vemos todo blanco o negro, y la medicina tradicional pareciera estar peleada con la alternativa, la medicina integrativa toma lo mejor de cada una y lo une para crear un enfoque de atención hiperpersonalizado.

Como la misma Clínica Mayo indica, se trata de la combinación de lo mejor de la medicina convencional con terapias complementarias basadas en evidencia para lograr la atención más adecuada para cada paciente.

Justamente, la clave de la medicina integrativa y lo que la diferencia de otros enfoques wellness es que todas las terapias que se usan tienen respaldo científico. Asimismo, para aplicarlas, hay un equipo que, tras analizar tu diagnóstico, elige el mejor tratamiento, tomando en cuenta riesgos y beneficios.

En ese sentido, la medicina integrativa está muy ligada con la longevidad que, a decir del Dr. Jair Olivares, director de Clínica en SHA México, “no solo tiene que ver con alargar los años que vamos a vivir, sino el cómo lo vivimos”.

Una longevidad real se enfoca en mejorar la calidad con la que vas a vivir el resto de tu vida. En ese sentido, explica que, de acuerdo a las estadísticas actuales, vamos a pasar entrando y saliendo de hospitales entre 25 y 30 años de nuestra vida.

Esto, al final, es resultado de la falta de cultura de prevención. Por eso, la medicina integrativa se enfoca principalmente en la prevención, pero también en acompañar a las personas que ya tienen un diagnóstico, para mejorar los hábitos que lo llevaron a este.

La medicina integrativa combina lo mejor de la medicina tradicional y sus tecnologías, con la alternativa Canva

¿Por qué es importante que la medicina sea integrativa y no excluyente?

En el mundo hay personas escépticas, tanto hacia la medicina científica como hacia la alternativa. Sin embargo, cada vez es más importante unirlas para ofrecer una atención más amplia, personalizada y eficaz, pues no solo somos cuerpo.

Es decir, nuestro organismo también se ve afectado por la salud mental, emocional e incluso por factores sociales, por lo que no podemos verlo como algo aislado. De esta forma, se puede ofrecer un tratamiento completo y personalizado.

Además, esta visión de medicina integrativa también permite dar valor a terapias como la acupuntura u otras que existen desde hace siglos y cuentan con estudios científicos que las respaldan, por lo que son excelentes aliadas para complementar la estrategia en busca del bienestar.

Incluso, pueden ayudar a disminuir los efectos secundarios de algunos tratamientos convencionales o mejorar la calidad de vida de personas con condiciones crónicas

De igual modo, un enfoque integrativo no solo trata síntomas, también promueve la prevención a largo plazo. Básicamente, porque busca impulsar cambios de estilo de vida, los cuales han demostrado reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, en la medicina integrativa, los profesionales no operan de forma aislada, sino como un equipo que colabora para diseñar planes que se adapten a cada paciente, mejorando la experiencia tanto del paciente como del médico.

Algunas terapias alternativas, como la acupuntura, tienen respaldo científico Canva

¿Qué disciplinas componen la medicina integrativa?

Medicina convencional. La medicina basada en evidencia científica es pilar fundamental de la medicina integrativa . Esto incluye el diagnóstico y tratamiento clínico tradicional, que ayuda a crear la base para la incorporación de otras terapias.

Como el mismo Dr. Olivares explica, refiriéndose a la atención que dan en SHA: “Combinamos toda la estructura médica clásica que podría tener un ámbito hospitalario con toda la sabiduría que puede tener la medicina tradicional china o la medicina oriental” .

es pilar fundamental de la . Esto incluye el diagnóstico y tratamiento clínico tradicional, que ayuda a crear la base para la incorporación de otras terapias. Como el mismo Dr. Olivares explica, refiriéndose a la atención que dan en SHA: . Nutrición y medicina natural . La nutrición tiene un papel fundamental en nuestra vida y, por lo tanto, también es clave en la medicina integrativa , pues a través de lo que comemos podemos mejorar nuestra salud general.

Por supuesto, esta debe ser personalizada. Asimismo, puede complementarse con tés, plantas medicinales y suplementos específicos para potenciar los beneficios.

. La nutrición tiene un papel fundamental en nuestra vida y, por lo tanto, también es clave en la , pues a través de lo que comemos podemos mejorar nuestra salud general. Por supuesto, esta debe ser personalizada. Asimismo, puede complementarse con tés, plantas medicinales y suplementos específicos para potenciar los beneficios. Terapias mente-cuerpo . Son disciplinas enfocadas en la interacción entre procesos mentales y físicos, para mejorar la salud general y manejar síntomas relacionados con estrés, ansiedad, dolor o sueño. Algunos ejemplos son la meditación, yoga, respiración consciente y relajación.

. Son disciplinas enfocadas en la interacción entre procesos mentales y físicos, para mejorar la salud general y manejar síntomas relacionados con estrés, ansiedad, dolor o sueño. Algunos ejemplos son la meditación, yoga, respiración consciente y relajación. Terapias manuales y corporales. Los masajes terapéuticos, la masoterapia, fisioterapia y otros impactan de forma positiva sobre el cuerpo, ayudando a aliviar dolor, mejorar la movilidad o reducir la tensión física.

Terapias tradicionales. Se refiere a disciplinas con raíces culturales o históricas que han sido estudiadas, teniendo evidencia de su efectividad y seguridad. La más conocida es la acupuntura, pero existen otras como la ayurveda, aromaterapia y musicoterapia.

Enfoques especializados. Al unir la medicina "dura" con otras disciplinas, la medicina integrativa también puede incluir a la medicina funcional, encargada de analizar el origen de desequilibrios metabólicos y hormonales; medicina ambiental, que estudia cómo factores externos afectan la salud, y la genética y epigenética aplicada a la salud.

La medicina integrativa enfocada en la prevención no es una moda, sino una necesidad. Sin embargo, es importante acercarnos con especialistas certificados para evitar ser víctimas de charlatanes que prometan algo irreal.

Por eso, las colaboraciones entre instituciones especializadas, como en el caso de SHA y el Tec de Monterrey, cobran tanta importancia, pues ambos son expertos en su rama y, al unirse, logran complementarse. ¿Habías escuchado sobre la medicina integrativa?