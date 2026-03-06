5 habilidades irresistibles al momento de ligar… y sí, saber cocinar es una de ellas

¡Conoce las habilidades irresistibles al ligar que hacen que cualquiera caiga rendido! La atracción humana es un fenómeno complejo que va mucho más allá de la apariencia física y, lo que realmente despierta interés en otra persona, suele estar relacionado con la personalidad y las habilidades sociales.

Hay quienes creen que para ligar se necesita tener el físico de una estrella de cine, una sonrisa perfecta o un armario lleno de ropa cara. Pero la realidad es mucho más interesante, incluso en las aplicaciones de citas.

De hecho, investigaciones sobre comportamiento romántico han demostrado que rasgos como el humor, la confianza o la empatía influyen fuertemente en cómo percibimos a alguien como posible pareja.

En otras palabras: lo que dices, cómo te comportas y cómo haces sentir a la otra persona puede ser mucho más seductor que cualquier filtro de Instagram o rutina de gimnasio.

En el mundo del ligue existen habilidades que funcionan casi como “superpoderes sociales”: pequeños detalles que hacen que alguien destaque inmediatamente en una conversación, en una cita o incluso en una interacción casual.

Algunas son evidentes —como saber hacer reír— y otras pueden sorprenderte. Sí, una de ellas tiene que ver con algo tan cotidiano como saber cocinar.

Si alguna vez te has preguntado qué hace que algunas personas parezcan irresistibles sin siquiera intentarlo demasiado, aquí te contamos las cinco habilidades más valoradas en el ligue.

Habilidades que se valoran en el ligue

Sentido del humor

Si existe una habilidad casi universalmente atractiva, es el sentido del humor. De acuerdo con Arizona State University, las personas con buen sentido del humor suelen percibirse como más inteligentes, creativas y sociables.

Estas cualidades incrementan el atractivo interpersonal porque sugieren adaptabilidad emocional y facilidad para interactuar con otros. Al mismo tiempo, el sentido del humor se considera parte de un conjunto de características que puede incluir inteligencia, creatividad, resolución de problemas y más.

Además, cuando alguien logra hacer reír a otra persona, se genera una sensación inmediata de complicidad. El cerebro libera dopamina y endorfinas durante la risa, lo que provoca una experiencia positiva que la otra persona asocia con quien provocó esa emoción.

Confianza

Hay algo que se nota en cuestión de segundos cuando conoces a alguien: su nivel de seguridad personal. La confianza suele percibirse como una señal de estabilidad emocional y autoconocimiento.

Las personas seguras tienden a proyectar tranquilidad y comodidad consigo mismas, algo que resulta muy atractivo desde el punto de vista social. Curiosamente, diversos expertos en relaciones señalan que la seguridad puede aumentar significativamente la percepción de atractivo físico.

Es decir, una persona segura puede parecer más atractiva simplemente por su actitud; eso sí, un error común es confundir seguridad con superioridad cuando no son lo mismo.

Saber cocinar

Puede sonar sorprendente, pero saber cocinar es una habilidad que muchas personas consideran extremadamente atractiva.

Más allá del cliché de “conquistar por el estómago”, la cocina tiene un componente emocional muy fuerte. Preparar comida para alguien implica dedicar tiempo, esfuerzo y atención, lo que puede interpretarse como una muestra de cuidado, de acuerdo con Gladys López, encargada de la campaña #ElKnorrYaLoTienes.

Además, cocinar juntos o para alguien crea un ambiente íntimo que facilita la conversación y la conexión. Se considera que “cocinar es un green flag”, especialmente para las nuevas generaciones, de acuerdo con la entrevista con López; no es casualidad que en las aplicaciones de citas, la acción de preparar alimentos se esté convirtiendo en algo a mencionar.

Campañas como la hecha por Knorr busca inspirar a la generación Z a tomar el mando en la cocina, como un acto de amor y romance; cocinar juntos no solo permite conversar de forma relajada, sino que también genera momentos divertidos: probar sabores, improvisar recetas o reírse cuando algo no sale perfecto.

Saber escuchar

La escucha activa implica prestar atención real a lo que la otra persona dice, interpretar emociones y responder de forma empática. Cuando alguien se siente escuchado, se genera una sensación de validación emocional que fortalece la conexión interpersonal.

Escuchar activamente significa: no interrumpir constantemente, mostrar interés genuino, hacer preguntas relevantes, recordar detalles de la conversación e interactuar por medio de acciones no verbales, según información de la Utah State University.

Autenticidad

Ser auténtico significa mostrarse tal como uno es, sin intentar construir una versión artificial para impresionar. Paradójicamente, muchas personas se vuelven más interesantes cuando dejan de intentar parecerlo.

La autenticidad transmite coherencia emocional y confianza; cuando alguien se muestra genuino, suele generar un ambiente más relajado donde ambas personas pueden ser ellas mismas. En lugar de intentar encajar en un molde, muchas veces lo más atractivo es ser diferente.

¿Cómo desarrollar habilidades para conquistar?

Hablar con personas nuevas ayuda a mejorar la seguridad y la comunicación.

Probar actividades nuevas, como cocinar, puede mejorar tus habilidades sociales.

Muchas habilidades del ligue tienen que ver con interpretar emociones y dinámicas sociales.

El ligue funciona mejor cuando no se siente como una competencia o una presión.

La clave a la hora de ligar está en tener habilidades sociales que permiten generar conexión, confianza y emoción. ¡Y probablemente ya tengas varias!