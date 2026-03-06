Belly dance: por qué esta danza conquista el bienestar y la creatividad

En un mundo que cada vez busca más formas de bienestar integral, el bellydance, o danza del vientre, ha dejado de ser visto solo como un espectáculo escénico para convertirse también en una práctica que fortalece el cuerpo, estimula la creatividad y favorece la conexión emocional.

Esta disciplina, que combina movimientos fluidos, control muscular y expresión artística, encuentra hoy nuevas generaciones de practicantes que descubren en ella una forma de reconectar con su propio cuerpo.

Una de las figuras más influyentes de este arte es Sadie Marquardt, bailarina reconocida a nivel internacional, cuya técnica y estilo han influido en miles de estudiantes alrededor del mundo. Su impacto incluso ha llegado a la industria musical: ha sido coach de danza del vientre de Shakira, ayudando a la cantante a explorar nuevas ideas y movimientos dentro de su característico estilo escénico.

Recientemente, Marquardt visitó México para presentarse en el décimo aniversario del festival Un Pedacito de Mundo, un proyecto cultural que durante una década ha buscado unir fronteras a través del arte, bajo la visión de la gestora cultural y maestra Belem Glower.

Su presencia no solo fue una oportunidad para verla bailar, sino también para reflexionar sobre lo que significa este arte más allá del escenario.

El movimiento como clave de bienestar

Para Marquardt, el bellydance tiene un valor que va mucho más allá de lo estético. En su experiencia como bailarina y entrenadora, la relación entre mente y cuerpo es uno de los mayores beneficios de esta disciplina.

“Es muy importante que estemos condicionando y moviendo nuestro cuerpo, porque la conexión mente-cuerpo, para mí, es el secreto de la longevidad y de una vida feliz”, explicó.

Los movimientos característicos de esta danza, aislamientos, ondulaciones y vibraciones musculares, requieren control, coordinación y conciencia corporal, lo que fortalece músculos profundos, mejora la postura y aumenta la movilidad. Al mismo tiempo, la práctica fomenta una relación más consciente con el propio cuerpo, algo que muchos alumnos descubren desde sus primeras clases.

Como entrenadora, Marquardt dice que lo primero que observa en un bailarín no es la técnica, sino algo mucho más intangible: su presencia.

“Lo primero que noto es su energía. Para mí es una bendición ver a alguien bailar frente a mí, es como una ofrenda”, afirma.

La creatividad como esencia de la danza

En la actualidad, las redes sociales han multiplicado el acceso a coreografías e inspiración, pero también han generado una tendencia a la imitación dentro de muchas disciplinas artísticas. Para Marquardt, el verdadero reto de un bailarín es encontrar su propia voz.

La bailarina recuerda que comenzó su carrera antes de la era digital, cuando no era posible aprender observando cientos de videos en línea. Esa experiencia la llevó a desarrollar un método más introspectivo: escuchar profundamente la música.

“Cuando cierro los ojos y escucho la música, literalmente veo la visión del baile”, explica.

Según ella, esa conexión con la música es lo que permite que la danza sea un proceso creativo y espiritual, en lugar de una simple repetición de movimientos.

Inspiración en lugar de técnica

Ese enfoque creativo fue precisamente el que marcó su trabajo con Shakira. Más que enseñarle pasos específicos, Marquardt buscó despertar ideas y sensaciones en la artista.

En el estudio, las sesiones se parecían más a una improvisación entre artistas que a una clase tradicional: música, exploración de aislamientos y experimentación con movimientos que luego podrían integrarse al escenario.

Confianza, presencia y gratitud

Para Marquardt, una presentación exitosa no depende solo de la perfección técnica. En su opinión, el público suele conectar más con la confianza y la autenticidad que con la precisión absoluta.

También subraya la importancia de algo que a menudo se olvida: agradecer al propio cuerpo después de un gran show.

Una danza que invita a atreverse

Al hablar de México, Marquardt destaca la conexión natural con el baile que percibe en la cultura local. Para ella, eso hace que el bellydance sea una experiencia especialmente accesible.

“Veo que los bailarines mexicanos son muy abiertos y conectados con su corazón. Tienen mucha alegría”, dice.

Por eso, su invitación es simple para quienes nunca han probado esta disciplina: atreverse.

Entre movimientos hipnóticos y una profunda conexión con la música, el bellydance sigue demostrando que el cuerpo no solo se mueve para bailar, sino también para expresar, sanar y celebrar la vida.

