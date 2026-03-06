Carreras STEAM: por qué aún faltan más mujeres en tecnología

Aunque en los últimos años se ha abierto más camino para las mujeres que aspiran a estudiar carreras STEAM, aún surgen preguntas importantes: ¿realmente ha aumentado su presencia en las profesiones tecnológicas o todavía hay retos por superar para lograr una participación más equitativa?

En entrevista con Diana Álvarez, directora de marketing de KIO IT Services, empresa especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad, habló sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en las profesiones tecnológicas. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca visibilizar la lucha por la igualdad de oportunidades.

La directora recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Competitividad, solo tres de cada diez personas trabajan en carreras relacionadas con STEAM, lo que también refleja la falta de talento en estas áreas.

“No hay talento suficiente para cubrir la demanda que tienen este tipo de tecnologías en el mercado”, comentó en entrevista con Excélsior.

Foto: Diana Álvarez, directora de marketing de KIO IT Services

¿Cuáles son las carreras STEAM?

Las carreras STEAM abarcan disciplinas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Estas áreas combinan conocimientos que permiten desarrollar innovación y soluciones para problemas complejos.

Además, fomentan habilidades clave como:

Pensamiento crítico

Resolución de problemas

Análisis estadístico

Razonamiento lógico

Por ello, son consideradas fundamentales para el desarrollo tecnológico y científico en la actualidad.

Foto: Canva

¿Cuántas mujeres estudian STEAM?

Aunque cada vez más mujeres se interesan por estudiar estas disciplinas, todavía existe una brecha importante.

De acuerdo con datos de UNICEF, solo el 38% de las mujeres estudian carreras STEAM, una cifra ligeramente mayor al 35% registrado a nivel global, pero que aún está lejos de representar una verdadera paridad.

“Si bien estamos tres puntos arriba, todavía estamos muy por debajo de lo que debería ser para tener una verdadera paridad”, explicó Diana Álvarez.

Esto refleja la importancia de seguir impulsando la participación femenina en estas áreas desde edades tempranas.

¿Qué habilidades se necesitan para estudiar una carrera STEAM?

Para estudiar una carrera STEAM, una de las cualidades más importantes es la curiosidad y el interés por la tecnología y la ciencia. También se requiere creatividad y disposición para el aprendizaje constante.

Entre las habilidades más relevantes, Diana Álvarez destacó:

Capacidad de creación e innovación

Aprendizaje autodidacta

Curiosidad por seguir aprendiendo

Observación constante

Conocimientos en protección de datos

Estas competencias ayudan a desenvolverse en un sector que evoluciona rápidamente.

Foto: Canva

¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en las profesiones tecnológicas?

A pesar de los avances, todavía existen desafíos importantes para las mujeres que buscan desarrollarse en el sector tecnológico.

Entre los principales retos se encuentran:

Una brecha que comienza desde la educación, cuando pocas niñas se interesan por estas áreas. Aunque hay un avance todavía hay barreras de continuidad, crecimiento profesional y visibilidad de las mujeres.

Falta de visibilidad de referentes femeninos en sectores como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Contar con más mujeres liderando proyectos tecnológicos es clave para que las nuevas generaciones puedan verse reflejadas en estos espacios.

Foto: Canva

Niñas STEAM

El impulso hacia las carreras STEAM debe comenzar desde edades tempranas, motivando a niñas y adolescentes a explorar el mundo de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con Diana Álvarez, solo el 9% de las niñas considera estudiar una carrera STEAM, mientras que el 28% de los niños expresa interés en estas áreas.

Por ello, dar mayor visibilidad a las mujeres que ya trabajan en tecnología puede ayudar a que más niñas se vean reflejadas en estos campos y los consideren como una meta profesional.

Foto: Canva

Aunque el interés por estas disciplinas sigue creciendo, especialistas coinciden en que aún queda camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad en las áreas tecnológicas.