Tapar una olla de comida recién hecha parece una acción cotidiana, pero existe una duda que persiste en muchas cocinas: ¿el calor y el vapor pueden hacer que los alimentos se echen a perder?

Aunque esta práctica parece inofensiva, la preocupación por el vapor y la temperatura puede llevar a otro error: dejar la comida destapada durante demasiado tiempo para esperar a que se enfríe.

Cuando se trata de conservar los alimentos de forma segura, el tiempo que permanecen a temperatura ambiente y la manera en que se almacenan son factores importantes.

¿Tapar la comida caliente la echa a perder? Canva

¿Tapar la comida caliente realmente hace que se eche a perder?

Tapar una comida caliente no provoca, por sí mismo, que se eche a perder. De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que los alimentos calientes pueden colocarse directamente en el refrigerador y recomienda cubrirlos para conservar la humedad y evitar que absorban olores de otros productos.

El problema aparece cuando una preparación permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos dejan de mantenerse a una temperatura suficientemente alta, pueden entrar en un rango en el que las bacterias se multiplican con mayor facilidad.

El USDA explica que las bacterias crecen rápidamente entre los 4 y 60 °C, un rango conocido como la “zona de peligro”. Por esta razón, una de las principales recomendaciones para conservar las sobras es refrigerarlas con rapidez.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) coincide con esta recomendación y establece que los alimentos perecederos, las preparaciones cocinadas y las sobras deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores a su preparación o compra. Cuando la temperatura ambiente supera los 32 °C, el límite se reduce a una hora.

Por eso, dejar una olla destapada durante varias horas con la intención de que se enfríe puede representar un riesgo mayor que cubrirla y almacenarla de manera adecuada.

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¿Es mejor dejar enfriar la comida antes de taparla y guardarla?

Una creencia popular es esperar a que una sopa, un guisado, arroz o frijoles alcancen por completo la temperatura ambiente antes de llevarlos al refrigerador.

No obstante el USDA indica que la comida caliente puede colocarse directamente en el refrigerador. Si se trata de una cantidad grande, lo recomendable es dividirla en recipientes pequeños y poco profundos para que pierda calor con mayor rapidez.

La FDA también aconseja dividir las grandes cantidades de sobras en recipientes poco profundos, pues esto permite que se enfríen más rápido dentro del refrigerador.

Esto resulta especialmente importante con preparaciones como sopas, caldos o guisos. Una olla grande conserva el calor durante mucho tiempo y puede provocar que el centro del alimento permanezca durante un periodo prolongado en temperaturas favorables para la multiplicación de bacterias.

Por ello, en lugar de dejar una olla sobre la estufa durante horas, una alternativa más segura consiste en distribuir la comida en recipientes pequeños, taparlos y refrigerarlos oportunamente.

Además, la temperatura del refrigerador debe mantenerse en 4 °C o menos, de acuerdo con la FDA y el USDA. Esta medida ayuda a disminuir el crecimiento de microorganismos que pueden afectar la seguridad de los alimentos.

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¿Qué pasa con el vapor y la humedad cuando tapas la comida caliente?

Al colocar una tapa sobre un alimento recién preparado es normal que aparezcan pequeñas gotas de agua en la superficie interior del recipiente. Esto ocurre por la condensación del vapor que desprende la comida.

La aparición de humedad no significa, por sí sola, que el alimento se haya descompuesto. Puede afectar la textura de ciertos productos —por ejemplo, hacer que una preparación que debería conservarse crujiente pierda esa característica—, pero esto es diferente de una contaminación que pueda provocar una enfermedad transmitida por alimentos.

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, las autoridades ponen mayor atención en el tiempo y la temperatura.

El USDA recomienda incluso cubrir las sobras antes de almacenarlas. De acuerdo con este organismo, mantenerlas tapadas ayuda a conservar la humedad, evita que absorban olores de otros alimentos y contribuye a protegerlas de contaminantes.

Por lo tanto, si una comida recién preparada genera vapor al momento de taparla, esto no significa que deba permanecer destapada durante horas.

La prioridad debe ser que la preparación se enfríe de manera rápida y llegue al refrigerador dentro del periodo recomendado.

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¿Cuánto tiempo puede estar la comida fuera del refrigerador?

Una de las reglas más importantes para evitar enfermedades transmitidas por alimentos es la llamada regla de las dos horas.

La FDA indica que los alimentos que necesitan refrigeración no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas. Si la temperatura exterior supera los 32 °C, el tiempo se reduce a una hora.

El USDA establece la misma recomendación para las sobras: deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores a su preparación o después de retirarlas de un aparato que las mantenía calientes. Si la temperatura supera los 32 °C, el límite es de una hora.

Esto significa que dejar la comida en la cocina durante tres o cuatro horas para esperar a que se enfríe por completo no es una práctica recomendable.

Entre los alimentos que requieren especial atención se encuentran las carnes, aves, pescados, mariscos, huevos, productos lácteos y diferentes preparaciones cocinadas.

El USDA advierte que la manipulación y el enfriamiento inadecuados de los alimentos cocinados son factores importantes relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos.

Por esta razón, el tiempo que una preparación permanece fuera del refrigerador puede ser más relevante para su seguridad que el hecho de que conserve vapor o esté cubierta.

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¿Cómo guardar correctamente la comida caliente para que dure más?

Guardar las sobras de manera adecuada no significa esperar a que estén completamente frías. La clave está en reducir rápidamente su temperatura y evitar que permanezcan demasiado tiempo fuera del refrigerador.

El USDA recomienda seguir estas medidas:

Divide las cantidades que son grandes. Si preparaste una olla grande de sopa, caldo o guisado, distribuye el contenido en varios recipientes. Esto facilita que el calor disminuya con mayor rapidez.

Utiliza recipientes poco profundos. Una menor profundidad permite que el calor salga más rápido y facilita un enfriamiento uniforme.

Tapa los alimentos. Las tapas ayudan a conservar la humedad y evitan que las sobras absorban olores de otros alimentos dentro del refrigerador.

No esperes varias horas para refrigerarlos. La FDA recomienda refrigerar los alimentos perecederos y las sobras dentro de las dos horas posteriores a su preparación.

Mantén el refrigerador a 4 °C o menos. Esta temperatura ayuda a conservar los alimentos en condiciones adecuadas y disminuye la velocidad de crecimiento de microorganismos.

No sobrecargues el refrigerador. La FDA recomienda evitar colocar tantos recipientes que impidan la circulación adecuada del aire frío.

Además, el USDA señala que la mayoría de las sobras cocinadas pueden conservarse en el refrigerador durante tres a cuatro días, siempre que hayan sido manipuladas y almacenadas correctamente.

Tapar la comida caliente no hace que se eche a perder. El vapor y la condensación que pueden aparecer dentro del recipiente no son el principal problema. Lo importante es evitar que los alimentos permanezcan demasiado tiempo a temperatura ambiente y procurar que se enfríen rápidamente.

De acuerdo con el USDA, los alimentos calientes pueden colocarse directamente en el refrigerador, mientras que las preparaciones abundantes deben dividirse en recipientes poco profundos para acelerar su enfriamiento.

Así que la próxima vez que tengas sobras de comida, no es necesario dejarlas durante horas sobre la estufa para que “se enfríen por completo”. Una mejor práctica consiste en distribuirlas en recipientes adecuados, cubrirlas y refrigerarlas oportunamente.

Más que decidir entre tapar o destapar, la recomendación es prestar atención a la manera en que se almacenan las preparaciones. Una correcta conservación permite aprovechar mejor las sobras y, sobre todo, reducir riesgos innecesarios al momento de consumirlas.