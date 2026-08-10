¿Dónde colocar una monstera en casa? Este es el mejor lugar para que crezca sana y hermosa

La monstera, es una planta se ha convertido en una de las plantas favoritas para decorar el hogar gracias a sus grandes hojas verdes y su particular aspecto tropical. Además de ser llamativa, es una especie bastante resistente, por lo que puede ser una buena opción incluso para quienes comienzan a cuidar plantas.

Sin embargo, elegir correctamente dónde colocarla puede marcar una gran diferencia en su desarrollo. A continuación te explicamos cuál es el mejor sitio para tener una monstera en casa y qué condiciones necesita para crecer saludable.

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¿Por qué la monstera es una planta tan popular?

Conocida también como Costilla de Adán, la monstera destaca por sus enormes hojas, que conforme maduran pueden desarrollar las características perforaciones que le dan su aspecto único.

Esta planta trepadora es originaria de las regiones tropicales de Centro y Sudamérica, donde crece entre la vegetación y utiliza sus raíces aéreas para sujetarse a los árboles.

Una de las especies más comunes en los hogares es la Monstera deliciosa, apreciada por su resistencia y facilidad de adaptación a los espacios interiores.

¿Qué lugar de la casa necesita una monstera para crecer bien?

Antes de elegir un rincón para tu planta, es importante considerar cuatro aspectos: luz, temperatura, humedad y espacio.

La monstera se desarrolla mejor con luz abundante pero indirecta. Una buena alternativa es colocarla cerca de una ventana donde reciba iluminación natural sin quedar expuesta directamente a los rayos del sol.

Las ventanas orientadas hacia el este o el norte pueden ser buenas opciones. Si se encuentra cerca de una ventana con mayor exposición solar, como una orientada al sur o al oeste, conviene utilizar una cortina que filtre la luz.

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¿Qué pasa si la monstera recibe demasiado sol?

Aunque necesita buena iluminación, el sol directo durante periodos prolongados puede dañar sus hojas y provocar quemaduras.

Si comienzas a observar manchas marrones o zonas secas en las hojas, revisa la ubicación de la planta y considera alejarla de la ventana o utilizar una cortina para reducir la intensidad de la luz.

¿Qué temperatura y humedad necesita la monstera?

Al ser una planta de origen tropical, la monstera prefiere los ambientes cálidos. Lo ideal es mantenerla en un espacio con temperaturas aproximadas de 18 a 29 °C.

También es importante mantenerla alejada de corrientes de aire, calefactores y salidas de aire acondicionado, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar su desarrollo.

La humedad también juega un papel importante. En ambientes particularmente secos, puedes aumentar la humedad alrededor de la planta mediante pulverizaciones ocasionales o utilizando otros métodos adecuados para plantas tropicales.

La monstera puede crecer considerablemente, por lo que no conviene colocarla en un sitio demasiado estrecho.

Busca un espacio donde sus hojas puedan extenderse y exista suficiente circulación de aire. También puedes colocarle un tutor o soporte, como un poste de musgo, para que pueda desarrollarse hacia arriba y adoptar una forma similar a la que tendría en su hábitat natural.

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¿En qué lugar colocarla para favorecer el crecimiento?

El sector norte de la casa suele asociarse con la carrera profesional y los objetivos personales dentro del Feng Shui.

Por esta razón, algunas personas optan por colocar allí plantas como la monstera, especialmente en espacios de trabajo u oficinas, buscando favorecer un ambiente relacionado con el crecimiento y las nuevas oportunidades.

¿Cuál es el mejor lugar para una monstera?

Más allá de las creencias relacionadas con el Feng Shui, el mejor lugar para una monstera será aquel donde pueda recibir luz indirecta abundante, temperatura estable, humedad suficiente y espacio para crecer.

Si encuentras un rincón que reúna estas condiciones, tu monstera tendrá mayores posibilidades de desarrollar hojas grandes, saludables y con sus características perforaciones.