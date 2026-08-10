Primera prueba de manejo del SOUEAST S08 i-DM en México recibe grandes elogios por su confort superior

El 5 de agosto, SOUEAST realizó en México su primera prueba de manejo de larga distancia del S08 i-DM. Más de 30 medios automotrices y KOL participaron, poniendo a prueba el SUV urbano de 7 plazas en carretera abierta.

Bajo el lema 'Home Beyond Home', la ruta recorrió más de 260 km entre la Ciudad de México y Valle de Bravo a través de la autopista Mex A-7D. Los medios evaluaron la eficiencia energética, el rendimiento y el confort de conducción. Varios periodistas señalaron que el S08 i-DM satisface las necesidades de las familias mexicanas para desplazamientos diarios y escapadas de fin de semana.

Rendimiento y eficiencia energética, el sistema híbrido Kunpeng C-DM recibió grandes elogios. El cambio inteligente entre modo eléctrico y de combustible maximiza la eficiencia: el modo eléctrico reduce el consumo en ciudad, mientras que el sistema de combustible garantiza viajes ininterrumpidos en trayectos largos.

I Motor 1,5TD con transmisión DHT súper híbrida: 255 kW de potencia máxima.

l 525 N·m de par máximo y 44,5% de eficiencia térmica máxima.

l 89 km de autonomía eléctrica WLTC, más de 800 km de autonomía combinada y 5,3 L/100 km en modo de batería agotada.

Durante la prueba en carretera, el S08 i-DM demostró un excelente comportamiento gracias a su chasis y características de cabina adaptados a las condiciones locales. Diseñado para Latinoamérica, su sistema de suspensión y amortiguación absorbe eficazmente las irregularidades del terreno, mejorando el confort y la estabilidad. Con potencia, aceleración ágil y dirección precisa, ofrece una experiencia de conducción segura y sin esfuerzo.

l Dimensiones: 4810×1930×1705 mm, distancia entre ejes de 2.820 mm.

l Maletero de 685 litros, con capacidad para cinco maletas de 26 pulgadas, y 41 compartimentos de almacenamiento distribuidos por toda la cabina.

l Disposición de 7 plazas 2+3+2, con hasta 32 configuraciones de asientos.

l Pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, sistema de sonido envolvente con 12 altavoces y control de voz en cuatro zonas.

SOUEAST cuenta con una red de 41 concesionarios en México y ha presentado una completa gama de productos, incluidos el S08 i-DM, S06 i-DM, S07 y S09. Con su excelente experiencia de conducción y rendimiento híbrido, el S08 i-DM ha generado gran interés en el mercado mexicano. SOUEAST seguirá ampliando su cartera de productos y red de ventas, mientras refuerza los servicios localizados para apoyar su crecimiento a largo plazo en México.

Acerca de SOUEAST

Fundada en 1995, SOUEAST es una marca automotriz con orientación global. Desde su renovación en 2024, mantiene la filosofía 'EASE YOUR LIFE' y se posiciona como 'Compañero de Viaje' para usuarios familiares. Está presente en 48 países y regiones con más de 300 redes de ventas en Asia, África, Oriente Medio y América Latina. Cuenta con los modelos S06, S06DM, S07, S08, S08DM y S09, que gozan de una sólida reputación en mercados clave.