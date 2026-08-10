Planta ave del paraíso: cómo cuidar esta planta tropical en casa

La Strelitzia, conocida popularmente como ave del paraíso, es una planta que destaca tanto por sus grandes hojas verdes como por sus llamativas flores. Su aspecto recuerda a un ave tropical, ya que sus flores combinan tonos naranjas, azules y morados, lo que le ha dado su característico nombre.

Aunque actualmente es común encontrarla como planta ornamental dentro de las casas, la especie tiene su origen en Sudáfrica. Con el paso del tiempo se ha adaptado a distintas regiones de clima cálido y húmedo.

Su apariencia exótica la ha convertido en una de las plantas favoritas para decorar interiores, terrazas y jardines. Sin embargo, para mantenerla saludable es necesario prestar atención a factores como la temperatura, la iluminación, el tipo de suelo, el riego y la humedad.

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¿Dónde puede crecer el ave del paraíso?

La Strelitzia puede cultivarse tanto en interiores como en exteriores, aunque las condiciones del lugar son determinantes. En regiones donde los inviernos son fríos, resulta más conveniente mantenerla protegida dentro de casa.

Cuando se planta directamente en el jardín y cuenta con un clima favorable, puede alcanzar una altura considerable, incluso superior a los dos metros. En una maceta, en cambio, normalmente tendrá un crecimiento más limitado.

Además de aportar un aspecto tropical al jardín, sus flores pueden resultar atractivas para algunos animales, como aves e insectos que buscan su néctar.

Principales cuidados de la Strelitzia:

Mantener una temperatura adecuada

El calor favorece el crecimiento de esta planta, mientras que las temperaturas bajas pueden afectarla considerablemente. Un rango aproximado de entre 12 y 25 °C resulta adecuado para su desarrollo, y las temperaturas cercanas a los 25 °C pueden favorecer la aparición de flores.

Cuando la temperatura desciende demasiado, la planta puede sufrir daños. Por eso, si en nuestra zona las temperaturas pueden bajar de los 5 °C, es recomendable mantenerla en un espacio protegido.

Elegir un sustrato con buen drenaje

El suelo también tiene un papel importante. La Strelitzia necesita un sustrato que permita que el agua circule correctamente, ya que el exceso de humedad acumulada alrededor de las raíces puede provocar problemas.

También necesita suficiente materia nutritiva para crecer y un espacio adecuado para desarrollar sus raíces. Si se cultiva en una maceta, conviene escoger un recipiente suficientemente profundo, ya que sus raíces son fuertes y la planta puede crecer rápidamente.

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Proporcionarle bastante luz

La iluminación es uno de los aspectos más importantes para que el ave del paraíso se mantenga fuerte. Al tratarse de una especie asociada a climas cálidos, necesita recibir bastante luz natural.

Durante los meses con menos intensidad solar, puede ser conveniente que reciba alrededor de cuatro horas de luz solar directa al día. En lugares donde el verano es especialmente caluroso, es preferible protegerla durante las horas de mayor intensidad y colocarla en un sitio con mucha luz pero semisombreado.

Una buena iluminación también ayuda a que la planta conserve sus características hojas grandes y favorece su floración.

Cuidar el riego y la humedad ambiental

La humedad es otro punto al que debemos prestar atención, especialmente cuando la Strelitzia se encuentra dentro de casa. Una humedad ambiental cercana al 70 % puede ayudar a mantenerla en buenas condiciones.

Para aumentar la humedad alrededor de la planta se pueden pulverizar sus hojas de manera ocasional. Otra alternativa consiste en colocar un recipiente con agua cerca de la maceta. Si se utiliza un plato debajo del recipiente, es importante evitar que la base de la maceta quede directamente sumergida en el agua.

En cuanto al riego, lo importante es evitar tanto la falta prolongada de agua como los encharcamientos. El sustrato debe contar con un buen drenaje para que el exceso de agua pueda salir fácilmente.

Una planta llamativa que necesita ciertos cuidados

El ave del paraíso puede convertirse en un elemento muy atractivo de la decoración del hogar o del jardín gracias a su apariencia tropical. Sus grandes hojas y sus flores de colores intensos hacen que destaque fácilmente en cualquier espacio.

Sin embargo, no basta con colocarla en un lugar bonito. Para que crezca adecuadamente es necesario ofrecerle temperaturas cálidas, suficiente iluminación, un sustrato adecuado, buen drenaje y una humedad ambiental apropiada.

Con las condiciones correctas y un mantenimiento constante, la Strelitzia puede mantenerse saludable durante mucho tiempo y convertirse en una de las plantas protagonistas de cualquier espacio.