El Nike After Dark Tour 2026 prepara una nueva edición exclusiva para mujeres con un recorrido nocturno en CDMX que combinará deporte, música y una experiencia pensada para disfrutar la capital bajo las luces de la noche.

Si planeas participar, aquí te contamos la fecha, la ruta, el costo de inscripción y todo lo que debes saber sobre este evento organizado por Nike.

Nike After Dark Tour 2026 CDMX: fecha, ruta, precio y requisitos de la carrera para mujeres Nike

¿Cuándo será el Nike After Dark Tour 2026 en CDMX?

Nike explicó que esta serie internacional busca crear espacios deportivos exclusivos para mujeres y recuperar la vida nocturna desde el deporte y la comunidad runner.

Durante años, nos han dicho que la noche es para descansar. Por ralentizar. Por tomárselo con calma. Pero estamos aquí para recuperar la noche. Para afrontar cómodamente lo incómodo. A atarse justo cuando el mundo se ralentiza. Vuelve el Nike After Dark Tour, una serie de siete icónicas experiencias nocturnas de carrera en ciudades de todo el mundo.

La edición 2026 incluirá siete sedes: Mumbai, Londres, Los Ángeles, Shanghái, Manila, Sídney y Ciudad de México.

Aunque cada carrera tendrá una fecha y formato distintos dependiendo de la ciudad, el sitio oficial del evento confirma que el Nike After Dark Tour regresará a la Ciudad de México el próximo 3 de octubre a las 8:00 p.m.

Nike After Dark Tour 2026 CDMX: fecha, ruta, precio y requisitos de la carrera para mujeres Canva.

Ruta del Nike After Dark Tour 2026

La ruta de 2026 para el Nike After Dark Tour Ciudad de México recorrerá 21 kilómetros en un circuito que iniciará en el Monumento a la Revolución y avanzará por Paseo de la Reforma.

Durante la carrera, las participantes podrán observar algunos de los monumentos más icónicos de Reforma. Aunque la ruta completa será revelada conforme se acerque la fecha del evento, los organizadores adelantaron que la meta también estará ubicada en el Monumento a la Revolución.

Además, la comunicación oficial del evento, incluidas fechas clave y actualizaciones importantes, llegará vía correo electrónico a las participantes registradas antes de la carrera.

Después de cruzar la meta, los organizadores preparan una celebración con música en vivo y una experiencia gastronómica especial para las corredoras.

Nike After Dark Tour 2026 CDMX: fecha, ruta, precio y requisitos de la carrera para mujeres Captura de pantalla.

Precio e inscripciones para el Nike After Dark Tour 2026 en México

El Nike After Dark Tour en la Ciudad de México será una carrera exclusiva para mujeres. El costo oficial de inscripción para la edición 2026 será de mil pesos mexicanos.

El portal oficial del evento ya permite registrarse para recibir notificaciones sobre fechas de venta y disponibilidad de lugares.

Entre los requisitos oficiales para participar destacan:

Tener 18 años o más el día de la carrera

Completar el registro oficial y realizar el pago correspondiente

Aceptar la exención de responsabilidad durante el proceso de inscripción

Nike After Dark Tour 2026 CDMX: fecha, ruta, precio y requisitos de la carrera para mujeres Nike

¿Qué incluye el kit del Nike After Dark Tour?

La entrega de kits se realizará en Nike Madero, ubicada en Avenida Francisco I. Madero 4, colonia Centro. La fecha y horario para recoger el paquete serán anunciados días antes de la carrera.

Hasta el momento, el kit estará conformado por el número oficial de participante y la playera del evento.

Nike After Dark Tour 2026 CDMX: fecha, ruta, precio y requisitos de la carrera para mujeres Captura de pantalla.

El sitio oficial también señala que no será posible recoger el número el día de la carrera. Además, las corredoras que no porten su número oficial no podrán participar en la ruta.

El Nike After Dark Tour 2026 promete consolidarse como una de las carreras femeninas más importantes de la Ciudad de México.

Además de reunir a miles de corredoras, el evento busca crear un espacio seguro y de comunidad a través del deporte, con una experiencia nocturna que combina running, entretenimiento y convivencia en algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.