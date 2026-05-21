Cenart tendrá curso de verano infantil; cuándo son inscripciones y qué costo tendrá

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y, si estás buscando una opción divertida para que los más pequeños saquen su lado artístico, el Centro Nacional de las Artes ya tiene listo su curso de verano con actividades llenas de música, teatro, danza, juegos y mucha creatividad.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) anunció un curso de verano dirigido a niñas y niños de la Ciudad de México y sus alrededores.

El curso se llevará a cabo del 20 al 31 de julio y llevará por nombre “Érase una vez”. La intención del proyecto es acercar a las infancias al arte de una manera lúdica y divertida.

Durante las dos semanas de actividades, las y los participantes podrán formar parte de talleres de: danza, teatro, artes plásticas, música, parkour, rallies y espectáculos escénicos.

Foto: Facebook Desarrollo Académico Cenart

¿Cuándo serán las inscripciones?

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 8 de junio a las 9:00 de la mañana. Para el registro será necesario presentar los siguientes documentos:

Dos fotografías tamaño infantil

Copia del acta de nacimiento

Cubrir la cuota en efectivo

¿Cuánto costará el curso de verano del Cenart?

El costo del curso de verano en el Cenart será de $2 mil 500 pesos. Además, se recomienda llegar temprano para realizar la inscripción, ya que el cupo estará limitado a 120 participantes de entre 6 y 12 años.

Para más información, las personas interesadas pueden enviar un mensaje a la página de Facebook "Desarrollo Académico Cenart".

Foto: Facebook Cenart

¿Dónde se ubica el Cenart?

El Cenart se encuentra en Avenida Río Churubusco No. 79, esquina con Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Foto: Desarrollo Académico Cenart

El curso de verano del Centro Nacional de las Artes se perfila como una gran opción para que niñas y niños disfruten de sus vacaciones mientras exploran distintas expresiones artísticas en un ambiente dinámico, creativo y divertido. Debido a que el cupo será limitado, se recomienda realizar el registro lo antes posible para asegurar un lugar.

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