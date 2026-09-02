¿Ser infiel fortalece el matrimonio? Esto dicen los expertos

Durante una conversación sobre las relaciones de pareja, Marco Antonio Regil y Nilda Chiaraviglio, abordaron uno de los temas que más controversia genera: la infidelidad. Ambos reflexionaron sobre lo que puede ocurrir cuando existe una relación extramarital que permanece en secreto y cómo cambia la dinámica cuando la pareja descubre el engaño.

¿Una infidelidad puede fortalecer un matrimonio?

Durante el podcast, surgió la idea de que una relación extramarital podría, bajo ciertas circunstancias, tener un efecto distinto dentro de un matrimonio cuando la pareja no llega a enterarse.

La reflexión apunta a que algunas personas buscan fuera de su relación sentimientos como emoción, seguridad o una sensación de vitalidad que después llevan nuevamente a su vida en pareja.

Mientras no se entere, ¿cómo voy a buscar mi identidad y a sentirme vivo y sentirme fuerte y alegre cuando vuelvo a mi casa?”, se planteó durante la conversación.

¿Qué pasa cuando la pareja descubre el engaño?

De acuerdo con la reflexión compartida en el podcast, cuando la infidelidad deja de ser un secreto, la situación puede cambiar por completo y provocar la ruptura del matrimonio.

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Pero no solamente terminaría la relación formal. También podría llegar a su fin el vínculo extramarital, debido a que ambos tenían una función diferente dentro de la vida de la persona involucrada.

En este sentido, se planteó que la relación con algún amante podía mantenerse como una relación paralela que, desde esta perspectiva, servía para generar determinadas emociones que posteriormente repercutían en el matrimonio.

¿Realmente una persona deja a su pareja por su amante?

Otro de los puntos abordados fue la creencia de que una persona que mantiene una relación extramarital necesariamente terminará dejando a su pareja para comenzar una nueva vida con su amante.

Nilda Chiaraviglio señaló que son pocos los casos en los que esto ocurre y consideró que algunas situaciones pueden presentarse de manera manipulada.

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Por su parte, Marco Antonio Regil habló de la expectativa que puede tener la persona que ocupa el lugar de amante: que el hombre o la mujer deje a su pareja para iniciar una relación formal con ella.

¿Por qué sería problemático que el amante deje a su pareja?

Regil cuestionó esta expectativa al señalar que existe una contradicción importante: si una persona fue capaz de engañar a su pareja para mantener una relación paralela, la nueva pareja también podría preguntarse si ese comportamiento podría repetirse.

Eso es terrible porque entonces la amante sabe que esa persona hacía eso”, planteó el conductor durante la conversación.

¿La situación puede convertirse en una oportunidad para la pareja?

La psicóloga sanitaria Macu Guerrero, directora del centro Ruth González Terapia, señala que, aunque pueda parecer contradictorio, una infidelidad puede convertirse en una oportunidad para una pareja. Para que esto ocurra, explica, ambos integrantes necesitan contar con la suficiente madurez emocional para procesar lo sucedido, superar el dolor y, eventualmente, llegar al perdón.

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Desde esta perspectiva, atravesar una situación de este tipo podría abrir un espacio para que ambos hablen con mayor libertad sobre lo que sienten, necesitan y esperan de la relación. De esta manera, la crisis podría convertirse en un punto de partida para realizar cambios, siempre que los dos estén dispuestos a continuar juntos y trabajar en su vínculo.

Sin embargo, la especialista señala que el escenario es diferente cuando el engaño permanece oculto. Si la persona afectada desconoce la infidelidad, no necesariamente se genera una crisis dentro de la relación, por lo que la dinámica de la pareja puede mantenerse sin cambios aparentes.

Guerrero considera que esta situación podría representar un beneficio únicamente si ambos se sienten satisfechos y tranquilos con su relación, sin percibir que existe algún problema. En caso de que quien cometió la infidelidad sienta la necesidad de hablar sobre lo ocurrido, la psicóloga considera fundamental actuar con honestidad y, de ser posible, aprovechar la conversación para identificar juntos qué aspectos de la relación necesitan mejorar.

De acuerdo con la especialista, este proceso podría representar un beneficio a largo plazo si permite que la pareja reconozca sus dificultades y encuentre nuevas formas de fortalecer su relación.