Este es el mejor cuaderno según la Profeco para este 2026

Cada agosto se repite el mismo dilema en las papelerías: ¿vale la pena pagar más por una marca conocida o el cuaderno más barato del anaquel aguanta el ciclo escolar igual de bien?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió responder esa pregunta con números y no con opiniones, y los resultados de su más reciente estudio de calidad ya están causando revuelo entre las familias que compran útiles en estas semanas.

Lo que encontraron no fue lo que la mayoría esperaba

Como parte de la edición de agosto de 2026 de la Revista del Consumidor, el laboratorio de Profeco analizó 94 útiles escolares, entre ellos 17 cuadernos de distintas marcas que se venden en tiendas de todo el país. Se midieron el gramaje del papel, el acabado de las hojas, la resistencia de las pastas y que la información comercial impresa coincidiera con lo que realmente contiene cada paquete.

El cuaderno que obtuvo la calificación de "Excelente" con el mejor balance entre calidad y precio fue el de la marca First Class, con un costo de 29.40 pesos.

Para ponerlo en perspectiva, Profeco comparó su desempeño con el de Norma, una de las marcas más reconocidas del mercado, que se vendía en 84.73 pesos: casi tres veces más caro sin que la diferencia de calidad evaluada lo justificara según los parámetros del laboratorio.

En el mismo estudio, el procurador Iván Escalante puso otro ejemplo que resume el espíritu del ejercicio: un juego de geometría con las mismas pruebas aprobadas costaba 90 pesos en una marca y 37 en otra.

"Se puede encontrar, por ejemplo, un juego de geometría con calificación similar, que cumplió las mismas pruebas, y uno cuesta 90 pesos y otro 37 pesos", explicó durante la presentación del estudio.

Para las familias, la recomendación de Profeco es concreta: antes de guiarse por el nombre en la portada, conviene revisar que el empaque declare correctamente el número de hojas, el gramaje y los materiales, información que la dependencia verificó producto por producto. Un cuaderno puede cumplir con todos los estándares de calidad sin necesidad de ser el más caro del estante.

El estudio completo, con el desglose de las 17 marcas de cuadernos evaluadas, está disponible de forma gratuita en el sitio de la Revista del Consumidor, y también puede consultarse impreso en librerías del Fondo de Cultura Económica y en 38 oficinas de atención de Profeco en el país.

La dependencia además organizó ferias de útiles escolares en distintas ciudades, incluida una sede en la Ciudad de México, donde las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina pudieron usar su tarjeta electrónica para las compras.

Con el regreso a clases ya encima, el mensaje del estudio es claro: la calidad de un cuaderno no depende de cuánto cuesta ni de qué tan conocida es la marca, sino de si cumple lo que promete. Comparar antes de comprar, dice Profeco, puede representarles a las familias mexicanas un ahorro considerable sin sacrificar lo que sus hijos van a usar todo el ciclo escolar.