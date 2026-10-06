¡Tu perro podría estar perdiendo músculo y no lo sabrías! Descubre cómo detectarlo en casa

Los cambios en la apariencia y movilidad de un perro pueden revelar mucho más que el paso de los años. La pérdida de masa muscular es uno de ellos y, aunque puede aparecer durante el envejecimiento, también puede relacionarse con una alimentación inadecuada, menor actividad física o enfermedades que requieren atención veterinaria.

Detectar este deterioro a tiempo permite identificar posibles problemas de salud y tomar medidas para conservar la fuerza y movilidad de tu mascota. Además, existe un detalle que puede pasar inadvertido: un perro puede tener sobrepeso y, al mismo tiempo, presentar una pérdida importante de masa muscular.

Señales de que tu perrito está perdiendo músculo y por qué es peligroso Canva

¿Cómo saber si tu perro está perdiendo masa muscular?

La pérdida de músculo no siempre provoca una disminución evidente del peso. Por eso, además de observar cuánto pesa el perro, es necesario prestar atención a la forma de su cuerpo y a los cambios en su fuerza.

La WSAVA explica que la pérdida muscular suele detectarse primero en los músculos ubicados a ambos lados de la columna. También puede observarse en otras regiones del cuerpo y clasificarse como atrofia leve, moderada o grave.

Algunas señales que pueden llamar la atención son:

Patas traseras o muslos con menor volumen muscular

Columna, pelvis o escápulas más prominentes

Menor fuerza para levantarse

Dificultad para subir escaleras o saltar a lugares que antes alcanzaba

Menor resistencia durante los paseos

Reducción de la actividad física

Pérdida de peso sin una causa conocida

Sin embargo, observar solamente el peso puede resultar engañoso. La WSAVA advierte que un perro con sobrepeso también puede presentar una pérdida significativa de músculo. Por esa razón, la condición corporal —que permite valorar principalmente las reservas de grasa— y la condición muscular deben evaluarse por separado.

En otras palabras, que un perro no se vea delgado no significa que conserve una masa muscular saludable.

La evaluación mediante palpación adquiere especial importancia cuando la pérdida todavía es leve o cuando el animal tiene sobrepeso, ya que los depósitos de grasa pueden ocultar parte del deterioro muscular.

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Estas son las señales de alerta que no debes ignorar en tu perro

Algunos cambios pueden formar parte del envejecimiento, pero una pérdida progresiva de músculo merece atención, sobre todo si aparece junto con otras modificaciones físicas.

La American Animal Hospital Association (AAHA) señala que los perros senior pueden experimentar pérdida de músculo y peso debido a cambios propios de la edad o a procesos de enfermedad. Por eso, recomienda valorar tanto la condición corporal como la condición muscular para distinguir los cambios asociados con el envejecimiento de aquellos que pueden indicar un problema de salud.

Hay varias señales que conviene vigilar:

Pierde peso sin explicación . Una reducción de peso que no responde a un cambio intencional en la alimentación o actividad física requiere una valoración veterinaria.

. Una reducción de peso que no responde a un cambio intencional en la alimentación o actividad física requiere una valoración veterinaria. Tiene menos fuerza. Si necesita más esfuerzo para levantarse, caminar o subir escaleras, puede existir una disminución de la capacidad muscular o algún problema que limite su movilidad.

Si necesita más esfuerzo para levantarse, caminar o subir escaleras, puede existir una disminución de la capacidad muscular o algún problema que limite su movilidad. Camina menos. Una reducción notable de los paseos o del juego puede relacionarse con dolor, problemas musculoesqueléticos, enfermedad o pérdida de condición física.

Una reducción notable de los paseos o del juego puede relacionarse con dolor, problemas musculoesqueléticos, enfermedad o pérdida de condición física. Se notan más sus huesos. Una mayor prominencia de la columna, la pelvis o determinadas estructuras óseas puede acompañar la pérdida muscular.

Una mayor prominencia de la columna, la pelvis o determinadas estructuras óseas puede acompañar la pérdida muscular. Come menos. Una disminución del apetito puede favorecer la pérdida de peso y masa muscular, pero también puede ser una señal de alguna enfermedad.

Si varios de estos cambios aparecen al mismo tiempo, no conviene asumir que son consecuencia normal de la edad. La valoración de un veterinario puede ayudar a determinar qué está ocurriendo y si es necesario realizar estudios adicionales.

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¿Por qué los perros pierden músculo y qué enfermedades pueden estar detrás?

El envejecimiento puede favorecer la pérdida de masa corporal magra. La AAHA explica que los perros tienden a perder masa corporal magra y a ganar grasa durante la etapa senior, mientras que en edades más avanzadas también puede presentarse una reducción general del peso.

A este proceso se suma la sarcopenia, término que describe la pérdida de masa corporal magra asociada con la edad. Sin embargo, no toda pérdida muscular debe atribuirse al envejecimiento.

La AAHA señala que la pérdida excesiva de masa corporal magra también puede aparecer como consecuencia de enfermedades crónicas graves. Entre las condiciones que pueden acompañar este deterioro menciona enfermedad renal crónica, enfermedad cardiaca y neoplasias.

También existen problemas musculares específicos que pueden producir debilidad y pérdida de tejido muscular.

Por eso, cuando un perro pierde músculo de forma evidente, el veterinario debe valorar el contexto completo: edad, peso, alimentación, nivel de actividad, apetito, movilidad y posibles enfermedades.

Otro aspecto importante es la alimentación. Una dieta que no cubra las necesidades nutricionales del perro puede contribuir al deterioro de la masa corporal. La WSAVA recomienda que la evaluación nutricional forme parte de la atención veterinaria y que las recomendaciones de alimentación se adapten a las necesidades individuales de cada animal.

Esto también explica por qué no es buena idea aumentar por cuenta propia la cantidad de comida o administrar suplementos para intentar recuperar músculo. Antes de hacer cambios, es necesario conocer la causa de la pérdida muscular.

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¿Qué riesgos tiene la pérdida de músculo para la salud de tu perro?

La masa muscular no tiene una función únicamente estética. Una disminución importante puede comprometer la fuerza y dificultar actividades cotidianas.

En los perros mayores, la pérdida de masa corporal magra puede acompañarse de menor movilidad y actividad física. La AAHA señala que una movilidad deficiente y una menor actividad forman parte de los factores relacionados con la fragilidad en animales senior. Además, el sobrepeso puede afectar la movilidad y contribuir a procesos inflamatorios y enfermedades.

Esto puede crear un círculo difícil de romper: un perro pierde fuerza, se mueve menos, reduce su actividad y puede continuar perdiendo condición muscular.

El problema también puede pasar inadvertido cuando el animal mantiene una cantidad considerable de grasa corporal. La WSAVA destaca que un perro puede presentar una pérdida muscular significativa incluso cuando tiene sobrepeso.

Por eso, el objetivo no consiste solamente en mantener un número determinado en la báscula. También es necesario conservar una buena condición muscular y corporal.

Si el perro muestra una disminución progresiva de fuerza, cambios importantes en su movilidad o pérdida de músculo, una revisión veterinaria permitirá determinar si se trata de un cambio relacionado con la edad o si existe una enfermedad detrás.

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¿Cómo ayudar a tu perro a conservar su masa muscular?

La alimentación, la actividad física y las revisiones veterinarias forman parte de la estrategia para conservar una buena condición muscular.

La AAHA señala que las necesidades nutricionales de los perros cambian con la edad. En los perros senior, una dieta puede requerir ajustes en la densidad energética, la fibra y la cantidad o calidad de proteína, de acuerdo con las necesidades individuales del animal.

Esto no significa que todos los perros mayores deban recibir la misma cantidad de proteína o una dieta específica. La alimentación debe ajustarse a su estado de salud, peso, actividad y posibles enfermedades.

La actividad física también debe mantenerse, siempre con las modificaciones necesarias según la edad y condición del perro. Un animal con dolor o problemas articulares no debe iniciar una rutina intensa para recuperar músculo sin una valoración profesional.

La WSAVA recomienda incorporar una evaluación nutricional a las visitas veterinarias y considerar factores como el peso, la actividad y las condiciones corporal y muscular del animal.

En casa, los dueños pueden observar cambios en la forma del cuerpo, la facilidad para levantarse, la disposición para caminar y el volumen de los músculos. Sin embargo, la palpación y evaluación profesional son especialmente importantes cuando existe sospecha de pérdida muscular, ya que los primeros cambios pueden ser difíciles de identificar a simple vista.

Que un perro envejezca no significa que cualquier pérdida de músculo deba considerarse inevitable. La edad puede favorecer la disminución de masa corporal magra, pero también existen enfermedades y factores nutricionales que pueden provocar o acelerar este deterioro.

Por eso, si tu perro comienza a verse más delgado, pierde fuerza, camina menos o presenta cambios visibles en sus músculos, lo recomendable es consultar al veterinario.

Una revisión oportuna puede ayudar a identificar la causa y establecer un plan adecuado de alimentación, actividad y atención médica. Vigilar el músculo, y no solamente el peso, es una parte importante del cuidado de un perro durante su etapa adulta y senior.