Para quienes están pensando en estrenar auto antes de que termine el año, la decisión ya no pasa solo por el tamaño o el rendimiento. Hoy pesan igual el diseño, la forma en que el vehículo se conecta con el teléfono y qué tan cómodo resulta en los trayectos de todos los días. En ese terreno se mueve Buick Envista, una SUV compacta que llega a la temporada de fin de año con Winter Deals, la campaña con la que Buick invita a conocer los beneficios vigentes con sus distribuidores.

Su propuesta se sostiene en tres pilares: un diseño que se distingue a primera vista, tecnología fácil de usar y una cabina pensada para viajar con calma.

¿Qué distingue el diseño de Buick Envista?

Lo primero que llama la atención es su silueta. Buick Envista combina las proporciones de una SUV compacta con una caída tipo coupé en la parte trasera, un rasgo que le da un perfil deportivo y moderno y la hace destacar entre las SUV compactas.

El diseño también tiene un lado práctico. Integra faros IntelliBeam®, que activan las luces automáticamente para mejorar la visibilidad del camino y una cajuela útil cuando se llega con las manos ocupadas.

Pantalla de 11 pulgadas y conectividad sin cables

Al subir, el centro de la cabina lo ocupa una pantalla de infoentretenimiento de 11 pulgadas, acompañada de un cluster digital de 8 pulgadas para la información de manejo.

Para el uso diario, el punto más práctico es la proyección inalámbrica de Apple CarPlay® y Android Auto™. El teléfono se enlaza sin cables, de modo que mapas, música y llamadas aparecen en la pantalla desde que se enciende el vehículo. Según la versión, también incluye cargador inalámbrico para smartphone, lo que reduce los cables a la vista y mantiene el teléfono con batería durante el trayecto.

Una cabina más silenciosa con QuietTuning®

Uno de los atributos menos visibles, pero más notorios al manejar, es la tecnología QuietTuning®, que ayuda a reducir el ruido exterior para lograr una cabina más silenciosa. En una ciudad con tráfico intenso, esa diferencia se nota en las conversaciones, en la música y en el cansancio al final del día.

Asistencias de seguridad para apoyar la conducción

Buick Envista incorpora asistencias pensadas para acompañar al conductor en la ciudad y en carretera. Entre ellas están la alerta de colisión frontal, la detección frontal de peatones, la asistencia por abandono de carril, la cámara de visión trasera HD y seis bolsas de aire. La versión Avenir agrega alertas de punto ciego en los espejos laterales, alerta de cruce trasero y control crucero adaptativo.

Estas tecnologías funcionan como apoyo y no sustituyen la atención del conductor al volante.

¿En qué versiones está disponible?

Buick Envista se ofrece en dos versiones. Sport Touring tiene rines de aluminio en negro de 18 pulgadas, y Avenir suma acabados en piel y equipamiento de confort adicional. Ambas comparten la pantalla de 11 pulgadas y la conectividad inalámbrica.

Winter Deals: el momento de conocer Buick Envista

Winter Deals aprovecha la temporada de fin de año con ofertas de valor por tiempo limitado. Para Buick Envista, la invitación es acudir a un distribuidor Buick para conocer los beneficios vigentes y consultar términos y condiciones. Ahí mismo se puede comprobar, en una prueba de manejo, qué tan silenciosa y conectada es su cabina.

Más información sobre Buick Envista, sus versiones y distribuidores en buick.com.mx.