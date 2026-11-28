Aprender a tocar una canción es emocionante, pero hacerlo frente a un público puede ser una experiencia que los niños recuerden por mucho tiempo. Para los alumnos de School of Rock Interlomas, el escenario también forma parte de su aprendizaje, pues ahí ponen a prueba lo que ensayaron y descubren cómo suena una banda y ganan confianza en sí mismos.

Este sábado 28 de noviembre, estudiantes de la escuela ofrecerán una presentación gratuita para mostrar el trabajo realizado durante el semestre. El concierto será de 12:00 a 17:00 horas en Alboa Santa Fe, ubicado en el cuarto piso del Centro Comercial Vía Santa Fe, arriba de Cinemex.

El programa incluye canciones de bandas y artistas que han marcado distintas generaciones del rock, como Journey, U2, Billy Idol, The Doors, Miguel Mateos, Bon Jovi y Yes.

En el show participarán el ensamble Demor Rockers y la House Band de Rock 101, dos agrupaciones que reflejan distintas etapas de la formación musical de los estudiantes.

Alumnos de School of Rock Interlomas ofrecen concierto gratuito en Alboa Santa Fe. Cortesía: School of Rock Interlomas

Rock 101: clases de música para niños que quieren subir al escenario

Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años, Rock 101 es un programa de School of Rock Interlomas pensado para que los alumnos desarrollen sus habilidades musicales y se preparen para sus primeras presentaciones en vivo.

Pueden integrarse tanto quienes vienen del programa Rookies como quienes no tienen experiencia previa. Cada estudiante elige el instrumento que quiere aprender: canto, guitarra, bajo, teclado o batería.

La formación combina clases individuales con ensayos grupales. Así, además de conocer los fundamentos de su instrumento, los niños aprenden a escuchar a sus compañeros, coordinarse y construir una canción en equipo.

El programa tiene una duración semestral y concluye con un show en vivo. La idea es que los alumnos no se queden únicamente con lo aprendido en clase, sino que experimenten lo que significa tocar frente a otras personas y compartir la música que han preparado.

Alumnos de School of Rock Interlomas ofrecen concierto gratuito en Alboa Santa Fe. Cortesía: School of Rock Interlomas

House Band: jóvenes músicos que también aprenden a trabajar en equipo

La presentación también contará con la House Band, una agrupación integrada por estudiantes de hasta 17 años que destacan por sus habilidades musicales y tienen la oportunidad de participar en conciertos adicionales durante el año.

Formar parte de esta banda implica algo más que tocar bien un instrumento. Sus integrantes también asumen un papel de liderazgo dentro de la comunidad escolar y se convierten en referentes para sus compañeros, al poner en práctica valores como la colaboración, la responsabilidad, la creatividad y el compromiso.

A través de los ensayos y las presentaciones, los estudiantes aprenden a confiar en lo que pueden hacer individualmente, pero también a reconocer que una banda funciona cuando cada integrante aporta y escucha a los demás.

Alumnos de School of Rock Interlomas ofrecen concierto gratuito en Alboa Santa Fe. Cortesía: School of Rock Interlomas

¿Qué canciones tocarán los alumnos de School of Rock Interlomas?

El repertorio de este sábado reunirá clásicos del rock de distintas épocas. El ensamble Demor Rockers interpretará temas de Journey, U2 y Billy Idol, entre otros artistas.

Por su parte, la House Band de Rock 101 llevará al escenario canciones de The Doors, Miguel Mateos, Bon Jovi y Yes.

La presentación representa el cierre de meses de trabajo y una oportunidad para que los alumnos compartan sus avances, disfruten tocar en grupo y descubran todo lo que pueden lograr cuando se animan a subir al escenario.

¿Dónde y a qué hora será el concierto de School of Rock Interlomas?