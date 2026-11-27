El mezcal ha comenzado a ganar terreno en el mundo de la coctelería. Aunque tradicionalmente se disfruta solo, sus características y variedad de sabores han despertado el interés de bartenders y mixólogos que buscan nuevas formas de incorporarlo en bebidas que combinan creatividad y tradición.

Sus notas ahumadas, herbales, cítricas y frutales permiten experimentar con distintos ingredientes y sabores de temporada, para crear combinaciones que aportan nuevos matices. Desde diferentes versiones de cocteles clásicos hasta propuestas originales, este destilado ofrece distintas alternativas para degustarlo y descubrir otras facetas.

Esta apertura también refleja un cambio en la manera de acercarse al mezcal. Su presencia detrás de la barra permite que quienes no están familiarizados con su consumo encuentren otras opciones para conocerlo, mientras que para aquellos que ya lo disfrutan representa una oportunidad de explorar nuevas expresiones.

Frente a esta evolución, Mezcal Mitre forma parte de las propuestas que tienen como objetivo ampliar la participación de esta categoría en la mixología. Su línea Origen destaca por su versatilidad en la elaboración de cocteles, mientras que la colección Jaguares mantiene una oferta propia, centrada en el carácter e identidad de sus expresiones.

Origen y Jaguares integran el portafolio de Mezcal Mitre, con propuestas que destacan por su versatilidad. Cortesía

La incorporación del mezcal a la coctelería demuestra que la tradición no está peleada con las nuevas tendencias de consumo. Su historia y características pueden convivir con otras formas de disfrutarlo, en una expansión que mantiene vigente el interés por uno de los destilados más representativos del territorio mexicano.