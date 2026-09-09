¿La popó de tu perro puede revelar problemas de salud? Estas señales no debes ignorar

Cuidar de una mascota implica mucho más que alimentarla, mantener sus vacunas al día y procurar que haga ejercicio. También requiere prestar atención a pequeños cambios que pueden ofrecer pistas sobre su bienestar. Entre ellos están las características de sus heces, un aspecto cotidiano que puede pasar desapercibido, pero que aporta información sobre su salud digestiva.

El color, la consistencia, la frecuencia y la presencia de elementos como moco o sangre pueden revelar que algo cambió en el organismo. Aunque una variación aislada no significa necesariamente que exista una enfermedad, conocer el patrón habitual de las deposiciones permite identificar alteraciones y saber cuándo es necesario consultar a un veterinario.

Esto revelan las heces de tu mascota de su salud Canva.

¿Cómo deben ser las heces de un perro sano?

En términos generales, las heces de un perro sano suelen ser de color marrón y tener una consistencia firme, pero húmeda. El American Kennel Club (AKC) explica que observar de forma habitual las deposiciones permite reconocer con mayor facilidad cualquier cambio posterior.

Además del color y la consistencia, conviene fijarse en la frecuencia y el volumen. Una modificación repentina respecto del patrón habitual de la mascota puede ser un dato relevante para el veterinario, sobre todo si permanece durante varios días o aparece junto con otros síntomas.

El Manual Veterinario Merck considera que los cambios en las características de las heces pueden formar parte de los signos asociados con distintos trastornos digestivos. Por ejemplo, la diarrea puede aparecer por infecciones, problemas de absorción de nutrientes o alteraciones que afectan la capacidad del intestino para absorber líquidos.

Por eso, más que buscar una apariencia "perfecta", lo importante es conocer cómo son normalmente las heces de cada mascota. Una persona que conoce los hábitos de su perro puede detectar con mayor facilidad cuando existe una modificación que requiere atención.

Si aparece un cambio repentino, conviene observar también el apetito, el nivel de actividad, la presencia de vómitos y cualquier signo de dolor o malestar.

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¿Qué significa el color de las heces de tu mascota?

El marrón es el color que suele asociarse con unas heces normales, pero existen otras tonalidades que pueden aparecer por distintas razones. El AKC señala que las heces anaranjadas o amarillas pueden relacionarse con problemas biliares o hepáticos.

Las verdes pueden aparecer después de que el perro consume pasto, aunque también pueden asociarse con alteraciones de la vesícula biliar. Por su parte, las heces grises o con apariencia grasosa pueden relacionarse con problemas pancreáticos o biliares.

Sin embargo, estos cambios de color no deben interpretarse como un diagnóstico automático. Una deposición aislada puede tener diferentes explicaciones, por lo que el veterinario necesita considerar el historial de la mascota y otros signos clínicos antes de determinar una posible causa.

Uno de los cambios que merece especial atención es la aparición de heces negras y con aspecto de alquitrán. El Manual Veterinario Merck señala que la melena puede indicar una hemorragia en el estómago o en la parte proximal del intestino delgado. En estos casos, la sangre pasa por el proceso digestivo y adquiere una apariencia oscura.

La presencia de sangre roja también requiere atención. De acuerdo con el AKC, la sangre roja brillante puede proceder de zonas bajas del aparato digestivo, como el colon, el recto o el ano, mientras que las heces negras y alquitranadas pueden indicar sangre digerida.

Por esta razón, ante un cambio llamativo en el color, especialmente si se repite o aparece junto con otros síntomas, lo recomendable es consultar al veterinario. El aspecto de las heces puede ofrecer una pista, pero no permite determinar por sí solo qué problema presenta el animal.

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Heces blandas, diarrea o estreñimiento: ¿qué pueden revelar de la salud de tu perro?

Una deposición blanda ocasional no necesariamente significa que exista una enfermedad. No obstante, la diarrea persistente o acompañada de otros signos puede indicar un problema digestivo que requiere atención.

El Manual Veterinario Merck explica que la diarrea tiene múltiples causas. Puede aparecer por infecciones, problemas de absorción de nutrientes, alteraciones intestinales o dificultades para absorber líquidos. Cuando existe una pérdida importante de agua a través de las heces, la mascota puede sufrir deshidratación y alteraciones de los electrolitos.

También es importante observar cómo se presenta la diarrea. El Manual Veterinario Merck diferencia los cuadros relacionados con el intestino delgado de aquellos que afectan al intestino grueso. En estos últimos, las evacuaciones suelen ser más frecuentes y de menor volumen, con urgencia para defecar, esfuerzo y presencia frecuente de moco. La sangre suele ser roja y fresca.

La colitis, que es la inflamación del colon, es una de las condiciones que puede producir este patrón. VCA Animal Hospitals señala que los perros con colitis suelen presentar evacuaciones frecuentes de poco volumen, esfuerzo durante o después de defecar y, en algunos casos, sangre roja brillante y moco.

Entre las posibles causas de la colitis se encuentran infecciones, parásitos, estrés, traumatismos, alergias alimentarias y enfermedades inflamatorias intestinales. Por ello, identificar las características de las deposiciones puede proporcionar información útil para que el veterinario determine qué estudios necesita la mascota.

En el extremo contrario está el estreñimiento. Las heces muy secas y duras, así como la dificultad o el esfuerzo para evacuar, también son cambios que conviene vigilar. El AKC recomienda consultar al veterinario ante alteraciones importantes de las deposiciones, entre ellas el estreñimiento, la diarrea, la sangre o el moco.

La duración del problema también importa. No es lo mismo una alteración aislada que un cambio que se repite o empeora con el paso de las horas.

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Sangre, moco o parásitos en las heces: estas son las señales de alerta

Encontrar sangre o moco en las heces no debe ignorarse, sobre todo si la alteración se repite o aparece junto con otros síntomas.

El Manual Veterinario Merck señala que los perros con inflamación del colon pueden presentar heces con moco y, en ocasiones, sangre. También pueden experimentar una mayor frecuencia de evacuaciones y esfuerzo para defecar.

VCA Animal Hospitals describe un patrón similar en la colitis: las heces suelen ser pequeñas y semiformadas o líquidas, existe urgencia para evacuar y pueden aparecer cantidades pequeñas de sangre roja brillante hacia el final de la defecación.

La sangre negra o las heces con apariencia alquitranada tienen una consideración diferente. La melena puede indicar que la sangre fue digerida antes de llegar al intestino grueso, por lo que puede proceder de una zona más alta del aparato digestivo.

También es posible observar elementos que parecen parásitos. Sin embargo, no todo material extraño visible en las heces corresponde a un parásito y no todos los parásitos pueden identificarse a simple vista. Por eso, cuando existe sospecha, el veterinario puede recurrir a un análisis de materia fecal.

Además de las características de las heces, es importante observar el estado general del animal. Vómitos, falta de apetito, debilidad, dolor, deshidratación o encías pálidas junto con sangre en las heces son señales que requieren atención veterinaria.

En estos casos, no es recomendable administrar medicamentos por cuenta propia. La causa puede ser diferente en cada mascota y el tratamiento depende del diagnóstico.

Las heces pueden ofrecer pistas sobre la salud de un perro. La presencia de sangre, deposiciones negras y alquitranadas, diarrea persistente, moco o dificultad para defecar requiere atención, sobre todo si también hay vómitos, debilidad, falta de apetito, dolor abdominal, deshidratación o encías pálidas.

Ante estos cambios, es importante informar al veterinario cuándo comenzaron, con qué frecuencia ocurren y si hubo modificaciones recientes en la alimentación o rutina. El especialista puede solicitar una muestra de materia fecal u otros estudios para determinar la causa.

Observar las deposiciones permite detectar alteraciones a tiempo, pero su aspecto por sí solo no permite establecer un diagnóstico. La valoración veterinaria es necesaria para identificar el problema y determinar el tratamiento adecuado.