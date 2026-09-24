¿Por qué a los perros viejitos ya no les gusta su comida?

Si tu perro ya es mayor y, de pronto, deja de mostrar el mismo entusiasmo por sus croquetas, es posible que te preguntes si simplemente se volvió más exigente con la comida. Sin embargo, detrás de este cambio pueden existir modificaciones propias del envejecimiento, problemas dentales o alguna enfermedad.

Con los años, los perros no solo cambian sus rutinas de ejercicio y sus necesidades nutricionales. Su cuerpo también puede experimentar modificaciones en sus sentidos, entre ellos, el olfato, que desempeña un papel fundamental en el apetito canino.

En este contexto, una disminución de la capacidad para percibir los aromas, algún dolor o una condición médica pueden hacer que un alimento que antes resultaba atractivo pierda interés.

Una disminución de la capacidad para percibir los aromas, algún dolor o una condición médica pueden hacer que un alimento ya no resulte atractivo Canva.

¿Por qué los perros viejitos dejan de disfrutar su comida?

El envejecimiento puede modificar la forma en que un perro percibe su alimento. Aunque la comida sea exactamente la misma, su organismo puede procesar de otra manera los estímulos que antes despertaban su apetito.

En este proceso, el olfato es especialmente importante. Para un perro, el aroma forma parte de la experiencia que determina qué tan atractivo resulta un alimento. Cornell University College of Veterinary Medicine explica que, si un perro tiene menor capacidad para percibir el olor de su comida, puede perder interés por ella.

La situación puede hacerse evidente cuando el animal rechaza las croquetas habituales, pero acepta otro alimento con mayor humedad o aroma. Esto no significa necesariamente que haya dejado de comer por completo; puede existir una diferencia en la palatabilidad, es decir, en qué tan agradable resulta un alimento para el animal.

Además, la edad trae consigo otros cambios. La American Animal Hospital Association (AAHA) explica que los perros senior pueden presentar modificaciones en sus necesidades energéticas y nutricionales, así como pérdida de masa muscular o cambios en el peso relacionados con el envejecimiento o con enfermedades.

Por esta razón, un cambio en la alimentación de un perro mayor merece atención. La edad puede influir en su apetito, pero no debe utilizarse como explicación automática ante una pérdida repentina o persistente del interés por la comida.

Los perros senior pueden presentar modificaciones en sus necesidades energéticas y nutricionales Canva.

¿Los perros pierden papilas gustativas con la edad?

Una de las ideas más extendidas es que los perros mayores dejan de comer porque “pierden sus papilas gustativas”. No obstante, los especialistas explican que no es correcto asumir que la pérdida de apetito de un perro senior se debe simplemente a que sus papilas gustativas desaparecen.

La aceptación de un alimento depende de distintos factores, entre ellos, el aroma, la textura, la humedad y otras características de la comida. La información veterinaria destaca precisamente la importancia de la palatabilidad y del olfato en la alimentación de los perros.

También existen otros factores que pueden modificar su relación con la comida. Un perro puede conservar el apetito, pero sentir dolor al masticar. En ese escenario, podría acercarse al plato, intentar comer y después abandonar las croquetas.

Un perro puede conservar el apetito, pero sentir dolor al masticar. Canva.

Estas enfermedades también pueden hacer que un perro viejo rechace su alimento

Antes de atribuir el rechazo de comida al envejecimiento, es importante revisar la salud del animal. Uno de los problemas más relevantes es la enfermedad dental.

La AAHA señala que los perros senior tienen mayor riesgo de presentar problemas en la cavidad oral, como enfermedad periodontal, lesiones y alteraciones dentales. Los especialistas recomiendan revisar la boca de los animales mayores, especialmente cuando presentan dificultades para tomar, masticar o tragar los alimentos.

Esto puede explicar por qué un perro parece interesado en comer, pero abandona las croquetas. Si masticar provoca dolor, es posible que busque alimentos más suaves o que reduzca su consumo.

Además de los problemas de la boca, los perros mayores tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entre las señales que pueden aparecer se encuentran:

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Cambios de comportamiento

Letargo

Modificaciones en el consumo de agua

Estas señales pueden tener distintas causas y no necesariamente indican una enfermedad específica. Por eso, si el cambio en la alimentación aparece de manera repentina o se acompaña de otros síntomas, conviene consultar al veterinario.

Además de los problemas de la boca, los perros mayores tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Canva.

¿Qué hacer si tu perro viejito ya no quiere comer sus croquetas?

Lo primero es observar qué ocurre cuando el perro se acerca al plato. Si muestra interés por la comida, pero tiene dificultad para masticar, la situación puede ser distinta a la de un animal que no muestra ningún interés por alimentarse.

Si el veterinario descarta una enfermedad y considera que el problema está relacionado con la palatabilidad, existen diferentes características que pueden hacer más atractivo un alimento.

Cornell University College of Veterinary Medicine señala que algunos perros mayores pueden mostrar mayor interés por alimentos húmedos debido a su aroma más intenso.

Un perro con molestias dentales puede tener dificultades con alimentos secos y duros. Canva.

La textura también puede ser importante. Un perro con molestias dentales puede tener dificultades con alimentos secos y duros, aunque este cambio no debe utilizarse como sustituto de una revisión veterinaria.

La alimentación también debe adaptarse a las necesidades individuales del animal. La AAHA explica que los perros senior pueden presentar cambios en sus requerimientos energéticos y nutricionales, por lo que el estado corporal y la masa muscular deben formar parte de la evaluación.

No todos los perros mayores necesitan la misma dieta. Un animal con enfermedad renal, diabetes, problemas digestivos, obesidad u otra condición puede requerir un manejo nutricional específico.

La AAHA señala que las modificaciones de la alimentación pueden formar parte del tratamiento de algunas enfermedades crónicas en perros senior.

Por ello, antes de cambiar de alimento, agregar suplementos o recurrir a comida casera, lo más recomendable es consultar con un médico veterinario.

No todos los perros mayores necesitan la misma dieta. Canva.

¿Cuándo preocuparse si un perro adulto mayor deja de comer?

Un cambio en el apetito merece atención cuando es persistente, aparece de manera repentina o se acompaña de otros signos.

Entre las señales que deben vigilar los tutores están:

Pérdida de peso

Mal aliento persistente

Encías inflamadas o con sangrado

Dificultad para masticar o tragar

Rechazo de las croquetas, pero aceptación de alimentos blandos

Vómitos o diarrea

Decaimiento o menor actividad

Cambios importantes en el consumo de agua

Dolor o cambios de comportamiento

La AAHA recomienda que los perros senior reciban revisiones veterinarias periódicas y destaca la importancia de evaluar la salud dental, la alimentación, el peso y las posibles enfermedades relacionadas con la edad.

La AAHA recomienda que los perros senior reciban revisiones veterinarias periódicas Canva.

Además, la organización considera que los animales senior necesitan un plan de atención adaptado a sus cambios fisiológicos, con seguimiento de aspectos como nutrición, salud oral, dolor y enfermedades crónicas.

Que un perro viejito deje de comer sus croquetas no significa necesariamente que haya perdido sus papilas gustativas. El envejecimiento puede modificar la percepción del alimento y disminuir su atractivo, sobre todo cuando también existen cambios en el olfato.

En un perro senior, un cambio persistente en la alimentación puede ser una señal que ayude a detectar a tiempo un problema de salud. Una revisión veterinaria permitirá determinar si se trata de una modificación propia de la edad o si existe una condición que necesita tratamiento.