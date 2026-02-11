¡No todo lo viral es saludable! El riesgo de sellar tu boca al dormir

En TikTok, Instagram y tiendas en línea, el mouth taping —taparse la boca con cinta adhesiva para obligar a respirar por la nariz durante el sueño— se presenta como una opción para dejar de roncar, dormir mejor e incluso mejorar la salud bucal.

Sin embargo, detrás de la tendencia viral existe una pregunta fundamental: ¿realmente es seguro?

La respuesta no es tan simple, aunque respirar por la nariz tiene beneficios fisiológicos comprobados, sellar la boca sin evaluación médica puede implicar riesgos, especialmente en personas con obstrucción nasal o apnea del sueño no diagnosticada.

Qué es el mouth taping y por qué se volvió viral

El mouth taping consiste en colocar una cinta adhesiva —generalmente hipoalergénica— sobre los labios antes de dormir para evitar la respiración oral.

Quien la comercializa o promociona, lo hace bajo el argumento de que la respiración nasal filtra mejor el aire, lo humidifica y ayuda a mantener estables las vías respiratorias, asegurando que puede disminuir el ronquido.

No obstante, una revisiónde PLOS One concluyó que la evidencia disponible es limitada, solo dos, de diez investigaciones sobre los parches, mostraron mejoras en algunos indicadores de apnea del sueño, mientras que el resto no encontró beneficios claros.

Los autores señalaron que la práctica carece de respaldo científico sólido y que podría representar un riesgo si se realiza sin supervisión médica, sobre todo en personas con problemas nasales.

En la misma línea, la American Journal of Otolaryngology advirtió que muchas afirmaciones difundidas en redes sociales no cuentan con estudios clínicos que las respalden.

¿Hay algún riesgo respiratorio real?

El principal riesgo del mouth taping no es la cinta en sí, sino lo que ocurre si la nariz no puede garantizar un flujo de aire suficiente.

Un estudio publicado en JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery analizó qué sucede cuando se impide la respiración oral durante el sueño en pacientes con apnea obstructiva. Los investigadores observaron que, en ciertos casos, cerrar la boca redujo la cantidad de aire que ingresaba a los pulmones.

Por lo cual, si existe una obstrucción en la vía nasal o en la parte posterior del paladar, forzar la respiración exclusivamente por la nariz puede dificultar aún más la entrada de aire.

Esto resulta relevante en personas con:

Rinitis crónica

Desviación del tabique nasal

Pólipos nasales

Congestión frecuente

Sinusitis

Alergias severas

Cuando la nariz está bloqueada, la boca actúa como una vía alternativa de respiración, sellarla puede aumentar la sensación de falta de aire y alterar la ventilación nocturna.

Mouth taping y apnea del sueño

Uno de los puntos más preocupantes es que el mouth taping puede disfrazar o minimizar síntomas que requieren evaluación médica.

Mayo Clinic, explica que la apnea obstructiva del sueño provoca pausas repetidas en la respiración y se asocia con hipertensión, enfermedades cardiovasculares y somnolencia diurna excesiva. El tratamiento adecuado depende del diagnóstico preciso, que suele incluir estudios de sueño.

Si una persona con ronquido intenso, despertares con sensación de ahogo o cansancio crónico decide usar cinta en lugar de acudir al médico, podría retrasar una evaluación necesaria. La revisión de PLOS One advierte que no existen pruebas suficientes para recomendar esta práctica como tratamiento estándar para la apnea leve.

Efectos adversos frecuentes

Aunque no existen reportes amplios de asfixia en estudios controlados, sí se han descrito efectos secundarios comunes:

Irritación cutánea o dermatitis por contacto.

Sensación de ansiedad o claustrofobia.

Despertares nocturnos por incomodidad.

Alteración del sueño debido a la sensación de restricción.

La American Journal of Otolaryngology subraya que los estudios disponibles son pequeños y con seguimiento corto. Esto significa que algunos efectos podrían no estar completamente documentados.

Además, la calidad del sueño no depende solo de la vía respiratoria, factores como el estrés, la higiene del sueño, la postura y las condiciones médicas influyen de manera decisiva.

Los especialistas coinciden en que la estrategia más segura consiste en:

Evaluar alergias o congestión persistente.

Consultar a un otorrinolaringólogo si existe obstrucción nasal frecuente.

Realizar un estudio de sueño ante sospecha de apnea.

Mejorar hábitos de descanso antes de recurrir a soluciones virales.

Taparse la boca con cinta al dormir puede parecer una solución sencilla para mejorar la respiración nocturna, pero la evidencia científica disponible muestra que no es una práctica universal ni libre de riesgos.

En personas con congestión nasal, alergias o apnea del sueño no diagnosticada, cerrar la vía oral podría empeorar la ventilación o retrasar un tratamiento adecuado. Antes de adoptar cualquier tendencia viral relacionada con la salud, lo más prudente es consultar a un especialista y atender la causa del problema.