¿Eres fan de andar en bici? Celebra el 14 de febrero con una Rodada por la Amistad

Si amas andar en bicicleta y aún no tienes planes para este 14 de febrero, esta información te va a encantar. En la Ciudad de México se realizará una Rodada por la Amistad, un evento que celebra el amor, la convivencia y la pasión por el ciclismo.

Aquí te compartimos todos los detalles sobre fechas, horarios y lo que necesitas llevar para sumarte a esta experiencia sobre ruedas.

Rodada por la Amistad

La Faro de Artes y Oficios (FARO) Indios Verdes, de la Secretaría de Cultura de la CDMX, invita a las y los amantes del ciclismo a participar en esta rodada especial para conmemorar el 14 de febrero a través del deporte y la convivencia.

El objetivo del evento es promover el uso de la bicicleta, fortalecer los lazos de amistad y generar un espacio seguro para quienes disfrutan de esta actividad al aire libre.

¿Quiénes pueden unirse a la rodada?

Esta rodada está pensada para todas las personas, sin importar su nivel de experiencia. Si vas comenzando en el ciclismo, no te preocupes: podrás participar junto a quienes ya llevan más tiempo pedaleando.

Además, andar en bicicleta aporta grandes beneficios: mejora la salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades, libera endorfinas y ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad.

Herramientas necesarias para la rodada

Para disfrutar del recorrido de forma segura, toma en cuenta llevar los siguientes artículos:

Casco (uso obligatorio)

Herramientas básicas

Bloqueador solar

Cámara de refacción o parches

Estos elementos te ayudarán a estar preparado ante cualquier imprevisto.

Actividades que se harán en la rodada

Además del recorrido en bicicleta, se abrirá un espacio de aprendizaje colectivo, donde las y los participantes podrán compartir consejos sobre mecánica básica, seguridad vial y experiencias personales.

La idea es que todas las personas puedan mejorar su trayecto, sentirse más seguras y fortalecer su amor por el ciclismo.

Punto de salida y horarios

El punto de reunión será en la FARO Indios Verdes, ubicada en Av. Huitzilihuitl 51, Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

La salida está programada a las 10:00 de la mañana con rumbo al Bosque de Aragón, y se prevé que la rodada concluya alrededor de las 15:00 horas.

Si buscas un plan diferente para el 14 de febrero, lleno de movimiento, convivencia y buena energía, esta Rodada por la Amistad en CDMX es una excelente opción. Pedalea, aprende y disfruta de un ambiente entre amigos mientras cuidas tu salud y el planeta.