¿Eres fan de andar en bici? Celebra el 14 de febrero con una Rodada por la Amistad
Súmate a la Rodada por la Amistad y vive una experiencia llena de convivencia, deporte y buena vibra.
Si amas andar en bicicleta y aún no tienes planes para este 14 de febrero, esta información te va a encantar. En la Ciudad de México se realizará una Rodada por la Amistad, un evento que celebra el amor, la convivencia y la pasión por el ciclismo.
Aquí te compartimos todos los detalles sobre fechas, horarios y lo que necesitas llevar para sumarte a esta experiencia sobre ruedas.
Rodada por la Amistad
La Faro de Artes y Oficios (FARO) Indios Verdes, de la Secretaría de Cultura de la CDMX, invita a las y los amantes del ciclismo a participar en esta rodada especial para conmemorar el 14 de febrero a través del deporte y la convivencia.
El objetivo del evento es promover el uso de la bicicleta, fortalecer los lazos de amistad y generar un espacio seguro para quienes disfrutan de esta actividad al aire libre.
¿Quiénes pueden unirse a la rodada?
Esta rodada está pensada para todas las personas, sin importar su nivel de experiencia. Si vas comenzando en el ciclismo, no te preocupes: podrás participar junto a quienes ya llevan más tiempo pedaleando.
Además, andar en bicicleta aporta grandes beneficios: mejora la salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades, libera endorfinas y ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad.
Herramientas necesarias para la rodada
Para disfrutar del recorrido de forma segura, toma en cuenta llevar los siguientes artículos:
- Casco (uso obligatorio)
- Herramientas básicas
- Bloqueador solar
- Cámara de refacción o parches
Estos elementos te ayudarán a estar preparado ante cualquier imprevisto.
Actividades que se harán en la rodada
Además del recorrido en bicicleta, se abrirá un espacio de aprendizaje colectivo, donde las y los participantes podrán compartir consejos sobre mecánica básica, seguridad vial y experiencias personales.
La idea es que todas las personas puedan mejorar su trayecto, sentirse más seguras y fortalecer su amor por el ciclismo.
Punto de salida y horarios
El punto de reunión será en la FARO Indios Verdes, ubicada en Av. Huitzilihuitl 51, Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.
La salida está programada a las 10:00 de la mañana con rumbo al Bosque de Aragón, y se prevé que la rodada concluya alrededor de las 15:00 horas.
Si buscas un plan diferente para el 14 de febrero, lleno de movimiento, convivencia y buena energía, esta Rodada por la Amistad en CDMX es una excelente opción. Pedalea, aprende y disfruta de un ambiente entre amigos mientras cuidas tu salud y el planeta.