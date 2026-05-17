¿Eres la señora de las plantas? Habrá un Festival de Macetas en CDMX; te decimos dónde

La fiebre por las plantas no se quedó en la pandemia. Para muchas personas, tener una monstera en la sala, un potus colgando junto a la ventana o una suculenta en el escritorio dejó de ser solo decoración: se volvió una forma de habitar la casa, de personalizar los espacios y de construir una pequeña relación cotidiana con algo vivo.

Pero detrás de esa planta también hay otro objeto que suele pasar desapercibido: la maceta. Ese contenedor que sostiene raíces, tierra y agua será ahora el centro de un festival en la Ciudad de México.

El Festival de Macetas se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, con una propuesta que reunirá plantas, cerámica, diseño mexicano, artesanía, gastronomía, música y actividades en vivo.

La idea, de acuerdo con sus organizadoras, es mirar a la maceta no solo como un accesorio, sino como una pieza que también puede tener diseño, historia, técnica y personalidad.

“Después de pandemia mucha gente empezó a visibilizar un poco esta necesidad de tener algo verde cercano”, explicó Carla Hernández, fundadora de Dealer de Plantas, además de activista botánica y curadora de plantas.

Para ella, la maceta tiene sentido porque permite trasladar la vida vegetal a espacios cotidianos: departamentos, oficinas, terrazas o rincones pequeños de la ciudad.

El festival de macetas se llavará a cabo en Atlampa Especial

¿Qué habrá en el Festival de Macetas?

El festival reunirá propuestas de macetas artesanales y de diseño, con la participación de proyectos mexicanos, ceramistas, marcas y artesanos. Entre las comunidades y tradiciones representadas se encuentran piezas provenientes de Oaxaca, Puebla y Michoacán, con técnicas y materiales distintos.

Carla Hernández mencionó, por ejemplo, la participación de la Cooperativa 1050, que reúne distintas regiones de Oaxaca; también habrá piezas de Los Reyes Metzontla, Puebla, y de artesanas de Michoacán. La intención es mostrar la diversidad de formas, acabados y técnicas que existen alrededor del barro y la cerámica en México.

Más allá de la compra de una pieza, el festival también busca que los asistentes conozcan el trabajo detrás de cada objeto. Habrá actividades como torno en vivo, demostraciones de procesos cerámicos, impresión 3D con cerámica y un taller de tejido con fibras naturales para intervenir macetas.

En el festival de Macetas habrá un torno en vivo Especial

Selene Patlán, también integrante del equipo organizador, explicó que la propuesta busca “crear una comunidad alrededor de la maceta”, especialmente entre quienes se reconocen, con humor y orgullo, como parte del universo de las “señoras de las plantas”. Según señaló, esta categoría no tiene que ver con género, edad o nivel económico, sino con el gusto por la vegetación y por construir espacios más personales.

Diseño, música y gastronomía

Además de macetas y plantas, el encuentro incluirá una programación musical y gastronómica pensada para que el público pueda pasar varias horas en el lugar. Entre las propuestas mencionadas por las organizadoras habrá música en vivo, imitadores de Juan Gabriel y José José, así como proyectos de reggaetón y propuestas emergentes.

La parte gastronómica también se integrará al concepto del festival con proyectos independientes y marcas que dialogan con la idea de comunidad, diseño y consumo local.

De acuerdo con las organizadoras, habrá opciones para distintos presupuestos. La intención es que los visitantes encuentren desde piezas accesibles hasta objetos de diseño o artesanales con procesos más especializados.

El cartel del Festival de Macetas 2026 Especial

¿Dónde será el Festival de Macetas?

De acuerdo con las organizadoras, el festival se llevará a cabo en Maravillas Studio, en la colonia Atlampa, cerca del Kiosco Morisco

La recomendación para quienes quieran asistir es revisar previamente el programa por día, llegar temprano y dedicarle tiempo suficiente al recorrido, ya que habrá actividades, venta de piezas, música, comida y demostraciones en vivo.

El Festival de Macetas se realizará el 22, 23 y 24 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, como una invitación para quienes han hecho de las plantas una forma de decorar, cuidar y habitar sus espacios.

bgpa