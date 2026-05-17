¿Cuál es la pirámide más alta de México? Descubre cómo llegar a esta ciudad maya

Las pirámides siempre han destacado por su tamaño y arquitectura, además de su gran relevancia histórica. Cuando hablamos de México, solemos pensar en las de Teotihuacán, pero en realidad hay miles de estructuras piramidales... ¿Te has preguntado cuál es la más alta?

Existen muchas historias alrededor de las pirámides; una de las más conocidas señala la intervención extraterrestre para su creación. Todo esto, basado en la dificultad para creer que fuera posible crear estas enormes estructuras sin la tecnología que hoy conocemos.

A diferencia de las pirámides egipcias, que se construían como tumbas, las de México y otras partes de Mesoamérica funcionaban como grandes templos religiosos para adorar a sus dioses. En general, se caracterizan por ser escalonadas y tener un templo en la cima.

Si hablamos de que se estima que en nuestro país hay más de 50 mil zonas arqueológicas registradas (194 abiertas al público), podemos darnos una idea de cuántas pirámides hay, pues gran parte de estos sitios incluyen estructuras piramidales, aunque hasta hoy no hay un número definitivo.

Los ejemplos más emblemáticos son la Pirámide del Sol y la Luna en Teotihuacán, y la de Kukulcán en Chichen Itzá, las cuales se caracterizan por su imponente altura y arquitectura. Pero, ¿sabías que no son las más altas de México?

Las Pirámides de Teotihuacán son las más conocidas de México, mas no las únicas ni las más altas Canva

¿Cuál es la pirámide más alta de México?

Muchos creen que la Gran Pirámide de Cholula es la más alta de México. Sin embargo, este lugar lo ocupa la Pirámide de Toniná, en Chiapas, que supera a la Pirámide del Sol, que mide 65 metros de altura.

La estructura piramidal de Toniná no solo es la más alta de México, sino de Mesoamérica. Se trata de una acrópolis construida sobre una montaña modificada artificialmente que alcanza los 75 metros de altura.

Está compuesta por siete plataformas conectadas con 260 escalones, un diseño que refleja un alto grado de sofisticación arquitectónica y una profunda relación con la cosmovisión maya, al alinear sus estructuras con el movimiento solar y los equinoccios, según explica la Secretaría de Turismo de Chiapas.

Pese a su relevancia histórica, el sitio estuvo cerrado desde finales de 2023. Sin embargo, este año se anunció su reapertura, permitiendo que los turistas nacionales y extranjeros puedan visitar nuevamente uno de los complejos arqueológicos más monumentales del mundo maya.

La pirámide de Toniná, ubicada en Ocosingo, Chiapas, es la más alta del país Secretaría de Turismo de Chiapas

¿Dónde está la Pirámide de Toniná?

La zona arqueológica de Toniná se encuentra en Ocosingo, Chiapas, al sureste de México. De acuerdo a Sectur Chiapas, forma parte de la Ruta Maya, conectando destinos clave como San Cristóbal de las Casas, Palenque y la Selva Lacandona, ideal para planear un viaje completo.

Lo mejor es que puedes llegar desde diferentes puntos de Chiapas. Ocosingo se ubica a 152 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez (alrededor de 3.5 horas), 95 kilómetros de San Cristóbal de las Casas (aprox. 2 horas 45 minutos) y 103 kilómetros de Comitán (aprox. 2 horas 40 minutos).

Del centro de Ocosingo a la zona arqueológica, el viaje dura unos 30 minutos, por lo que puedes visitarla en un día.

Toniná es un importante centro turístico en Chiapas Secretaría de Turismo de Chiapas

Historia y relevancia de Toniná

Lo que hoy conocemos como la zona arqueológica de Toniná fue una de las ciudades más imponentes del mundo maya durante el periodo Clásico. Al estar ubicada sobre una elevación natural, tenía control visual sobre el entorno, pero sus dimensiones también le ganaron relevancia política y religiosa.

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su nombre se traduce como “casa de piedra”, aunque en la antigüedad tuvo una denominación maya vinculada a su linaje gobernante.

Como dato curioso, a diferencia de otras ciudades mayas que eran principalmente ceremoniales, Toniná tuvo un carácter militarista. Es decir, aquí el poder se ejercía a través de la guerra y la expansión territorial.

Justamente, uno de los capítulos más relevantes de su historia fue su rivalidad con la ciudad de Palenque, pues durante décadas tuvieron conflictos que definieron el equilibrio político de la región.

Hallazgos sugieren que Toniná logró imponerse en varios momentos, incluso capturando personajes de alto rango, lo que confirma que era una de las ciudades más fuertes y estratégicas del mundo maya.

Pero lo que más destaca hasta la fecha de esta zona arqueológica es su gran acrópolis. Como mencionamos, la estructura está formada por plataformas superpuestas que superan los 70 metros de altura, posicionándola como la pirámide más alta de México.

Este conjunto funcionaba como centro político y ceremonial; sus templos, escalinatas, altares y canchas de juego de pelota son evidencia de la relación entre religión, poder y guerra que existía en esta ciudad.

Asimismo, expertos señalan que Toniná era un observatorio astronómico, pues su arquitectura está alineada con el movimiento solar y los equinoccios.

¿Sabías cuál es la pirámide más grande de México? Sin duda, Toniná, al igual que los 194 sitios arqueológicos abiertos al público, es un destino que vale la pena conocer para conectar con nuestra historia.