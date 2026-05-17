En medio de las transformaciones de la sociedad, el lenguaje inclusivo se convirtió en uno de los temas más discutidos dentro de redes sociales, universidades, espacios públicos y conversaciones cotidianas.

Términos como “elle”, “todes” o “nosotres” comenzaron a ganar presencia especialmente entre jóvenes y colectivos relacionados con la diversidad sexual y de género. Para algunas personas, estas expresiones representan una forma de respeto e inclusión; para otras, modifican las reglas tradicionales del español.

El debate también llegó a instituciones académicas, organismos internacionales y especialistas en lingüística, quienes analizan el impacto del lenguaje en la construcción social y cultural.

Mientras algunos sectores impulsan formas de comunicación más incluyentes, otros mantienen una postura más conservadora sobre el uso de nuevas palabras y pronombres.

Guía del lenguaje inclusivo LGBTQ+: qué significa “elle” y cómo usar pronombres inclusivos Canva

¿Qué es el lenguaje inclusivo y por qué es importante para la comunidad LGBTQ+?

El lenguaje inclusivo busca evitar expresiones que invisibilicen o discriminen a personas por razones de género, orientación sexual o identidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta forma de comunicación ayuda a reducir estereotipos y fomenta sociedades más igualitarias.

La ONU señala que el lenguaje tiene un impacto directo en la percepción cultural y social de las personas. Por ello, utilizar expresiones más incluyentes puede contribuir a generar espacios de respeto, reconocimiento y representación.

Dentro de la comunidad LGBTQ+, el lenguaje inclusivo también funciona como una herramienta de visibilidad para personas no binarias, transgénero y otras identidades que no se sienten representadas únicamente por términos masculinos o femeninos tradicionales.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que las palabras influyen en la realidad social y pueden ayudar a combatir prácticas de discriminación que históricamente afectaron a diversos grupos.

Aunque el debate permanece abierto, el uso de lenguaje inclusivo ya forma parte de discusiones relacionadas con educación, derechos humanos, comunicación digital y cultura contemporánea.

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¿Qué significa “elle” y cómo se usan los pronombres inclusivos?

Uno de los términos más mencionados dentro de esta conversación es el pronombre “elle”, utilizado principalmente por personas no binarias que no se identifican completamente como hombres o mujeres.

El objetivo de los pronombres inclusivos consiste en respetar la identidad de género de cada persona. Además de “elle”, algunas personas utilizan expresiones como:

“todes”

“nosotres”

“compañere”

Estas palabras comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en redes sociales, colectivos universitarios y espacios relacionados con diversidad sexual.

La ONU recomienda respetar el nombre y pronombres con los que cada persona se identifica, especialmente en ámbitos laborales, educativos e institucionales. Para especialistas en inclusión, este tipo de prácticas favorece ambientes más respetuosos y disminuye expresiones discriminatorias.

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha señalado que términos como “elle” o “todes” no forman parte actualmente de la norma oficial del idioma español. A pesar de ello, lingüistas y académicos recuerdan que el idioma evoluciona constantemente conforme cambian las dinámicas sociales y culturales.

El debate alrededor de estos términos continúa creciendo, especialmente en plataformas digitales donde nuevas generaciones impulsan formas distintas de comunicación.

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Guía práctica de lenguaje inclusivo para hablar de diversidad sexual

Diversas universidades y organismos internacionales recomiendan adoptar expresiones más respetuosas e incluyentes al hablar sobre diversidad sexual y de género.

Entre las recomendaciones más comunes destacan:

Evitar asumir la orientación sexual de una persona

Preguntar cuáles son sus pronombres

Utilizar palabras neutrales como “persona”, “pareja” o “la ciudadanía”

Evitar expresiones ofensivas o estereotipos relacionados con la identidad de género

La Universidad Nacional de San Martín, explica que el lenguaje inclusivo no busca imponer nuevas reglas gramaticales, sino ampliar las posibilidades de representación dentro de la comunicación cotidiana.

La ONU también recomienda sustituir expresiones masculinizadas por términos colectivos. Algunos ejemplos son:

“los alumnos” por “el alumnado”;

“los ciudadanos” por “la ciudadanía”;

“los trabajadores” por “el personal”.

Estas modificaciones pretenden construir mensajes más amplios y menos excluyentes sin alterar completamente la estructura del idioma.

Especialistas en comunicación consideran que el contexto también resulta importante. En ciertos espacios formales, académicos o institucionales, algunas organizaciones optan por utilizar expresiones neutrales como alternativa al uso de pronombres inclusivos.

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Palabras y expresiones que debes evitar al hablar de la comunidad LGBT

Expertos en derechos humanos y diversidad sexual recomiendan eliminar frases que puedan reforzar prejuicios o discriminación hacia personas LGBTQ+.

Algunas expresiones consideradas incorrectas o desactualizadas incluyen:

decir “preferencia sexual” en lugar de “orientación sexual”;

utilizar la palabra “normal” para referirse únicamente a personas heterosexuales;

hacer bromas relacionadas con pronombres o identidades de género;

emplear términos peyorativos para personas trans o no binarias.

La UNAM explica que comprender conceptos como identidad de género, orientación sexual y expresión de género ayuda a evitar desinformación y violencia simbólica.

Además, organizaciones internacionales subrayan que el respeto dentro del lenguaje puede influir positivamente en la inclusión social y emocional de las personas LGBTQ+.

En años recientes, diversas empresas, instituciones educativas y organismos públicos comenzaron a implementar manuales de comunicación incluyente con el objetivo de fomentar ambientes más respetuosos y diversos.

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¿Qué dicen la ONU, la RAE y especialistas sobre el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo mantiene abierto un debate entre organismos internacionales, instituciones lingüísticas y especialistas en sociología, comunicación y derechos humanos.

La ONU respalda el uso de lenguaje inclusivo como una herramienta para promover igualdad y combatir expresiones discriminatorias. En sus guías oficiales recomienda adaptar el lenguaje a contextos sociales más diversos y respetar las identidades individuales.

Por otro lado, la Real Academia Española mantiene una postura más conservadora respecto a palabras como “todes” o “elles”, al considerar que no forman parte de la norma gramatical vigente.

Aun así, especialistas en sociolingüística sostienen que el idioma cambia constantemente junto con las transformaciones culturales y sociales. Para muchos académicos, el crecimiento del lenguaje inclusivo refleja nuevas formas de identidad y representación dentro de la sociedad contemporánea.

El tema continúa generando opiniones divididas tanto en espacios académicos como en redes sociales. Mientras algunos sectores impulsan su adopción dentro de la comunicación cotidiana, otros consideran que las reglas tradicionales del idioma deben mantenerse sin modificaciones.

El lenguaje inclusivo forma parte de una conversación global relacionada con diversidad, representación y transformación social. Su presencia crece en universidades, redes sociales, instituciones y espacios públicos donde cada vez más personas buscan formas de comunicación más respetuosas e incluyentes.

Aunque existen diferencias de opinión entre organismos, especialistas y academias lingüísticas, el debate continúa evolucionando conforme cambian las dinámicas culturales y sociales. El uso de términos como “elle” y los pronombres inclusivos refleja cómo el idioma permanece en constante adaptación frente a nuevas realidades y formas de identidad.