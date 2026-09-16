Este es el aceite de cocina más saludable según Profeco en 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, analiza de forma periódica la calidad de los aceites vegetales que se venden en México.

El estudio más reciente, publicado en la Revista del Consumidor en 2026, evaluó la calidad sanitaria, la composición, el contenido neto y la veracidad del etiquetado de distintas marcas disponibles en el mercado, además de verificar que los productos no indujeran a error con frases publicitarias sin sustento técnico.

Los aceites vegetales se dividen en dos grandes categorías: los puros, extraídos de una sola planta como soya, maíz, canola, cártamo u oliva, y los comestibles, elaborados con una mezcla de dos o más aceites.

Esta distinción es clave para entender por qué algunos productos, pese a venderse como opciones "saludables", en realidad combinan distintos tipos de grasa.

El aceite mejor evaluado por Profeco en 2026

De acuerdo con el análisis más reciente, el Aceite Vegetal Comestible Capullo, de Ragasa Industrias, fue el mejor calificado del mercado. El producto destacó por su pureza, su estabilidad y el cumplimiento del contenido declarado en la etiqueta, sin mezclas no declaradas ni alteraciones detectadas en laboratorio.

Profeco también señaló que su etiquetado resultó claro y veraz, a diferencia de otros productos en los que se detectaron términos como "100% puro" o "saludable" sin sustento técnico.

El organismo destacó, además, la relación calidad-precio del producto: aunque no es el más económico del mercado, ofrece consistencia en su desempeño y cumple con los estándares sanitarios exigidos.

Otras marcas bien evaluadas en el estudio más reciente fueron Aceite 1-2-3 y Aceite Nutrioli, ambas también producidas por Ragasa Industrias, que obtuvieron resultados favorables en pureza y contenido neto.

Grasas saturadas: el criterio clave para elegir el aceite más sano

Más allá de la calidad general, Profeco ha identificado en estudios previos que el criterio más relevante para la salud es el contenido de grasas saturadas.

Los aceites vegetales contienen ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados; entre menor sea la proporción de saturados, más recomendable resulta el producto para cocinar y freír.

Bajo ese criterio, el estudio identificó al Aceite Pirámide como el de menor contenido de grasas saturadas, con 0.97 gramos por cada 14 gramos analizados, seguido de cerca por Aceite 1-2-3, con 1.01 gramos. Ambos superaron además las pruebas de resistencia a la temperatura.

Profeco también recomienda evitar los aceites de coco, palma y cacao para uso diario en la cocina, ya que concentran más grasas saturadas que el resto de los aceites vegetales.

Por separado, el organismo ha destacado al aceite de oliva como una opción particularmente saludable por su contenido de polifenoles y vitamina E, compuestos asociados con la protección contra enfermedades degenerativas y la reducción del colesterol.

Según cifras del propio organismo, 42 por ciento de la población mexicana presenta niveles altos de colesterol, y cada persona consume en promedio 10 litros de aceite al año, lo que refuerza la relevancia de elegir un producto con bajo contenido de grasas saturadas para el consumo cotidiano.

Profeco recomienda, en todos los casos, revisar la etiqueta nutrimental antes de comprar, más allá del diseño del empaque o las frases publicitarias que acompañan al producto.