¿Pagar más por una crema corporal garantiza mejor hidratación? La Profeco te dice cuál te conviene

Comprar una crema corporal en México puede costar desde poco más de 100 pesos hasta más de 600, dependiendo de la marca. Pero, ¿esa diferencia de precio se traduce en mejor hidratación para la piel? Para responder esa pregunta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó en laboratorio 47 cremas corporales de distintas marcas, midiendo su capacidad real de hidratación a las dos y cuatro horas de aplicación, su nivel de pH y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de etiquetado y contenido.

Los resultados, publicados en julio de 2026 en la Revista del Consumidor, sorprendieron incluso a los propios especialistas: una de las opciones más económicas del estudio logró un desempeño de hidratación superior al de dos marcas internacionales que cuestan hasta cuatro veces más.

El hallazgo pone en duda la idea de que el precio elevado es garantía de mejores resultados para el cuidado de la piel.

Estos fueron los números que dejaron en evidencia a las marcas más caras

La mejor calificada del estudio de calidad de Profeco sobre cremas corporales fue Lubriderm Prevención FPS 30, de Johnson & Johnson, en presentación de 400 mililitros.

De acuerdo con las mediciones de laboratorio citadas por la cobertura periodística del estudio oficial, el producto retuvo 18.1 por ciento de humedad en la piel a las dos horas de aplicación y 18.0 por ciento a las cuatro horas, con un pH de 6.5, más cercano al nivel natural de la piel que el de sus competidoras.

Al momento del estudio, el frasco costaba alrededor de 128 pesos; una revisión de precios vigentes lo ubica cerca de 187 pesos en tiendas en línea.

La comparación con las marcas internacionales resultó contundente. Eucerin Crema Intensiva Corporal, de 450 mililitros, retuvo 15.7% de humedad a las dos horas y 16.4% a las cuatro, con un pH de 5.2, pero su precio de estudio rondaba los 609 pesos -hoy disponible desde 346 pesos en promoción-. Cetaphil Crema Hidratante, de 453 mililitros, registró 13.9% y 15.6% de humedad en los mismos intervalos, con un pH de 4.8, y un costo de entre 504 y 513 pesos. Es decir, con el precio de un solo frasco de las marcas premium era posible comprar entre tres y cuatro envases de la opción mejor calificada.

Profeco evaluó en total 47 cremas corporales conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-002-SCFI-2011 y NOM-141-SSA1/SCFI-2012, que regulan el contenido neto declarado y la información comercial de productos de cuidado personal.

Además de la capacidad de hidratación, el organismo verificó que el factor de protección solar anunciado en el empaque correspondiera con lo que efectivamente ofrecía cada producto, un punto sensible en el mercado de cremas corporales con protección incluida.

El estudio se suma a una serie de hallazgos recientes del organismo en los que productos de menor costo igualan o superan a marcas de mayor prestigio en pruebas de laboratorio, un recordatorio de que revisar los resultados de Profeco antes de comprar puede traducirse en ahorro sin sacrificar la calidad del cuidado de la piel.