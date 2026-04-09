Cada abril, el cielo ofrece uno de sus espectáculos más constantes: la lluvia de estrellas Líridas, un evento que combina historia, ciencia y una oportunidad real de ver estrellas fugaces en México sin necesidad de equipo especializado.

Y es que este fenómeno no es nuevo; lleva más de 2,700 años registrándose, lo que lo convierte en uno de los eventos astronómicos más antiguos documentados.

La clave de este espectáculo está en el paso de la Tierra a través de los restos del cometa C/1861 G1 Thatcher, una nube de partículas que, al entrar en contacto con la atmósfera, genera destellos visibles desde distintos puntos del planeta.

¿Qué son las Líridas y por qué ocurre este fenómeno astronómico? Canva

El origen de las Líridas: ¿Por qué ocurre?

Las Líridas deben su nombre a la constelación de Lira, ya que desde esa región del cielo parecen surgir los meteoros. Sin embargo, su origen real está mucho más lejos.

El cometa C/1861 G1 Thatcher, que tarda alrededor de 415 años en completar su órbita alrededor del Sol, deja tras de sí una estela de escombros.

Cada año, cuando la Tierra cruza esa trayectoria, esos fragmentos —mucho más pequeños que un grano de arena— entran a la atmósfera a velocidades cercanas a los 49 kilómetros por segundo.

El resultado es lo que comúnmente se conoce como estrellas fugaces, líneas de luz que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos.

Aunque no se trata de una de las lluvias más intensas del calendario, su constancia la mantiene como una de las más esperadas. En promedio, durante su punto máximo, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros por hora.

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Un fenómeno que se repite cada año, pero nunca igual

Aunque las Líridas ocurren cada abril, no siempre se ven de la misma manera. Factores como la luz de la Luna, las condiciones climáticas y la ubicación influyen directamente en la experiencia.

A diferencia de otras lluvias más intensas, como las Perseidas o las Gemínidas, las Líridas destacan por su historia y por ofrecer destellos particularmente rápidos y brillantes en ciertos momentos.

Para 2026, todo apunta a condiciones favorables, lo que convierte a esta edición en una buena oportunidad para quienes buscan ver por primera vez una lluvia de meteoros en abril o simplemente repetir la experiencia.

Con el cielo despejado y un poco de paciencia, el espectáculo ocurre por sí solo.

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Cuándo ver las Líridas 2026 desde México

Para quienes buscan ver la lluvia de estrellas abril 2026, el momento clave será la madrugada del 22 de abril, especialmente en las horas previas al amanecer.

En México, las condiciones serán particularmente favorables. La fase lunar permitirá cielos más oscuros, lo que aumenta las probabilidades de observar los meteoros con claridad.

Algunos puntos importantes para tener en cuenta:

Periodo de actividad: del 14 al 30 de abril

del 14 al 30 de abril Fecha pico: madrugada del 22 de abril

madrugada del 22 de abril Mejor horario: entre las 3:00 y 5:30 a.m.

entre las 3:00 y 5:30 a.m. Frecuencia estimada: hasta 20 meteoros por hora

hasta 20 meteoros por hora Visibilidad: en todo el país, si el clima lo permite

No hace falta telescopio ni binoculares. De hecho, lo ideal es observar a simple vista para abarcar la mayor parte del cielo.

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Cómo ver la lluvia de estrellas sin telescopio

Uno de los mayores atractivos de las Líridas 2026 en México es que no requieren equipo especializado. Aun así, hay algunas recomendaciones que pueden marcar la diferencia entre ver uno o varios meteoros.

Busca cielos oscuros: alejarse de la contaminación lumínica es clave.

alejarse de la contaminación lumínica es clave. Evita pantallas: la luz del celular afecta la adaptación de los ojos a la oscuridad.

la luz del celular afecta la adaptación de los ojos a la oscuridad. Ten paciencia: los meteoros aparecen de forma impredecible; lo ideal es observar durante al menos 30 minutos continuos.

los meteoros aparecen de forma impredecible; lo ideal es observar durante al menos 30 minutos continuos. Mira hacia el cielo abierto: evita obstáculos como edificios o árboles.

Este tipo de fenómenos también tiene un componente especial: mirar al cielo, esperar y dejar que el espectáculo ocurra sin filtros.