Calendario lunar abril 2026: ¿cuándo ver las diferentes fases de la Luna?

Los fenómenos astronómicos de abril de 2026 ofrecen una oportunidad interesante para observar el cielo y conocer cómo cambian las fases de la Luna a lo largo del mes. Este periodo reúne distintos momentos clave que permiten identificar eventos visibles tanto a simple vista como con ayuda de herramientas como binoculares o telescopios.

Durante este mes también se presentarán alineaciones planetarias, lluvias de estrellas y la posible aparición de cometas. Todo esto convierte a abril en un momento ideal para quienes disfrutan mirar el cielo o quieren comenzar a familiarizarse con la astronomía.

Foto: Especial

Calendario lunar de abril 2026

Luna llena

El 1 de abril se presentará la Luna llena. Este evento ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto opuesto al Sol respecto a la Tierra, lo que permite verla en todo su esplendor.

A esta Luna se le conoce como Luna Rosa. Este nombre no se debe a un cambio en su color, sino a la relación con la temporada de floración primaveral, especialmente de ciertas plantas en América del Norte.

Además, tiene un valor importante dentro del calendario, ya que es la primera Luna llena después del equinoccio de primavera, lo que tradicionalmente marca el inicio de la Semana Santa.

Además, el 3 de abril, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental, lo que permitirá observarlo con mayor facilidad justo antes de que salga el Sol.

Cuarto menguante

La fase de cuarto menguante llegará el 10 de abril. En este punto, la iluminación de la Luna comienza a disminuir, lo que favorece la observación de otros objetos en el cielo nocturno.

Luna en cuarto menguante

En esos días se podrá apreciar una conjunción entre Marte, Saturno y Neptuno antes del amanecer. Este tipo de alineación es interesante porque permite ver varios planetas en una misma región del cielo, aunque en algunos casos será necesario usar telescopio.

También se producirá la ocultación de Antares, una estrella muy brillante que será cubierta momentáneamente por la Luna, generando un fenómeno visual llamativo.

Luna nueva

El 17 de abril se registrará la Luna nueva, una fase en la que el satélite no es visible desde la Tierra debido a su posición respecto al Sol.

Especial

Esta etapa es considerada una de las mejores para observar el cielo. En lugares con poca contaminación lumínica será posible apreciar la Vía Láctea con mayor claridad.

Días después, el 19 de abril, la Luna comenzará su fase creciente y pasará cerca de Urano, lo que podrá observarse con ayuda de binoculares.

Cuarto creciente

El 24 de abril se presentará el cuarto creciente, marcando el inicio de una nueva etapa en la que la Luna vuelve a ganar iluminación.

Foto: Canva.

Más adelante, el 26 de abril, la Luna se ubicará cerca de Régulo, una estrella destacada de la constelación de Leo. Posteriormente, el 30 de abril, se aproximará a Spica, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Virgo.

Cometas y alineaciones planetarias en abril

Durante abril también habrá presencia de cometas que podrían ser visibles. Uno de ellos es el C/2025 R3 (PANSTARRS), que alcanzaría su mayor brillo entre el 25 y el 27 de abril, siendo observable con binoculares.

Asimismo, entre el 16 y el 23 de abril se podrá observar una alineación planetaria antes del amanecer. Mercurio, Marte y Saturno aparecerán relativamente cercanos, formando distintas figuras en el cielo.

Lluvia de estrellas Líridas

Entre el 16 y el 25 de abril tendrá lugar la lluvia de meteoros conocida como Líridas. Este fenómeno alcanzará su punto máximo el 22 de abril, con una actividad aproximada de 20 meteoros por hora.

lluvia de estrellas

Las condiciones para observar este evento serán favorables durante la primera parte de la noche, lo que facilita su apreciación sin necesidad de esperar hasta la madrugada.

Cuándo cortarse el cabello según la Luna en abril 2026

Algunas personas siguen las fases lunares para el cuidado personal. En abril de 2026, estas son las fechas recomendadas:

El 1 de abril se recomienda para fortalecerlo.

El 10 de abril es adecuado si se busca que el corte dure más tiempo.

El 17 de abril es una buena fecha para tratamientos como coloración o brillo.

El 24 de abril es ideal para favorecer el crecimiento del cabello.

PJG