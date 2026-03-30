Fenómenos astronómicos de abril 2026: Luna llena, lluvia de meteoros Líridas y más

Los fenómenos astronómicos durante abril sorprenderán a más de uno y sin duda será un mes que reunirá varios eventos importantes visibles desde distintas partes del mundo. Desde fases de la Luna hasta lluvias de meteoros, este periodo se presenta como una oportunidad ideal para quienes disfrutan mirar el firmamento sin necesidad de equipo especializado.

A lo largo de estas semanas, organismos como la NASA y la AMS han señalado fechas específicas en las que se podrán apreciar estos eventos con mayor claridad. La combinación de estos fenómenos no solo resulta atractiva para la observación, también permite comprender mejor cómo se comportan los cuerpos celestes y su relación con la Tierra.

Foto: Especial

Fenómenos astronómicos más importantes de abril

Luna Rosa

El inicio del mes estará marcado por la llamada Luna Rosa, la primera Luna llena de la primavera. Este fenómeno alcanzará su punto máximo el 1 de abril a las 20:11 horas, aunque podrá apreciarse desde el 31 de marzo y hasta el 2 de abril.

A pesar de su nombre, la Luna no cambia de color. Esta denominación proviene de tradiciones relacionadas con la primavera y simboliza renovación. Durante estos días, el satélite natural se ubicará en la constelación de Virgo, siendo visible a simple vista sin dificultad.

Luna Rosa Especial

Máxima elongación de Mercurio

Otro de los eventos destacados será la mejor oportunidad para observar a Mercurio. El 3 de abril este planeta alcanzará su mayor separación aparente del Sol, lo que facilita su visibilidad antes del amanecer.

Mercurio

Durante este momento, Mercurio podrá localizarse hacia la constelación de Acuario, brillando en el cielo matutino. Este tipo de fenómenos ocurre pocas veces al año, por lo que es recomendable aprovecharlo.

Cometa C/2026 A1

El 4 de abril, el cometa C/2026 A1, también llamado MAPS, pasará muy cerca del Sol en lo que se conoce como perihelio. Este tipo de cometas, conocidos como rasantes solares, suelen desintegrarse debido a las altas temperaturas.

Sin embargo, si logra mantenerse intacto, podría volverse más brillante y desarrollar una cola visible. Su mayor acercamiento a la Tierra ocurrirá el 6 de abril, aunque su observación estará limitada al hemisferio sur.

Alineación de planetas en abril

El 18 de abril se producirá una alineación de cuatro planetas: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Este fenómeno, también conocido como desfile planetario, podrá observarse antes del amanecer.

Alineación Planetaria Canva

En el hemisferio norte será visible aproximadamente 30 minutos antes de la salida del Sol, mientras que en el hemisferio sur las condiciones serán más favorables. Neptuno será el más complicado de distinguir debido a su baja visibilidad.

Lluvia de meteoros Líridas

El cierre del mes estará marcado por la lluvia de meteoros Líridas, uno de los eventos más antiguos registrados en la historia de la astronomía. Su punto máximo se dará durante la noche del 21 al 22 de abril de 2026.

Lluvia de meteoros

De acuerdo con la información de la NASA, esta lluvia de meteoros es una de las más antiguas registradas, con más de 2.700 años de observación.

Este fenómeno tiene una tasa estimada de hasta 18 meteoros por hora en condiciones ideales. Los fragmentos provienen del cometa Thatcher (C/1861 G1), el cual deja partículas que la Tierra atraviesa cada año.

El radiante de las Líridas se encuentra entre las constelaciones de Hércules y Lira, siendo más visible en el hemisferio norte. Para una mejor experiencia, se recomienda observar en lugares alejados de la contaminación lumínica y mirar hacia el noreste después de la medianoche.

PJG