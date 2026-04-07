¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Líridas 2026? Fecha clave y pico máximo

Si eres amante del cielo nocturno, apunta esta fecha, ya que la lluvia de meteoros Líridas alcanzará su punto máximo durante la madrugada del 22 de abril de 2026, justo antes del amanecer.

Ese será el momento ideal para observar más “estrellas fugaces”, ya que el fenómeno se intensifica cuando el cielo está más oscuro y el radiante se encuentra en una posición elevada.

En condiciones óptimas, se podrán ver hasta 20 meteoros por hora, especialmente en lugares alejados de la contaminación lumínica.

¿Cuánto dura la lluvia de Líridas?

Aunque el pico ocurre en una fecha específica, este fenómeno no se limita a una sola noche. La lluvia de meteoros Líridas estará activa del 16 al 25 de abril, ofreciendo varias oportunidades para observarla.

Sin embargo, fuera del 22 de abril, la cantidad de meteoros visibles disminuye, por lo que quienes busquen la mejor experiencia deberán enfocarse en esa madrugada.

Este evento se repite cada año en fechas similares, lo que lo convierte en una cita recurrente para aficionados a la astronomía.

Lluvia de meteoros

¿Qué son las Líridas y por qué ocurren?

Las Líridas no son estrellas reales, aunque popularmente se les llame “estrellas fugaces”. En realidad, se trata de pequeños fragmentos del cometa C/1861 G1 Thatcher.

Cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas dejadas por este cometa, los fragmentos ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y se desintegran, generando destellos luminosos que cruzan el cielo en cuestión de segundos.

Este cometa tiene una órbita muy larga: tarda más de 400 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol, pero sus residuos quedan dispersos en el espacio, provocando este fenómeno cada año.

Lluvia de meteoros

¿Dónde se ven mejor?

La lluvia de meteoros Líridas es más visible en el hemisferio norte, donde las condiciones permiten observar un mayor número de meteoros.

En países como México, el espectáculo puede apreciarse sin problemas, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Aunque también es visible en el hemisferio sur, la intensidad suele ser menor.

Lluvia de meteoros

Consejos para ver mejor las Líridas 2026

Observar este fenómeno no requiere equipo especializado, pero sí algunos cuidados para aprovechar al máximo la experiencia:

Busca un lugar oscuro

Aléjate de la ciudad y de las luces artificiales. Zonas rurales o áreas naturales son ideales para una mejor visibilidad.

Adapta tu vista

Permite que tus ojos se acostumbren a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Evita mirar el celular constantemente, ya que la luz puede afectar tu visión nocturna.

Lluvia de meteoros

Mira al cielo abierto

No necesitas ubicar un punto exacto, pero es recomendable observar hacia áreas despejadas. Recostarte puede ayudarte a tener un campo visual más amplio.

Ten paciencia

Los meteoros aparecen de forma impredecible. Puede haber momentos con varias apariciones seguidas y otros con pausas más largas.

Un espectáculo que se repite cada año

La lluvia de meteoros Líridas es uno de los eventos astronómicos más antiguos registrados, con observaciones documentadas desde hace más de 2,500 años.

Cada abril, la Tierra atraviesa esta corriente de partículas, ofreciendo un espectáculo natural que conecta a la humanidad con el cosmos.

Una cita imperdible con el cielo

La madrugada del 22 de abril de 2026 será el momento perfecto para mirar al cielo y disfrutar de uno de los fenómenos más fascinantes del año.

Sin necesidad de telescopios ni tecnología avanzada, las Líridas recuerdan que algunos de los mejores espectáculos del universo siguen estando al alcance de todos… solo basta con mirar hacia arriba.

AAAT*