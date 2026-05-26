Lugares imperdibles cuando visites Corea y los tips para viajar como local

La fiebre por el K-Pop, el K-Drama, la gastronomía y la cultura coreana en general, ha convertido a Corea del Sur en uno de los destinos favoritos de Asia. Si estás planeando un viaje próximamente, te decimos qué lugares visitar y cómo viajar como local.

De acuerdo a la Organización de Turismo de Corea (KTO), se estima que en 2025 viajaron a corea más de 100 mil mexicanos, lo representa un crecimiento enorme si lo comparamos con los poco más de 3 mil turistas de México que viajaron en 2020.

Según los expertos, la principal motivación de estos viajeros es la comida. Sin embargo, también se sienten atraídos por otros aspectos de la cultura, incluyendo los templos y otros atractivos turísticos.

Planea tu viaje a Corea del Sur con los destinos clásicos y menos conocidos Canva

Sitios turísticos clásicos de Corea que no te puedes perder

Seúl

En la capital coreana se concentran algunos de los sitios más emblemáticos del país, por lo que es una parada obligada, en especial si buscas un lugar donde se junten la historia, tecnología y entretenimiento. Aquí lo que no te puedes perder:

Palacio Gyeongbokgung: el palacio más importante de la dinastía Joseon, famoso por su arquitectura y el cambio de guardia ceremonial.

el palacio más importante de la dinastía Joseon, famoso por su arquitectura y el cambio de guardia ceremonial. Bukchon Hanok Village : barrio tradicional con hanoks, antiguas casas coreanas que te llevarán a viajar en el tiempo.

: barrio tradicional con hanoks, antiguas casas coreanas que te llevarán a viajar en el tiempo. N Seoul Tower : disfruta las mejores vistas de la ciudad desde lo alto de esta torre de comunicaciones ubicada el parque de Namsan, ideal para tomar fotos.

: disfruta las mejores vistas de la ciudad desde lo alto de esta torre de comunicaciones ubicada el parque de Namsan, ideal para tomar fotos. Myeongdong: antes de irte de Seúl, esta zona del distrito Jung-gu es un básico, pues aquí encontrarás todo para tu skincare coreano, además de maquillaje, ropa y, por supuesto, comida callejera.

El Palacio Gyeongbokgung es una parada básica en Seúl Canva

Busan

Es la segunda ciudad más grande de Corea y destaca por ser un destino costero con hermosas playas, un ambiente relajado y buena comida. Los puntos turísticos imperdibles, son:

Haeundae Beach : es la playa más popular de Busan que contrasta su kilómetro y medio de arena dorada, con los rascacielos modernos que tiene de fondo.

: es la playa más popular de Busan que contrasta su kilómetro y medio de arena dorada, con los rascacielos modernos que tiene de fondo. Gamcheon Culture Village : es uno de los lugares que no puedes perderte si amas tomar fotos, sus casas coloridas y arte urbano son 100 por ciento instagrameables.

: es uno de los lugares que no puedes perderte si amas tomar fotos, sus casas coloridas y arte urbano son 100 por ciento instagrameables. Templo Haedong Yonggungsa: es único en su tipo, pues se trata de un templo budista ubicado en los acantilados de Gijang-gun, frente al mar.

es único en su tipo, pues se trata de un templo budista ubicado en los acantilados de Gijang-gun, frente al mar. Mercado de pescados Jagalchi: disfruta todo el sabor de la costa en este mercado tradicional con producto fresco salido del mar.

La postal de Gamcheon Culture Village no puede faltar en tu carrete Canva

Gyeongju

Esta ciudad histórica es conocida como el “museo sin muros”. Luego de haber sido la capital del antiguo reino de Silla durante casi mil años, hoy alberga una gran cantidad de sitios históricos, palacios y complejos funerarios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Definitivamente, estas ciudades sí o sí deben estar dentro de tu itinerario por Corea. Pero, si buscas adentrarte más en este país, Verónica Zúñiga, CEO, fundadora de Viajea y experta en viajes por Corea te recomienda unos lugares menos conocidos.

Su riqueza histórica le ha ganado a Gyeongju el nombre de museo sin muros Canva

Lugares menos conocidos, pero imperdibles en Corea del Sur

Jeonju. Ubicada en el suroeste de Corea del Sur, a alrededor de 3 horas de Seúl, es un destino perfecto para los amantes de la historia, pues está lleno de villas Hanok y tumbas. Por las noches, se transforma cuando se iluminan todos estos monumentos.

Además, es conocida como la capital gastronómica de este país y la cuna del bibimbap, por lo que no puedes dejar de visitarlo para probar sus sabores tradicionales.

Pohang. En la costa este, frente al mar de Japón, a aproximadamente 4 horas de Seúl, se encuentra esta ciudad costera con hermosas playas.

Otro de sus atractivos es la SpaceWalk, una enorme escalera parecida a una montaña rusa que ofrece vistas espectaculares.

Isla de Jeju. Considerada la isla más grande de Corea del Sur y ubicada al sur de esta península, es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Aquí puedes encontrar museos como el Snoopy Garden y el Camila Hill.

También encuentras volcanes, playas y paisajes únicos. Eso sí, si viajas de Seúl, necesitas tomar un avión, otra opción son los ferrys desde Wando o Mokpo.

La Isla de Jeju es la más grande de Corea del Sur Canva

Consejos para viajar como local en Corea del Sur

Movilidad. Corea cuenta con uno de los sistemas de transporte más avanzados del mundo, así que adquiere tu tarjeta T-money y muévete en el metro, es económico y muy puntual. Para viajar entre ciudades, el tren de alta velocidad KTX es tu mejor aliado.

del mundo, así que adquiere tu tarjeta T-money y muévete en el metro, es económico y muy puntual. Para viajar entre ciudades, el tren de alta velocidad KTX es tu mejor aliado. Comida. Platos como el Bibimbap, samgyopsal, tteokbokki y el kimchi, son imperdibles en tu viaje por Corea del Sur. Para probar los sabores tradicionales, además de los mercados y puestos callejeros, busca restaurantes pequeños en barrios locales .

​Un tip de Verónica Zúñiga es irte a los alrededores de las universidades u oficinas. Aquí puedes disfrutar de la comida tradicional coreana por precios más económicos que en las zonas turísticas.

. ​Un tip de Verónica Zúñiga es irte a los alrededores de las universidades u oficinas. Aquí puedes disfrutar de la comida tradicional coreana por precios más económicos que en las zonas turísticas. Etiqueta. Los usos y costumbres en Corea son muy diferentes a Latinoamérica : guarda silencio en el transporte público, inclínate ligeramente para saludar, quítate los zapatos cuando el lugar lo pida, evita sonarte la nariz en la mesa y recuerda que las personas mayores siempre tienen prioridad, por mencionar solo algunas reglas de etiqueta.

: guarda silencio en el transporte público, inclínate ligeramente para saludar, quítate los zapatos cuando el lugar lo pida, evita sonarte la nariz en la mesa y recuerda que las personas mayores siempre tienen prioridad, por mencionar solo algunas reglas de etiqueta. Evita los Airbnb. Como explica Verónica Zúñiga, existe una nueva ley en Corea del Sur para estos hospedajes. Ahora necesitan una especie de certificación y, si no la tienen, pueden poner incluso en riesgo tu ingreso al país. Lo mejor es hospedarte en un hostal u hotel.

Ahora sí, ya puedes planear tu itinerario para tu próximo viaje a Corea del Sur. Con esta lista de lugares y los consejos para moverte como un local, disfrutarás del mejor viaje.