¿Qué son los Backrooms? De 4chan a Hollywood en una película de terror de A24

¿Qué son los Backrooms? Esta leyenda de Internet que comenzó por 4chan, está llegando a Hollywood en una película de terror de A24. De una simple imagen en un foro de internet, se ha transformado en uno de los mitos modernos más perturbadores de la era digital, capturando la imaginación de millones y redefiniendo el concepto de "terror liminal".

¿Alguna vez has sentido una extraña sensación de familiaridad al caminar por un pasillo de hotel vacío, un centro comercial tras el cierre o una oficina iluminada por zumbantes luces fluorescentes? Esa sensación de inquietud, donde el tiempo parece detenerse y el espacio se vuelve ajeno, es la base de los Backrooms.

Ahora, este fenómeno ha alcanzado la cima del reconocimiento cultural en el cine: la prestigiosa productora A24, responsable de joyas como Hereditary y La Bruja, ha confirmado que convertirá esta pesadilla digital en una película de gran presupuesto.

Lo que hace que esta leyenda urbana sea fascinante no es solo su atmósfera, sino su evolución. De ser un creepypasta anónimo, pasó a ser una mitología colaborativa con niveles, entidades y reglas propias.

Origen de los backrooms Canva

¿Qué son exactamente los Backrooms?

Para entender el fenómeno, debemos viajar al 12 de mayo de 2019. En un hilo del foro 4chan dedicado a "imágenes inquietantes que se sienten extrañas", un usuario anónimo publicó una foto de una habitación vacía con paredes amarillas y alfombras viejas.

La imagen no tenía nada sobrenatural a simple vista, pero transmitía una soledad abrumadora. Otro usuario respondió con un texto que sentaría las bases de la leyenda:

"Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el hedor de la alfombra vieja y húmeda, la locura del amarillo monocromático, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido, y aproximadamente seiscientos millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedar atrapado".

El éxito de los Backrooms como fenómeno de internet radica en el uso de los espacios liminales. Este término arquitectónico y psicológico se refiere a lugares de transición que están vacíos de su propósito original.

Una escalera, un aeropuerto a las 3 de la mañana o un salón de fiestas sin gente. Al quitarles el elemento humano, estos lugares se vuelven hostiles para la mente. Los Backrooms explotan ese miedo instintivo a lo que debería estar lleno pero está vacío.

Aunque el miedo original era la soledad, la comunidad añadió criaturas para aumentar la tensión. Entre las más conocidas están los Bacteria (seres altos y delgados hechos de cables), los Smilers (caras sonrientes que solo se ven en la oscuridad) y los Skin-Stealers (humanoides que intentan imitar a otras personas).

Película Backroom de A24 IMDb

La viralización de los backrooms

Aunque la imagen original era famosa, los Backrooms explotaron en popularidad mundial gracias a un joven de 16 años llamado Kane Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels.

En enero de 2022, Parsons publicó un cortometraje titulado "The Backrooms (Found Footage)". El video, creado con herramientas de animación 3D, presentaba la perspectiva de un camarógrafo que cae accidentalmente en este laberinto.

La calidad era tan realista y la dirección tan tensa que el video acumuló decenas de millones de visitas en cuestión de semanas.

Kane no solo mostró el lugar, sino que le dio una narrativa: introdujo a la organización ASync, una fundación que supuestamente intentó colonizar los Backrooms para resolver problemas de almacenamiento y vivienda en el mundo real, con resultados catastróficos.

Kane utilizó la estética del analog horror (horror analógico), que utiliza texturas de video de los años 80 y 90 (VHS) para generar una sensación de autenticidad. Esto hizo que muchos usuarios se preguntaran, aunque fuera por un segundo, si lo que estaban viendo era material real recuperado de una dimensión alterna.

Película Backroom de A24 IMDb

Backroom, una película de terror de A24

A24, el estudio que se ha convertido en sinónimo de "terror elevado" y calidad artística, vio el potencial en la visión de Kane Parsons. Él es el director de la nueva película de terror de este estudio, contando con el apoyo de productores como James Wan (creador de El Conjuro y Saw) y Shawn Levy (productor de Stranger Things).

Se especula que la trama profundizará en la historia de la fundación ASync y los primeros experimentos para abrir portales hacia esta dimensión. A24 buscará explotar el terror psicológico más que los sustos fáciles, enfocándose en la desorientación y el aislamiento que definen al mito.

Backroom contará con la actuación de Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve; el guion corrió a cargo de Roberto Patino y ele estreno está programado para el 29 de mayo de 2026.